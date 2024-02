Những chia sẻ đầu xuân năm mới của Nam vương Hoàng Việt An cựu sinh viên Trường Đại học Thủy lợi

SVVN - Với sự thành công khởi đầu năm 2022 bằng danh hiệu Nam vương sắc đẹp Hữu nghị Quốc tế 2022. Năm 2023 đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời của Hoàng Việt An khi anh đã dám thử thách bản thân để chinh phục ước mơ. Chàng kỹ sư Công nghệ Thông tin là cựu sinh viên Trường Đại học Thủy lợi luôn không ngừng đắp bồi những kĩ năng làm việc học hỏi, giao lưu để chinh phục, hướng tới sự thành công và sống có ích cho bản thân gia đình, xã hội.

Tháng 4/2023, An đã quyết định Nam tiến để theo đuổi ước mơ trở thành người mẫu của mình. Vào Sài Gòn một mình, An may mắn khi được sự hỗ trợ, dẫn dắt, định hướng của chủ tịch Duy Quách - Chủ tịch cuộc thi Fitness SuperModel VietNam và anh Vũ Thái Bình - Giám đốc truyền thông. An được xuất hiện trước công chúng nhiều hơn, được sải bước thoả mãn đam mê trên sàn Catwalk, song song với việc đi diễn An tìm thêm những cơ hội mới trong nhiều lĩnh vực. May mắn đến với An, sau khi tốt nghiệp chương trình đại học, An được các thầy cô nguyên là lãnh đạo, giảng viên của Trường Đại học Thuỷ lợi yêu quý và tạo điều kiện cho An được bén duyên với ngành giáo dục.

Tháng 5/2023, An bắt đầu làm việc tại Trường Đại học Công nghệ Miền Đông (MIT UNIVERSITY VIETNAM) một ngôi trường rất trẻ trung, và có những thành viên tuyệt vời, năng động. Ở đây, An công tác tại Trung tâm tuyển sinh và truyền thông, phụ trách tuyển sinh đại học chính quy của nhà trường. An cảm thấy rất vui và tự hào khi được trở thành một phần của MIT, được đồng hành bên những người thầy, người cô mình luôn kính trọng và cũng là lúc được cộng tác cùng những người đồng nghiệp thân yêu nơi đây.

Năm nay, An về quê nhà ở Bắc Giang đón Tết với gia đình sớm sau khoảng thời gian xa nhà. Với An, Tết là khoảng thời gian dành cho gia đình sau một năm học hành, làm việc vất vả, dù lịch trình công việc, học tập khá bận rộn.

Bước sang năm 2024, với danh hiệu cao quý Nam Vương Sắc Đẹp Hữu Nghị Quốc Tế 2022, An sẽ tiếp tục hoạt động nghệ thuật nhiều hơn nữa để hoàn thiện các kỹ năng và xây dựng hình ảnh chàng Nam vương tri thức phục vụ trong công việc tuyển sinh hỗ trợ nhà trường.

An chia sẻ, về bản thân là một cán bộ công tác trong ngành Giáo dục, không cho phép mình dừng công việc học tập lại mà mình sẽ tiếp tục phấn đấu sẽ cố gắng học xong tấm bằng Thạc sĩ để có thêm kiến thức, cống hiến cho sự nghiệp Giáo dục. Mình mong rằng các bạn trẻ đang là học sinh, sinh viên hãy học tập và làm việc theo tinh thần: “Cứ bứt phá đi, tiến lên đi, khi mình còn trẻ và mình còn đam mê!”. Ngoài việc học tập hãy luôn trau dồi bản thân để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình!

Sau Tết, An sẽ quay lại trường để tiếp tục công tác. Mong muốn của An là có thể trở thành chàng Nam vương có tấm bằng Thạc sĩ đầu tiên tại Việt Nam. Theo An, sắc đẹp phải đi cùng với tri thức nên anh quyết định học thêm ngoại ngữ và dành thời gian đọc sách để nâng tầm hiểu biết và có vốn kiến thức sâu rộng.

Năm 2024 với An sẽ là những bước ngoặt mới, định hình rõ con đường mà bản thân sẽ theo đuổi, hạnh phúc của anh là có thể tự hào với những gì mình đã làm và tiếp tục hướng tới những điều tích cực hơn. Tuổi trẻ được cháy hết mình với những ước mơ, hoài bão, tạo nên dấu ấn cá nhân, để sau này tự hào những gì bản thân mình đã làm được. An chia sẻ thêm: "Tuổi trẻ đến rồi lại đi, hãy cố gắng và phấn đấu không chỉ vì lợi ích của bản thân mà còn phải hướng tới những người xung quanh và tạo nên đóng góp tích cực cho cộng đồng".

Nhân dịp đón xuân Giáp Thìn 2024, An xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những người đã giúp đỡ và tạo điều cho An được phát triển bản thân để có được Hoàng Việt An được như ngày hôm nay và gửi lời chúc tới các bạn đọc của chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong một năm mới bình an.

Photo : Xuân Thiện

Áo dài: NTK Nguyễn Thành Danh

Makeup: Nam Finn