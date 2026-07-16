'Hot' nhất netizen Nhật hôm nay: Chiếc tai nghe cửa hàng tiện lợi

Hai nhân viên cửa hàng tiện lợi đã tìm kiếm dưới kệ để tìm chiếc tai nghe không dây bị một du khách Nhật Bản đánh rơi tại sân bay Incheon và nhận được giải thưởng đặc biệt.

Tổng công ty Sân bay Quốc tế Incheon thông báo đã trao giải thưởng đặc biệt cho Han Jeong-ho (26 tuổi), nhân viên cửa hàng tiện lợi CU tại sân bay Incheon, và Kira Takeuchi (23 tuổi), người Nhật Bản.

Trước đó, Han và Kira đã giúp đỡ một du khách Nhật Bản chuẩn bị rời đi bằng cách nằm xuống nhặt một cặp tai nghe không dây bị rơi vào khe hở trên kệ trưng bày tại một cửa hàng tiện lợi ở tầng 1 của Nhà ga số 1 tại Sân bay Incheon.

Các nhân viên cửa hàng tiện lợi tại sân bay Incheon đã tìm thấy tai nghe không dây. Ảnh: Yonhap News.

Du khách Nhật Bản tên A đã chia sẻ sự việc trên mạng xã hội, và bài đăng đã trở thành chủ đề 'nóng' ở Nhật Bản, thu hút lượng xem và sự hưởng ứng cao.

A giải thích rằng, mặc dù anh ấy đã nói: "Không sao, nếu khó tìm lại", nhưng nhân viên cửa hàng tiện lợi đã tháo nắp ở dưới đáy kệ, nằm hẳn xuống và lục lọi kỹ lưỡng phía dưới đáy sàn đầy bụi để tìm thấy chiếc tai nghe bị rơi.

Vì Tổng Công ty Sân bay Incheon đóng vai trò là cửa ngõ vào Hàn Quốc và mang đến cho du khách nước ngoài ấn tượng đầu tiên về đất nước, nên Tổng Công ty dự định sẽ tích cực khen thưởng những hành động tử tế như câu chuyện cảm động này trong tương lai.

Han (một trong hai nhân viên được khen thưởng) chia sẻ: "Tôi chỉ làm những gì tự nhiên, hy vọng rằng mọi người đến sân bay sẽ ra về với những kỷ niệm tốt đẹp về Hàn Quốc. Tôi rất biết ơn và bất ngờ khi thậm chí nhận được giải thưởng".

Kira Takeuchi cho biết thêm: “Là một thành viên của Sân bay Incheon, việc giúp đỡ hành khách gặp khó khăn bất kể quốc tịch của họ là điều đương nhiên”.

Kim Beom-ho, Quyền Chủ tịch Tập đoàn Sân bay Quốc tế Incheon, cho biết: “Tôi cảm ơn 94.000 nhân viên thường trú, bao gồm cả nhân vật chính trong câu chuyện cảm động này, vì sự nỗ lực hết mình của họ trong việc tạo nên ấn tượng đầu tiên về Hàn Quốc trong các vị trí công tác của mình”.