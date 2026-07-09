Tám dấu hiệu lạm dụng trên các ứng dụng nhắn tin tức thời

SVO - Lạm dụng trên các ứng dụng nhắn tin tức thời (Zalo, WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, Viber...) bao gồm kiểm soát, thao túng và lạm dụng mà có thể không được nhận ra.

Internet và mạng xã hội đã trở thành những yếu tố thiết yếu của cuộc sống và là cốt lõi của các mối quan hệ giữa con người. Đặc biệt, tin nhắn tức thời thậm chí đã thay đổi cách chúng ta hình thành các mối quan hệ. Do đó, điều quan trọng là phải nhận biết được các dấu hiệu lạm dụng trên các nền tảng nhắn tin tức thời một cách kịp thời.

Ước tính, hơn 50% người từ 18 đến 30 tuổi đã từng trải qua một số hình thức bắt nạt trực tuyến. Điều này bao gồm việc kiểm soát, lạm dụng và thao túng được thực hiện trong các cuộc trò chuyện này.

Một vấn đề lớn liên quan đến điều này là rất khó để nhận ra mình đang bị lạm dụng. Mặc dù hầu hết các hành vi này được bình thường hóa, giảm thiểu hoặc bỏ qua, nhưng tác động của chúng đối với sức khỏe tâm thần của nạn nhân là không thể phủ nhận. Do đó, có một số dấu hiệu cảnh báo cần được chú ý.

Đòi hỏi phản hồi ngay lập tức

Đòi hỏi phản hồi ngay lập tức là hành vi bạo hành phổ biến nhất trên các ứng dụng nhắn tin tức thời. Nếu đối phương không trả lời tin nhắn ngay lập tức, 'kẻ bạo hành' sẽ đổ lỗi và nổi giận, cho rằng đối phương đang phớt lờ họ và không chân thành trong mối quan hệ.

Họ không hiểu hoặc không tôn trọng việc nạn nhân không thể trả lời vì có những vấn đề khác cần giải quyết. Họ cũng không cần phải luôn luôn sẵn sàng và chỉ dành riêng cho nạn nhân.

Ép buộc trò chuyện bất cứ khi nào trực tuyến

Họ khăng khăng rằng nạn nhân phải nói chuyện với họ bất cứ khi nào họ trực tuyến trên ứng dụng nhắn tin tức thời. Nếu không, họ sẽ khó chịu, đổ lỗi, nghi ngờ và thao túng nạn nhân. Việc trò chuyện với người khác được hiểu là thiếu tôn trọng.

Thiết lập theo dõi vị trí

Họ cố gắng kiểm soát đối phương bằng cách lợi dụng tính năng gửi vị trí theo thời gian thực hoặc vào những thời điểm cụ thể. Họ ép buộc đối phương phải cho thấy vị trí của mình mọi lúc, với lý do muốn xác minh xem đối phương có nói dối hay ngoại tình hay không.

Yêu cầu ảnh hoặc cuộc gọi video trực tiếp để giám sát

Họ cũng có thể yêu cầu ảnh hoặc video vào những thời điểm cụ thể trong ngày, chẳng hạn như trong giờ học hoặc khi ăn trưa với bạn bè. Mục đích là để xác minh đối phương thực sự đang ở đâu và đang ở cùng ai. Đôi khi, để xua tan nghi ngờ, họ thậm chí còn yêu cầu xem ảnh hoặc video về các hoạt động đi cùng của đối phương.

Họ cũng có thể yêu cầu ảnh chụp màn hình những người mà đối phương đang nói chuyện trên ứng dụng nhắn tin. Tóm lại, mục tiêu là kiểm soát cuộc sống và mối quan hệ của nạn nhân.

Chặn hoặc phớt lờ

Lạm dụng không phải lúc nào cũng chủ động và trực tiếp. Nó có thể mang những hình thức gây hại hơn như gây hấn thụ động. Có những trường hợp đối phương bị phớt lờ hoặc chặn trên ứng dụng sau một cuộc tranh cãi.

Việc khiến đối phương không thể bày tỏ cảm xúc của mình trong sự bất an hoàn toàn mà không có sự giao tiếp theo cách này gây ra sự đau khổ tột cùng. Trong thái độ này, đối phương phải nhượng bộ, xin lỗi và chấp nhận một số điều kiện nhất định để tránh “hình phạt” im lặng.

Quyết định về ảnh đại diện trên Messenger

Họ có tức giận hoặc phàn nàn nếu bạn không đăng ảnh chụp chung của cả hai lên hồ sơ Messenger của mình không? Họ đã bao giờ yêu cầu bạn xóa hoặc thay đổi một số hình ảnh nhất định, với lý do họ không thích những bức ảnh đó chưa?

Kiểu thao túng này rất phổ biến và xâm phạm quyền tự do cá nhân. Việc chọn ảnh đại diện là vấn đề tự do cá nhân, và không ai có thể bị ép buộc thay đổi nó tùy ý chỉ vì họ là người yêu của bạn.

Cung cấp mật khẩu và hình vẽ mở khóa

Đây là một dấu hiệu lạm dụng phổ biến thường thấy trong các ứng dụng nhắn tin tức thời. Đặc biệt là ở thế hệ trẻ, việc chia sẻ mật khẩu với người yêu/vợ/chồng được xem là nghĩa vụ và dấu hiệu của sự tin tưởng. Tuy nhiên, nếu quyền riêng tư không được tôn trọng và mật khẩu không được chia sẻ, người kia sẽ trở nên nghi ngờ hoặc không tin tưởng.

Ép buộc nhắn tin khiêu dâm

Hình thức lạm dụng nguy hiểm và gây hại nhất là nhắn tin khiêu dâm. Điều này bao gồm việc gửi hình ảnh hoặc video có nội dung khiêu dâm cho đối phương hoặc ép buộc họ tham gia vào các cuộc trò chuyện tình dục mà họ không thực sự muốn.

Cách đối phó với lạm dụng trên các ứng dụng nhắn tin tức thời

Nếu bạn đã trải qua bất kỳ hành vi nào được đề cập ở trên, điều quan trọng là phải hành động để giải quyết vấn đề này. Không hành vi nào trong số đó là tự nhiên hoặc lành mạnh trong một mối quan hệ.

Để đối phó với hành vi lạm dụng của đối phương, điều quan trọng là phải hiểu giới hạn của tình yêu và không đánh mất lòng tự trọng vững chắc của mình. Bạn phải biết cách nói không, ngừng các hành vi gây khó chịu và kiểm soát, và không khuất phục trước sự thao túng cảm xúc.

Nếu bạn cảm thấy mình không đủ mạnh mẽ hoặc cảm thấy tội lỗi khi từ chối đối phương, hãy tìm kiếm sự tư vấn chuyên nghiệp. Sự kiểm soát và lạm dụng có thể gây ra những tổn thương tâm lý nghiêm trọng cho sức khỏe của bạn.