Những khoảnh khắc hiếm có trong đám cưới của Diễm My 9X, quy tụ cả một 'rừng sao' Việt

SVVN - Đám cưới trong mơ của Diễm My 9X và bạn trai doanh nhân vừa diễn ra đã thu hút sự chú ý lớn từ công chúng. Buổi tiệc cưới này quy tụ dàn sao đình đám bậc nhất showbiz Việt.

Các khách mời đã lần lượt lên đồ đến tham dự đám cưới của Diễm My 9X và Vinh Nguyễn. Tại khu vực chụp ảnh, dàn phù dâu gồm Thùy Anh, Khả Ngân, Ngọc Thanh Tâm, Ái Phương, Trang Hý đã xuất hiện lộng lẫy và cùng khoe nhan sắc rạng rỡ. Bên cạnh đó, Midu, Hứa Vĩ Văn, Nhan Phúc Vinh, Lã Thanh Huyền, Lê Hoàng Phương, Liêu Hà Trinh, diễn viên Khánh Huyền, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Đông Nhi - Ông Cao Thắng, Trường Giang, Trấn Thành cùng nhiều 'sao' Việt khác cũng đã có mặt để chúc mừng cô dâu - chú rể trong ngày trọng đại và cùng ghi lại những khoảnh khắc đẹp.

Trong khung cảnh sang trọng của tiệc cưới, cô dâu Diễm My 9X đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hôn nhân: “Trước đây, tôi hay suy nghĩ tiêu cực, không nhiều niềm tin vào hôn nhân do gia đình vốn không hạnh phúc, tuổi thơ nhiều nỗi buồn. Bạn bè, người thân xung quanh tôi cũng thường đổ vỡ trong tình yêu. Tôi từng dự đám cưới nhiều lần nhưng không dám nghĩ sẽ đến lượt bản thân mặc váy cưới. Khi trở thành cô dâu thật sự, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc. Hôm mặc áo dài tại lễ ăn hỏi, niềm vui trong tôi tăng gấp nhiều lần”.

Diễm My cũng đã xúc động đọc lời thề nguyện đầy ngọt ngào: “Gấu ơi, 7 năm trôi qua như một cái chớp mắt, em không ngờ là mình đã đứng ở đây, trên lễ đường này để nói những lời thề nguyện. Và hôm nay, em chính thức trở thành ‘vợ của anh’. Anh đã cho em rất nhiều thứ, đó là sự tử tế, sự kiên nhẫn, tình yêu thương và đặc biệt là sự lạc quan. Anh đã thay đổi em từ một cô gái hay buồn, hay thu mình lại với một trái tim tan vỡ, một cô gái không biết thưởng thức cuộc sống, từ một cô gái nghĩ rằng mình không xứng đáng với tình yêu thương của một người nào khác ngoài mẹ mình trở nên tin vào cuộc sống và những điều tốt đẹp trong cuộc sống".

Cô dâu mới còn xúc động nói: "Anh đã làm cho trái tim em trở nên ấm áp hơn. Anh đã dắt em đi đến những nơi em chưa từng đến, ăn những món ăn mà em chưa bao giờ được ăn. Mình cùng xem phim, mình cùng chạy bộ, mình cùng vượt qua những ngọn núi, vượt qua những biến cố và những nỗi đau tột cùng trong trái tim của em. Anh đã chưa bao giờ từ bỏ em, luôn động viên em, thấu hiểu em. Lần đầu tiên trong cuộc đời em thấy một người ngoài mẹ em ra, xem phim em đóng một cách rất chăm chú, khóc cười và cảm xúc theo nhân vật của em. Anh là người thầy, một người bạn đồng hành tốt nhất em từng có và từ đây về sau sẽ là chồng em. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em, làm chỗ dựa vững chãi cho em. Anh là nhà, là tình yêu duy nhất và cuối cùng của em, em yêu anh".

Chú rể Vinh Nguyễn cũng chia sẻ: “Em là nguồn cảm hứng và là nguồn động lực trong cuộc sống của anh. Mỗi khi anh nhìn thấy nụ cười trên môi của em thì anh biết rằng mọi khó khăn thử thách đều chắc chắn sẽ vượt qua. Anh yêu em”. Trong thời khắc thiêng liêng khi đọc lời thề nguyện, Diễm My và Vinh Nguyễn cũng đã vỡ òa và rơi những giọt nước mắt hạnh phúc trong ngày trọng đại nhất cuộc đời.

Đàm Vĩnh Hưng cũng đã là người hát mở màn để chúc mừng cho đám cưới của Diễm My 9X và Vinh Nguyễn. Là một nam ca sĩ kỳ cựu trong nghề, sự góp giọng của Đàm Vĩnh Hưng trong ngày trọng đại này đã giúp cho không khí thêm phần hứng khởi. Các khách mời đều chăm chú lắng nghe và dành tặng rất nhiều tràng pháo tay cho Đàm Vĩnh Hưng khi tiết mục kết thúc.

Tại đám cưới Diễm My 9X, dân tình cũng chú ý đến 'khoảnh khắc lịch sử' của showbiz Việt khi ba danh hài đình đám V-biz Trường Giang, Trấn Thành và Tiến Luật hội ngộ trên sân khấu, cùng gửi lời chúc đến cô dâu.

Diễm My 9X và dàn phù dâu đã đồng loạt hát ca khúc I will follow him. Tiếp theo đó, chú rể Vinh Nguyễn cùng dàn phù rể cũng đã thể hiện tiết mục Marry you khiến mọi người không khỏi thích thú. Đây cũng chính là tiết mục đặc biệt và ấn tượng nhất trong đám cưới của cả hai.

Cô dâu Diễm My cũng đã mời những người thân, bạn bè, đồng nghiệp thân thiết lên sân khấu để bắt đầu màn được mong chờ nhất nhì trong ngày này - tung hoa cưới. Có thể thấy, ai ai cũng rất vui vẻ và hào hứng với màn tung hoa này của Diễm My. Đặc biệt, Diệp Linh Châu là người thành công bắt được hoa cưới lần này.