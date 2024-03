Nữ bác sĩ chia sẻ bí kíp đỗ 2 học bổng du học bậc thạc sĩ chỉ trong 1 tháng rưỡi

SVVN - Từng là sinh viên xuất sắc ngành Bác sĩ Y học dự phòng, Trần Nguyễn Giang Hương (sinh năm 1996) luôn mang trong mình đam mê nghiên cứu khoa học và khao khát đóng góp cho lĩnh vực phòng chống bệnh tật. Vừa qua, Giang Hương đã xuất sắc đỗ 2 học bổng bậc thạc sĩ của Đại học Bristol và Hội đồng Anh. Điều đặc biệt, thời gian từ lúc Giang Hương quyết định du học tới hạn chót học bổng chỉ vỏn vẹn một tháng rưỡi.

Cái duyên với ngành Dịch tễ học

Giang Hương từng là sinh viên ngành Bác sĩ Y học dự phòng, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Cầm trong tay tấm bằng cử nhân sau 6 năm miệt mài học tập, Giang Hương bắt đầu cống hiến sức mình cho ngành Y, cộng tác tại bệnh viện của đại học cô từng theo học với vai trò chuyên viên nghiên cứu khoa học (2020-2021) và sau đó là bác sĩ kiểm soát nhiễm khuẩn (2021-2023).

Với niềm say mê nghiên cứu khoa học và sự quan tâm với lĩnh vực phòng chống bệnh tật, Giang Hương luôn mong muốn có thể mang lại lợi ích tối đa cho người bệnh dưới góc nhìn của dữ liệu và nghiên cứu. Chính vì thế, cô cho rằng kiến thức đi học 6 năm và kinh nghiệm đi làm 3 năm là chưa đủ để cô làm tốt công việc như cách mình mong muốn.

Mang hoài bão vươn ra biển lớn, phấn đấu học tập và nghiên cứu về lĩnh vực mà mình luôn trăn trở, Giang Hương đã lựa chọn ngành Dịch tễ học và mạnh dạn nộp hồ sơ cho hai học bổng bậc thạc sĩ là Think Big của Đại học Bristol và Scholarship for Women in STEM của Hội đồng Anh.

Giang Hương cho biết, cô rất thích được học tập tại Anh, đặc biệt là các trường đại học thuộc khối Russell Group vì đây là những trường có chất lượng giảng dạy được công nhận trên toàn cầu, có môi trường đa văn hóa và đã đào tạo ra rất nhiều sinh viên giỏi trên toàn thế giới. Cùng với đó, thời gian đào tạo bậc thạc sĩ tại Vương Quốc Anh là một năm, phù hợp với định hướng cuộc sống và công việc của cô.

Hãy là chính mình nhưng là phiên bản tốt hơn

Về quá trình làm hồ sơ xin học bổng du học thạc sĩ, Giang Hương chia sẻ, ngay tại thời điểm quyết định đi du học, cô đã nhanh chóng lên kế hoạch cụ thể cho quá trình chuẩn bị hồ sơ xin thư nhập học và học bổng.

“Thời gian từ lúc quyết định du học tới hạn chót học bổng chỉ còn vỏn vẹn một tháng rưỡi. Thời gian gấp rút và việc sắp xếp công việc là cực kỳ khó khăn vì mình vừa phải đi làm 6 ngày một tuần, từ sáng đến tối; vừa phải viết các bài luận cực kỳ khó để xin nhập học và xin học bổng” - Giang Hương nhớ lại.

Đối mặt với những khó khăn, nữ bác sĩ đã phải tranh thủ mọi thời gian có thể ngoài công việc để hoàn thành hồ sơ. Chính trong hành trình đầy thử thách ấy, cô gái ngành Y đã tìm ra được kỹ năng xử lý các bài luận - một phần có tính quyết định đến thành bại của hồ sơ xin học bổng du học.

Giang Hương bật mí, cô thường liệt kê tất cả các ý mà mình muốn trình bày trong bài luận vào buổi tối. Sau đó cô đọc lại và trau chuốt các ý trong bài vào 5 giờ sáng hôm sau bởi đây là khoảng thời gian cơ thể tỉnh táo và sáng suốt nhất. Bên cạnh việc quản lý thời gian và kiểm soát công việc, cô cho rằng, điều quan trọng hơn hết là cần có tâm lý vững vàng, không được trì hoãn và không được bỏ cuộc dù trong hoàn cảnh nào.

Giang Hương cho biết, cô cảm thấy may mắn khi nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các anh chị tiền bối. Nhờ sự giúp đỡ và những lời khuyên, lời nhận xét của mọi người, từ một cô gái đứng ở vạch xuất phát, hoàn toàn bỡ ngỡ với việc du học, Giang Hương đã biết cách làm thế nào để là chính mình nhưng là phiên bản tốt hơn trong bài luận xin nhập học và học bổng thạc sĩ.

Chia sẻ về những bí kíp để thuyết phục Ban xét duyệt trao cơ hội cho mình, Giang Hương cho biết: “Các thí sinh cần thể hiện được tính cụ thể và mối liên kết giữa quá khứ, hiện tại và tương lai ngành học trong câu chuyện mà bạn thể hiện trong bài luận. Thí sinh cũng nên đọc lại nhiều lần và chọn lọc rất kỹ những chi tiết giúp CV của mình nổi bật và gây ấn tượng ngay lập tức vì thời gian mà Ban xét duyệt dành cho mỗi bài luận là không nhiều.”

“Những điều gây ấn tượng không chỉ là những thành tích học tập hay kinh nghiệm hoạt động ngoại khóa được liệt kê một cách máy móc. Điều mà Ban xét duyệt luôn tìm kiếm đó là: định hướng rõ ràng, tích cực chủ động, và tiềm năng mang lại sức ảnh hưởng. Do đó, bạn hãy xâu chuỗi các dữ liệu về học tập, kinh nghiệm để đem đến tác động mang tính cộng hưởng. Ngoài ra, các bạn đừng ngại nhờ các anh chị có kinh nghiệm đọc lại (proofread) và đưa ra phản hồi cho bạn để bài luận thêm phần sắc bén” - Giang Hương thẳng thắn chia sẻ.

Với Giang Hương, du học hay học bổng mới chỉ là khởi đầu cho một chặng đường rất dài sắp tới. Điều cô mong muốn là bản thân luôn tin vào chính mình, luôn cố gắng hết sức và đừng bao giờ bỏ cuộc. Giang Hương cũng bày tỏ tinh thần sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ các bạn trẻ chinh phục ước mơ giống như cách cô đã làm được.

(Ảnh: NVCC)