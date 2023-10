Nhờ đa nhiệm, nữ sinh NEU tài năng đạt được nhiều thành tích đáng nể

SVVN - Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên là cô sinh viên năm 3 chuyên ngành Định phí bảo hiểm và Quản trị rủi ro trường Đại học Kinh tế quốc dân. Với sự năng động và nhiệt huyết ở độ tuổi 20, cô đã phát huy tối đa điểm mạnh của thế hệ Gen Z khi lựa chọn lối sống đa nhiệm và đạt được không ít thành tích đáng ngưỡng mộ.

Chọn Multitasking - lối sống đa nhiệm vì mong muốn hoàn thiện chính mình

“Lý do lớn nhất thúc đẩy mình luôn cố gắng trở nên đa nhiệm chính là mình có rất nhiều mục tiêu muốn thực hiện và mong muốn bản thân trở thành một phiên bản tốt hơn qua từng ngày”, Mỹ Duyên chia sẻ. Ngay từ những năm tháng học cấp 3, Duyên đã là thành viên của 3 Câu lạc bộ và tham gia vào nhiều hoạt động của Đoàn trường. Với Duyên khi ấy, Câu lạc bộ chính là nơi cô được kết nối với nhiều bạn bè đồng trang lứa, thỏa sức khám phá và thể hiện những khả năng tiềm ẩn của bản thân. Dù tích cực và năng nổ trong các hoạt động ngoại khóa, thế nhưng nữ sinh lớp chuyên văn vẫn luôn đảm bảo được việc học ở trên lớp. Bằng chứng là điểm tổng kết cuối năm của Duyên khi kết thúc năm học lớp 12 là 9.1 và cô cũng đạt được không ít giải cao trong các cuộc thi HSG Văn cấp tỉnh trong suốt 3 năm học. Không chỉ vậy, cô học sinh năng động đã chạm được đến giấc mơ trở thành sinh viên của Trường Đại học Kinh tế quốc dân sau những nỗ lực không mệt mỏi.

Hiểu rằng những thành công nhỏ mình đạt được khi học cấp 3 chỉ là bước đi nhỏ trên hành trình vạn dặm, cô nữ sinh nhiều hoài bão đang tiếp tục theo đuổi lối sống “đa nhiệm” khi bước chân vào cánh cổng đại học. “So với 2 năm trước đây, mình thấy bản thân ở tuổi 20 đã có độ chín chắn và trưởng thành nhất định”, Duyên nghĩ về chặng đường đã trải qua. Mỹ Duyên của hiện tại đang là thành viên Ban chủ nhiệm của 2 Câu lạc bộ tại trường Đại học Kinh tế quốc dân, Ủy viên Ban chấp hành Khoa Toán Kinh Tế đồng thời cô giành được học bổng do ngân hàng VietinBank trao tặng năm 2022. Không chỉ thế, Duyên còn đang vận hành một quán cafe take away với thương hiệu nhượng quyền Onni Cafe tại địa chỉ 37 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Mô hình khởi nghiệp này giúp cô sinh viên tự chủ được một phần kinh tế và thỏa mãn đam mê kinh doanh ngành hàng F&B của mình. Chia sẻ với Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong, Mỹ Duyên ví mình với con thuyền nhỏ giữa biển lớn. Con thuyền trong giông tố phải tiến lên giống như việc con người trong sóng gió sẽ trưởng thành, Duyên mong rằng dù sẽ có lúc bản thân gặp khó khăn trong học tập và công việc nhưng cô sẽ có đủ bản lĩnh để chinh phục thử thách và hoàn thiện bản thân qua từng ngày nỗ lực.

Đa nhiệm sao cho thông minh?

Khi bày tỏ ý kiến về một số quan điểm coi Multitasking - đa nhiệm là xấu và khiến năng suất công việc bị giảm sút, Duyên cho rằng: “Với góc nhìn cá nhân, mình sẽ không tuyệt đối hóa Multitasking là tốt hay xấu. Nếu bạn biết phân bổ thời gian hợp lý, sắp xếp được trình tự công việc thì chuyện đa nhiệm sẽ mang lại vô số lợi ích; ngược lại, việc ôm tất cả công việc một cách mù quáng, thiếu tính toán rồi giải quyết không triệt để sẽ dẫn đến những hệ lụy không tốt cả về tinh thần và chất lượng công việc”. Cô cũng chia sẻ thêm rằng, đa nhiệm như thế nào và làm bao nhiêu việc cùng một lúc để có hiệu quả lại tùy thuộc vào “sức đề kháng” của mỗi người. Bản thân Duyên cũng đã không ít lần cảm thấy kiệt sức và thức dậy trong trạng thái mệt mỏi, không còn đủ tinh thần tỉnh táo để nghĩ tới việc học tập hay công việc. Những lúc như vậy, Duyên nhận ra rằng bản thân đã quá tải và cần phải có cách sắp xếp thông minh hơn để vừa đảm bảo hiệu suất công việc vừa chăm sóc được sức khỏe và tinh thần của chính mình.

Theo Mỹ Duyên, để không bị cuốn vào vòng xoáy đa nhiệm một cách tiêu cực, “kỹ năng sắp xếp và làm chủ thời gian là quan trọng nhất”. Trải qua không ít lần khiến bản thân quá tải và loay hoay trong khối lượng việc học, tham gia hoạt động ngoại khóa và kinh doanh, Duyên hiểu rằng mỗi thời điểm sẽ có một đầu việc cần tập trung, hoàn thành xong sớm nhất và những việc còn lại sẽ tạm thời dành ít sự quan tâm hơn. Cách đặt ra công việc ưu tiên số 1 và thay phiên giải quyết như vậy đã giúp Duyên có thế đảm bảo tốt được tiến độ và năng suất công việc. Không chỉ thế, cô có nhiều thời gian nghỉ ngơi dành cho bản thân, gia đình và bạn bè hơn. Duyên cũng mong muốn các bạn trẻ hãy học cách yêu bản thân mình, hãy lắng nghe cơ thể để kịp thời biết khi nào nên dừng nghỉ trên hành trình miệt mài theo đuổi những giấc mơ.

Tuổi trẻ là hữu hạn, hãy sống hết mình và quyết liệt đến cùng

Tuổi thanh xuân là chuyến tàu không vé khứ hồi, một đi không trở lại. Bởi thế, Duyên mong các bạn trẻ hãy sống hết mình cho những đam mê, đừng để sợ hãi làm lu mờ đi những giấc mơ đáng giá. Duyên nhắn gửi: “Đặc quyền của tuổi trẻ là được sai. Vậy nên hãy làm trước sợ sau. Các bạn hãy cho phép bản thân thử sức mình ở nhiều vị trí, nhiều công việc để khám phá hết những tiềm năng ẩn giấu. Đừng để những nỗi sợ vô hình trong tâm trí làm cản bước thành công của bạn”. Là một người theo đuổi lối sống đa nhiệm trong những năm tháng trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, cô sinh viên Kinh tế quốc dân cũng muốn gửi tới các bạn thông điệp về chọn cách đa nhiệm sao cho phù hợp nhất với khả năng của mỗi cá nhân, đừng để bản thân trở nên kiệt quệ quá mức. Bởi với Duyên, suy cho cùng, chúng ta sống là để hạnh phúc!