Nữ sinh Đại học Kinh tế Quốc dân vượt qua áp lực đồng trang lứa để khẳng định giá trị bản thân

Thành tích học tập, rèn luyện của Phương Nga trong 4 năm học: Chức vụ: Nguyên Trưởng Ban Truyền thông - Kỹ thuật Đội SVTN Quản trị Kinh doanh - STQ; Các hoạt động do Khoa, Đoàn - Hội tổ chức: Tham gia Hoạt động tư vấn tuyển sinh do Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức;

Tham gia Vòng thi tuần Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam;

Tham gia chiến dịch tình nguyện "Tiếng Anh cho em" do Đội SVTN Quản trị Kinh doanh - STQ tổ chức;

Tham gia Chiến dịch tình nguyện thực tế mùa Hạ do do Đội SVTN Quản trị Kinh doanh - STQ tổ chức;

Tham dự ngày hội Sinh viên khỏe do Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức;

Tham gia chương trình Cởi mở Tour do Hội Sinh viên Trường kết hợp với công ty Vietcetera tổ chức;

Tham gia chương trình Đánh bay NCOV do Hội sinh viên tổ chức; Các thành tích cá nhân: Có đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên đạt giải Ba cấp Trường;

Có đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên đạt giải Khuyến khích cấp Khoa;

Có bài tham luận tham gia hội thảo quốc tế ISCEED2022;

Có bài báo đăng trên tạp chí INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND ANALYSIS;

Có Văn bản xác nhận ứng dụng của Hợp tác xã Nông nghiệp số cho đề tài nghiên cứu;

Đạt danh hiệu Sinh viên khỏe năm học 2021-2022;

Học bổng Khuyến khích học tập kỳ I năm học 2020-2021 Trường ĐH Kinh tế quốc dân;

Học bổng Khuyến khích học tập kỳ I năm học 2021-2022 Trường ĐH Kinh tế quốc dân;

Sinh viên có thành tích Đoàn Hội xuất sắc năm học 2021-2022 Khoa Quản trị kinh doanh;

Có giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tư vấn tuyển sinh năm 2021-2022 Khoa Quản trị kinh doanh;

Sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2020-2021;

Sinh viên 5 tốt cấp trường và cấp Thành phố năm học 2021-2022.