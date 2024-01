Nữ sinh Đại học Ngoại ngữ trúng Học bổng Trao đổi Chính phủ Mỹ với khát vọng trở thành công dân toàn cầu

Thành tích nổi bật của Ngọc Huyền: Trong học tập · Học bổng Trao đổi Chính phủ Mỹ Ugrad 2023, học tập Ngôn ngữ Anh tại Đại học St.Cloud State University, Mỹ; · Học bổng Hyundai Jump School; · Học bổng Light up your Future (Deloitte Vietnam); · Học bổng Đinh Thiện Lý 2022; · Học bổng Sen Hồng 2022-2024; · Học bổng Khuyến khích học tập ULIS kỳ 5; · Giải Nhì ASEAN Social Impact Program 2023; · Giải Nhì National Battle of Mind 2023; · Giải Ba Thắp lửa Khởi nghiệp Ulis 2023; · Giải Ba Cuộc thi Năng lượng trẻ Hanwha Life; · Top 20 cuộc thi Youth Sustainable Project Competition 2023 từ Đại sứ Liên minh Châu Âu tại ASEAN tổ chức; Hoạt động ngoại khóa: · Cựu Trưởng ban Truyền thông CLB Khởi nghiệp Nông nghiệp ASC - NEU; · Trưởng ban Chuyên môn Diễn đàn Thanh niên quản trị Internet Việt Nam 2023; · Trưởng ban Truyền thông Youth for Understanding, YFU Việt Nam; · Trưởng ban Truyền thông fun.GI Project, tài trợ bởi ASIP Việt Nam; · Giáo Sinh xuất sắc Đề án Ba Vì giảng dạy học sinh lớp 9 tại các trường THCS huyện Ba Vì, Hà Nội; · Chủ nhiệm Đề tài Zero-waste Schools Top 10 Điểm Giao lưu sáng kiến vì cộng đồng SMF Tokyo 2023.