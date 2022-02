Nhóm nhạc dự án 'khủng' nhất, ra mắt tưng bừng bị 'chê lời tơi bời' nhưng lại 'gây nghiện'

SVVN - Dự án nhóm nhạc nữ 'siêu khủng' nhà SM với màn ra mắt hoành tráng, nhưng lại khiến cư dân mạng phải ngán ngẩm về độ 'củ chuối' của yếu tố lời bài hát rồi cuối cùng lại thành công 'gây nghiện' ngoài mong đợi.

Vào ngày 1/1, GOT the beat, nhóm nhỏ đầu tiên trong dự án Girls on Top của SM Entertainment, đã biểu diễn sân khấu ra mắt của họ tại SMTOWN LIVE 202: SMCU EXPRESS. Ngay sau khi tiết lộ, GOT the beat ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán đượcquan tâm nhất trên các diễn đàn.

Sau đó, God the Beat một lần nữa khẳng định độ nổi tiếng của họ bằng cách xếp hạng nhất trong M Countdown của Mnet được phát sóng vào ngày 3/1 và Inkigayo cùa đài SBS vào ngày 30/1.

Đặc biệt, Step Back đã duy trì được sự nổi tiếng trong thời gian dài bằng cách duy trì vị trí quán quân trên các bảng xếp hạng âm nhạc đến tận bây giờ. Một tháng sau khi phát hành vào ngày 3/1, Step Back đã có mặt trên Billboard Global 200 và Billboard Global của Mỹ (không bao gồm Hoa Kỳ) trong 4 tuần liên tiếp. Nó đang thu hút sự chú ý trên toàn cầu.

Ngoài ra, Step Back là một bài hát R&B hip-hop 'gây nghiện' với các 'biến thể âm trầm' và nhạc cụ lặp đi lặp lại. Giọng hát độc đáo và kỹ năng hát vững chắc của 7 thành viên đã nâng cao sự hoàn hảo, đồng thời họ có thể đáp ứng màn trình diễn 'mãnh liệt' và thể hiện sức mạnh tổng hợp, đó là lý do tại sao người hâm mộ âm nhạc đang say mê về nó.

Ấy vậy ít ai để ý rằng, tài năng hoàn hảo, nhan sắc hoàn hảo, concept cũng miễn chê tạo nên một tổng thể xuất sắc nhưng phần lớn cư dân mạng bày tỏ sự thất vọng 'cùng cực' với lời bài hát quá mức lỗi thời và âm nhạc của ca khúc Step Back cũng không mấy ấn tượng ngay từ khi ra mắt. "Quá phí phạm khi đưa một bài hát như vậy cho đội hình này” là nỗi 'bức xúc' chung của nhiều người. Và bỗng chốc từ nhóm nhạc dự án 'siêu khủng' GOT the beat trở thành 'củ chuối' nhất đầu năm 2022.

Một vài phân đoạn khiến khán giả 'ngán ngẩm' của Step Back:

Anh ấy từng yêu thầm cưng sao?

Giống như mấy trò đùa trẻ con hồi còn nhỏ.

Chắc cô em cũng phải đong đưa gạ gẫm người ta dữ lắm nhỉ.

Chơi đùa với mấy kỷ niệm thời trẻ lại vui thế sao?

... Người đàn ông của chị bây giờ ở đẳng cấp khác rồi.

Cái đẳng cấp mà cưng không thể mơ tới được.

Cái đẳng cấp đã có được chị đây.

Cái đẳng cấp như cưng thấy đấy.

… Làm vậy có khiến anh ấy trở thành của cưng được không?

Nghe đây này.

Có nhiều đứa giống cưng hơn cưng nghĩ đấy.

Dù sao đi nữa, không có cưng thì thế giới vẫn cứ quay.

You gotta get a good mind.

Lời bài hát nhận được nhiều nhận xét khá tiêu cực: “Tôi đang nghe cái gì vậy trời?”; “Cứ như diễn hài đầu năm vậy!”; “Đây không phải lời bài hát của 10 năm trước mà là phải là 20 năm trước rồi ấy chứ!”; “Tôi bực mình thật sự đấy. Sao có thể đưa lời bài hát này cho những người ‘đỉnh chóp' như này cơ chứ!”; “Thôi thôi mời đi đến Kwangya (tên vùng đất ảo trong thế giới quan SM tạo ra) đi chứ Trái Đất không chứa nổi lời lẽ kiểu này đâu!”…

Tuy nhiên, dù lắm 'kẻ chê' nhưng cũng không ít người dành lời khen cho GOT the beat và Step Back: “Mọi người cứ làm quá lên thôi chứ tôi thấy lời bài hát như kiểu là lời hiểu lầm giữa hội chị em thôi mà!”; “Haha, chắc tôi là nguồn cảm hứng cho họ sáng tác bài hát này rồi!”; “Bây giờ, tôi nghĩ về nó, lời bài hát đang kể câu chuyện của một cô gái - người đã có bạn trai - và người bạn trai này đã từ chối mọi cám dỗ ngớ ngẩn khác”; “Thật sự lời bài hát miêu tả tôi luôn, cứ yêu vào sẽ hiểu thôi!”…