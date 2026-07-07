Làm thế nào để cải thiện trí nhớ trong học tập?

Câu nói "Bạn nhớ mọi thứ tốt hơn khi tâm trạng tốt" không chỉ đơn thuần là vấn đề tâm trạng. Theo một nghiên cứu khoa học thần kinh được công bố gần đây, cảm xúc tích cực thực sự giúp cải thiện trí nhớ.

Liệu tâm trạng tốt có giúp bạn nhớ tốt hơn?

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Sư phạm Hàng Châu và Đại học Sư phạm Nam Kinh ở Trung Quốc đã tiến hành một thí nghiệm về trí nhớ trên các sinh viên đại học.

Những người tham gia xem các hình dạng ngẫu nhiên (những hình vẽ đường thẳng ngoằn ngoèo, vô nghĩa) và ngay sau đó, xem những hình ảnh dễ chịu (khuôn mặt tươi cười, cảnh vui vẻ) hoặc hình ảnh buồn hoặc khó chịu.

Sau khi lặp lại quá trình này, một bài kiểm tra được thực hiện 24 giờ sau đó để kiểm tra trí nhớ của họ về các hình dạng. Kết quả cho thấy, những người tham gia nhớ các hình dạng được trình bày cùng với hình ảnh tích cực tốt hơn nhiều.

“Cảm xúc tích cực” cho thấy tác động mạnh mẽ trong các phép đo sóng não

Các phép đo sóng não của những người tham gia thí nghiệm đã xác nhận rằng cảm xúc tích cực tạo thành “các mô hình thần kinh nhất quán (hoạt động thần kinh)” trong não bộ trong quá trình học tập lặp đi lặp lại.

Điều này được quan sát rõ rệt nhất ở thùy trán phải và là một tín hiệu xuất hiện trong trạng thái học tập mà trí nhớ được lưu giữ tốt.

Ví dụ, giống như bạn cảm thấy những cảm xúc tương tự mỗi khi nghe đi nghe lại một bài hát yêu thích, điều này có nghĩa là khi có cảm xúc tích cực, não bộ có xu hướng lưu trữ cùng một thông tin ổn định hơn.

Vậy còn cảm xúc buồn thì sao?

Theo nhóm nghiên cứu, mặc dù cảm xúc tiêu cực làm tăng phản ứng của não bộ, nhưng chúng không giúp ích cho trí nhớ.

Thay vào đó, chúng cho thấy xu hướng phản ứng nhạy cảm hơn với “tín hiệu nguy hiểm”, và người ta đã phân tích rằng năng lượng được sử dụng để lưu trữ ký ức đã bị phân tán.

Hãy chú ý đến “cảm xúc” của bạn khi học tập

Khi não bộ học tập bằng cảm xúc, nó sẽ ghi nhớ lâu hơn và gợi lại thông tin dễ dàng hơn. Đặc biệt, cảm xúc tích cực giúp ổn định não bộ và giúp nó “liên kết” thông tin mới một cách hiệu quả.