Đạo diễn Hàm Trần mang phiên bản nặng đô hơn 'Tiệm ăn của quỷ' lên màn ảnh rộng

SVO - Đạo diễn Hàm Trần cùng nhà sản xuất 'Tiệm ăn của quỷ' trở lại với dự án điện ảnh kinh dị nặng đô mang tên 'Sợi chỉ đỏ'.

Năm 2025, series kinh dị Tiệm ăn của quỷ là dự án tạo hiệu ứng truyền miệng mạnh mẽ, giữ vị trí top 1 bảng xếp hạng series Việt trên Netflix. Đạo diễn Hàm Trần còn gây ấn tượng với phim hành động Tử chiến trên không đạt doanh thu ấn tượng. Năm nay, đạo diễn Hàm Trần quay về với sở trường kinh dị bằng tác phẩm điện ảnh Sợi chỉ đỏ.

Sở hữu ngôn ngữ điện ảnh linh hoạt cùng khả năng kể chuyện giàu nhịp điệu, đạo diễn Hàm Trần rất chắc tay trong việc xử lý các đề tài tâm lý, giật gân với chiều sâu cảm xúc. Sợi chỉ đỏ tiếp tục phát triển hướng đi mà Tiệm ăn của quỷ từng tạo nên “cơn sốt” trước đó: Kết hợp chất liệu văn hóa bản địa với yếu tố kinh dị hiện đại, đào sâu những góc khuất trong bản năng con người.

Đáng chú ý, đạo diễn Hàm Trần mang yếu tố “body horror”, vốn là một nhánh kinh dị chú trọng vào sự biến dạng của hình thể kết hợp cùng chất liệu văn hóa Á Đông để tạo sự ám ảnh về mặt thị giác. Với những thông tin vừa đươc hé lộ trong trailer, Sợi chỉ đỏ bước đầu cho thấy tham vọng định hình một tác phẩm kinh dị đa thể loại, tập trung khai thác nỗi sợ mang tính tâm lý và tiềm thức. Bộ phim hướng đến cảm giác ngộp thở, ám ảnh, với những diễn biến và bí mật khán giả khó lòng đoán trước.

Dàn diễn viên xuất hiện trong trailer đầu tiên của phim đều là những tên tuổi thực lực như Kiều Trinh, Ba Tây, Trần Nghĩa, Ngọc Phước... Trong đó, hai cái tên gây chú ý chính là bộ đôi Quang Tuấn và Đoàn Minh Anh.

Dù câu chuyện chính và vai trò của từng diễn viên vẫn còn giữ kín, nhưng những thước phim đầu tiên phần nào khẳng định màu sắc kinh dị, tâm linh và giật gân sẽ được đẩy lên một cấp độ mới trong Sợi chỉ đỏ. Bộ phim được kỳ vọng mang đến một trải nghiệm kinh dị khác biệt cho khán giả.