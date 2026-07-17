Những tin nhắn ấm áp qua màn hình ứng dụng giao hàng

SVO - Đôi khi, bạn không biết rằng những tin nhắn đơn giản qua màn hình ứng dụng giao hàng sẽ đem lại sự ấm áp rất nhiều cho một ai đó.

Anh A, người điều hành một nhà hàng Trung Quốc ở Pohang, đã cảm động rơi nước mắt khi nhìn thấy tin nhắn trên ứng dụng giao hàng gần đây: "Bây giờ, tôi đang di chuyển đến Changwon do có cuộc hẹn với công ty. Trong thời gian chờ đợi, tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ tại một nhà hàng Trung Quốc ngon tuyệt ở Pohang. Trước khi rời đi, đó là một lời chào ngắn gọn để bày tỏ lòng biết ơn của tôi".

Điều đầu tiên hiện lên trong đầu ông A là câu tục ngữ ‘Ngàn nợ có thể trả chỉ bằng một lời nói: “Nếu lặng lẽ rời đi mà không nói một lời thì chúng tôi cũng không để ý. Nhưng tôi vô cùng cảm động khi người đó thậm chí còn để lại lời chào cuối cùng như thế này. Tôi đã từng rất nặng lòng vì yêu cầu vô lý của khách hàng vừa rồi, nhưng ngay khi đọc đến đây, nước mắt tôi đã trào ra. Có rất nhiều khách hàng đang gặp khó khăn nhưng tôi nghĩ mình có thể làm việc chăm chỉ nhờ những khách hàng như thế này".

Ông B, người mới chuyển đi khỏi khu phố mà ông đã yêu mến suốt 8 năm qua, đã viết trên đơn đặt hàng nhà hàng bossam: "Cảm ơn vì đã dành thời gian. Chúc bạn luôn thịnh vượng”. Ông B có những kỷ niệm đẹp về cửa hàng này. Nơi lưu giữ kỷ niệm của ông với chú chó ‘Gureum’ qua đời cách đây không lâu của mình. Mỗi khi bọn trẻ dắt Gureum đi dạo, chủ nhà hàng bossam sẽ ra khỏi cửa hàng và cẩn thận cung cấp thịt cho Gureum ăn. Ông B thú nhận: "Tôi muốn gặp trực tiếp anh ấy và chào hỏi nhưng tôi không thể dừng bước vì cảm thấy như nước mắt sẽ rơi nếu gặp anh ấy". Một lúc sau, biên lai giao đồ ăn có lời hồi đáp chân thành từ người chủ cửa hàng: "Chúng tôi thực sự biết ơn về thời gian này. Tôi hy vọng bạn sẽ luôn hạnh phúc ở bất cứ nơi nào bạn đi".

Anh C, chủ một cửa hàng bánh taco, phát hiện ra món quà bất ngờ trong đơn hàng bánh burrito thịt bò: "Hôm nay là ngày cuối đặt hàng kể từ khi mình chuyển nhà. Nhờ có bạn mà mình đã có một bữa trưa ngon miệng. Cảm ơn bạn!". Anh C đã chụp ảnh đơn đặt hàng này và chia sẻ lên mạng xã hội, bày tỏ cảm xúc dâng trào: “Tôi không biết tên họ của người này, nhưng tôi hết lòng chúc phúc cho tương lai của anh ấy. Một người có trái tim đẹp như vậy thì dù đi đến đâu thì nhất định sẽ thành công”.

Khi tin tức này lan truyền, cửa sổ bình luận cũng trở nên ấm áp. Từ lời hứa "Khi phải rời khỏi thị trấn này, tôi nhất định sẽ kể lại quán cà phê yêu thích mà tôi đã đặt hàng khoảng 80 lần" cho đến trải nghiệm "Tôi gần như đã khóc khi để lại tin nhắn nói rằng, tôi đã chuyển đến nơi quá xa quán pizza mà tôi đã đặt hàng và chủ quán đã gửi cho tôi một lá thư viết tay rất cẩn thận".

Lim Myeong Ho - Giáo sư tâm lý học tại Đại học Dankook, cho biết: “Thức ăn không chỉ là một phương tiện để lấp đầy dạ dày của một người. Nó tạo thành một mối liên kết vô hình giữa người chế biến và người ăn nó. Thể hiện tình cảm của bạn một cách trìu mến mà không che giấu chúng là một thái độ đoàn kết lành mạnh với hy vọng rằng, thiện chí bạn nhận được sẽ lan rộng hơn trong xã hội của chúng ta".

Ngay cả trong môi trường kỹ thuật số của nền tảng phân phối, bản chất không thay đổi là sự giao tiếp và tôn trọng giữa con người với nhau. Những lời chào tôn trọng và thân thiện được trao đổi ngoài màn hình đã tiếp thêm sức mạnh cho những người tự kinh doanh để bật đèn bếp trở lại.