Cách mà Haaland đưa Na Uy vào vòng 16 đội

Tiền đạo sắc bén nhất thế hệ của Haaland tại Na Uy từng có tất cả mọi thứ, trừ sân khấu lớn. Giờ đây, anh đã có được điều đó, và những bàn thắng đang đến đúng như mong đợi.

Có một sự tàn nhẫn đặc biệt, khi bạn giỏi nhất ở một lĩnh vực nào đó mà lại không có nơi nào để chứng minh nó. Gần như toàn bộ sự nghiệp của Erling Haaland diễn ra như vậy: Một tiền đạo ghi bàn dễ dàng như người khác thở, tích lũy bàn thắng ở Manchester, Dortmund, Madrid và Munich, mà chưa bao giờ đặt chân đến giải đấu duy nhất quy tụ các cầu thủ bóng đá trên toàn thế giới. Danh hiệu đến. Kỷ lục đến. Nhưng sân khấu thì chưa bao giờ.

Giờ đây, anh đã có nó và đang tận hưởng, như thể mình đã chờ đợi quá lâu để 'giữ phép lịch sự'. Na Uy đã lọt vào vòng loại trực tiếp, và họ làm được điều đó bởi vì cầu thủ số 9 của họ đã ghi bàn trong cả hai hiệp đấu của chiến dịch World Cup cho đến nay: Một cú đúp vào lưới Iraq, rồi một cú đúp nữa vào lưới Senegal, một bàn thắng ấn định chiến thắng trước Bờ Biển Ngà và biến sân khấu khắc nghiệt nhất trong thể thao thành một buổi chiều bình thường.

Những thống kê xung quanh anh gần như 'phi lý'. Haaland đến World Cup này với hơn 350 bàn thắng chuyên nghiệp cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia mà không hề có một lần ra sân nào ở một giải đấu quốc tế lớn, bởi vì Na Uy đã không đủ điều kiện tham dự một giải đấu nào kể từ năm 1998, trước cả khi anh chào đời. Cả một thế hệ cầu thủ bóng đá Na Uy đã trưởng thành, giải nghệ và dần biến mất trong khi đất nước này bỏ lỡ World Cup hết mùa Hè này đến mùa Hè khác. Haaland mới 25 tuổi, đã là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của đội tuyển quốc gia, và quãng thời gian trước, World Cup chỉ là sự kiện anh xem trên truyền hình như bao người khác.

Tất cả những điều đó được gói gọn trong lần đầu tiên anh tham dự giải đấu. Anh chỉ mất 29 phút để ghi bàn thắng đầu tiên tại World Cup vào lưới Iraq, và đến giờ nghỉ giữa hiệp, anh đã có hai bàn: Đủ để chỉ trong một hiệp đấu, san bằng kỷ lục ghi bàn của Na Uy tại World Cup, vốn thuộc về Kjetil Rekdal trong gần ba thập kỷ. "Cậu ấy đã vượt qua thử thách", huấn luyện viên của anh, Ståle Solbakken nói sau trận đấu. "Cơ hội không quá lớn đối với cậu ấy". Đó là kiểu câu nói mà các huấn luyện viên thường dùng. Với Haaland, điều đó nghe có vẻ như là một lời nói giảm nhẹ.

Trận đấu với Senegal khó khăn hơn nhiều, và điều đó mới quan trọng. Marcus Pedersen đưa đội tuyển Na Uy dẫn trước, sau khi hàng phòng ngự Senegal bị hở sườn, và rồi Haaland đã làm điều khiến anh khác biệt so với những cầu thủ xuất sắc thông thường. Ngay sau khi hiệp hai bắt đầu, anh đã 'kết liễu' trận đấu: Một cú sút sớm, không cần lấy đà, bóng đã đi vào lưới trước khi thủ môn kịp định vị. Ismaila Sarr đưa Senegal trở lại trận đấu, và người ta có thể thấy, thế trận nghiêng về phía họ. Vì vậy, Haaland lại ghi bàn, một cú sút đủ chuẩn xác để ấn định chiến thắng lần thứ hai. Bàn thắng muộn của Sarr giúp tỷ số bớt chênh lệch và khiến những phút cuối trận trở nên căng thẳng, nhưng kết quả thực sự không thay đổi, bởi vì người quyết định trận đấu chính là người mặc áo đỏ.

Haaland không phải là một người kiến ​​tạo lối chơi. Anh ấy không đắm mình vào trận đấu để tô điểm thêm. Điều anh ấy sở hữu là thứ hiếm có và lạnh lùng nhất mà một tiền đạo có thể có: Sự chắc chắn rằng, khi cơ hội đến, anh ấy sẽ nắm bắt lấy nó. Không phải hầu hết các cơ hội. Không phải những cơ hội dễ dàng. Mà là chính cơ hội. Hãy quan sát anh ấy trong vòng cấm và bạn sẽ không thấy sự cân nhắc, không có sự phô trương, chỉ là một sự "tiết kiệm" bóng đến mức gần như nhàm chán, cho đến khi bóng chạm lưới. Có lẽ, sự chờ đợi đã mài giũa anh ấy hơn là làm anh ấy yếu đi. Một người bị loại khỏi đội hình suốt một thập kỷ không đến với lòng biết ơn. Anh ấy đến với khát khao chiến thắng. Na Uy đã tạo ra đủ cơ hội, Haaland đã tận dụng chúng và đó chính là sự khác biệt giữa việc xem World Cup và thực sự được tham gia giải đấu.