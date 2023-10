Một bản kế hoạch cụ thể sẽ là ngọn hải đăng dẫn lối đến với thành công

SVVN - Vũ Diệu Linh (sinh năm 2000) là nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản trị Quốc tế, Trường Đại học Tổng hợp Messina, Italia và cựu sinh viên ngành Quản trị nhân lực CLC, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Là một nữ sinh đam mê nghiên cứu khoa học, Diệu Linh đã hiện thực hóa giấc mơ học tập của mình tại nước Ý xinh đẹp với loạt thành tích học tập xuất sắc, tư duy đổi mới sáng tạo và các hoạt động ngoại khóa. Theo Linh, khoản đầu tư đúng đắn nhất là đầu tư vào phát triển tri thức.

Được truyền cảm hứng từ giảng viên của mình, mình bắt đầu công cuộc nghiên cứu khoa học ngay từ cuối năm 2 đại học. Mình yêu thích tìm hiểu các vấn đề về tâm lý học lao động, các trường phái quản lý nhân sự và lãnh đạo tổ chức. Chính vì vậy, mình mong muốn tìm ra các giải pháp để đổi mới tư duy lãnh đạo và chất lượng môi trường làm việc tại các công ty ở Việt Nam. Đối với mình, nghiên cứu là bước đệm để nâng cao trình độ và tư duy logic. Nhưng để theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu này, đam mê và học thức là những yếu tố vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, ngay từ khi còn là sinh viên, mình đã cố gắng làm đẹp hồ sơ của bản thân cũng như tìm kiếm các cơ hội học tập cao học ở nước ngoài.

Được học tập dưới mái trường Kinh tế Quốc dân đối với mình là một sự may mắn. Ngoài việc được truyền tải kiến thức bởi các giảng viên đầy kinh nghiệm và chuyên môn, mình còn có cơ hội để thể hiện bản thân qua các hoạt động Đoàn thể và ngoại khóa. Cơ duyên đến với mình khi mình được gặp PSG. TS. Phạm Thị Bích Ngọc và được cô định hướng cho về học thuật, mình và cô đã cùng nhau chinh phục giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp trường. Ngoài ra, cô cũng giúp đỡ mình trở thành tác giả của các bài báo quốc tế và 2 hội thảo khoa học về kinh tế và quản trị kinh doanh là International Conference on Contemporary Issues in Economics, Management and Business và NEU - KKU International Conference On Socio - Economic And Environment Issues In Development.

Tuy nhiên, mình hiểu để có cơ hội nhận học du học thì mình cần nhiều hơn là những thành tích về nghiên cứu khoa học. Chính vì vậy, mình luôn cố gắng học tập và tham gia nhiều các hoạt động ngoại khóa khác. May mắn là mình đã vinh dự 7 lần đạt học bổng khuyến khích học tập, nhận học bổng của tập đoàn Hòa Phát và tập đoàn Vingroup. Ngoài ra, mình đã trở thành sinh viên 5 tốt cấp trường và được trao cơ hội giao lưu với ban lãnh đạo Vietnam Airlines. Đối với mình, đây không chỉ là cơ hội để chứng minh năng lực bản thân mà còn là dịp mình được tiếp xúc với doanh nghiệp và hiểu hơn về thực tiễn những điều mình đang nghiên cứu.

Trong mắt bạn bè, mình có thể là một cô sinh viên may mắn vì có quá nhiều cơ hội đến với mình. Nhưng đằng sau những bức ảnh đẹp, những nụ cười rạng rỡ là những đêm mình thức trắng để chuẩn bị tài liệu, những ngày mình ngồi trước màn hình máy tính 24/7 chỉ để nhìn các số liệu, là những ngày mình chỉ vội ăn 1 lát bánh để sửa bài. Vừa học vừa làm toàn thời gian tại 1 ngân hàng TMCP khiến cho mình gần như không có thời gian rảnh. Nhưng đối với mình, cuộc đời chỉ có ý nghĩa khi ta có lý tưởng để theo đuổi và sống hết mình vì nó. Chính vì vậy, nếu được chọn lại, mình vẫn chọn một thanh xuân bận rộn nhưng được tỏa sáng hết mình như vậy.

Những nỗ lực của mình đã được đền đáp khi mình cùng lúc nhận được 2 tin vui trong một ngày. Mình trở thành thủ khoa đầu ra chuyên ngành với GPA 3.87/4.0 và nhận được học bổng toàn phần du học Ý - đất nước trong mơ của bản thân mình. Mọi thứ đối với mình không phải giấc mơ mà đó là hiện thực hàng ngày mình nỗ lực xây đắp từng bước một.

Với xuất phát điểm là một học sinh tỉnh lẻ, bản thân mình tự nhủ phải phấn đấu bứt phá ra khỏi vùng an toàn, vượt qua những định kiến của xã hội. Trên con đường nỗ lực ấy, có khó khăn, có thách thức, có cả những giây phút yếu đuối và những giọt nước mắt, có những khi chỉ muốn được bé lại trong vòng tay mẹ. Nhưng khi muốn bỏ cuộc, mình lại nghĩ đến những vùng đất tươi đẹp chờ mình khám phá, mình nhớ đến những mảng tri thức chờ mình khai sáng, mình nhớ đến lí do mình bắt đầu. Chính vì vậy, mình lựa chọn con đường không bằng phẳng nhưng là con đường có ánh sáng và thành công.

Hành trình chinh phục học bổng du học là một hành trình dài và thật nhiều thử thách. Mình mong các bạn trẻ hãy luôn giữ tinh thần cầu tiến, nhiệt huyết ham học hỏi và đặc biệt là lối sống chủ động vì cơ hội chỉ đến với những người biết tìm kiếm nó. Bên cạnh đó, hãy tìm cho mình một người thầy, một mentor định hướng cho bạn về bài luận, CV và cách chuẩn bị hồ sơ học thuật cũng như tài chính. Và hơn hết, mình mong các bạn hãy hiểu rằng du học là hành trình khai phá tri thức dài nên đừng ngủ quên trên chiến thắng mà hãy nỗ lực không ngừng để mở ra các cơ hội mới cho bản thân mình.

Cuối cùng, điều quan trọng nhất là hãy làm mọi việc với đam mê cũng 1 bản kế hoạch dù đó là ngắn hạn hay dài hạn. Tìm kiếm đam mê thực sự không chỉ giúp bạn có động lực cố gắng mà còn cảm thấy hạnh phúc tràn trề khi đạt được mục tiêu. Bởi trên hành trình vươn đến thành công có vô vàn khó khăn, trắc trở, chỉ khi bạn có đam mê mới có thể kiên trì theo đuổi đến cùng. Một bản kế hoạch cụ thể sẽ là ngọn hải đăng dẫn bạn đến với thành công.

Một số thành tích Diệu Linh đạt được: - 7 lần đạt học bổng khuyến khích học tập tại Đại học Kinh tế Quốc dân; - Nhận học bổng của tập đoàn Hòa Phát và tập đoàn Vingroup; - Tác giả của bài báo “Ảnh hưởng của công bằng tổ chức tới hành vi công dân tổ chức của nhân viên trong các doanh nghiệp ở Việt Nam”. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, (290 (2)), 42-51; - Thuyết trình tại hội thảo CIEMB 2021 và ICSEED 2022; - Thủ khoa đầu ra chuyên ngành và tốt nghiệp loại xuất sắc; - Sinh viên 5 tốt cấp trường; - Nhận học bổng toàn phần của Trường Đại học Tổng hợp Messina, Ý.