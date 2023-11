Nam sinh NEU bén duyên các cuộc thi học thuật, nhận nhiều học bổng nhờ cố gắng trong học tập

Các thành tích trong học tập và rèn luyện của Anh Vũ: Về học tập, nghiên cứu khoa học: Điểm trung bình kỳ học gần nhất đạt 9.49/10, 4.0/4.0;

Đạt học bổng khuyến khích học tập loại xuất sắc trường Đại học Kinh tế Quốc dân 3/4 kỳ học;

1 trong 10 sinh viên NEU may mắn nhận học bổng quốc tế Nitori 2023;

Khen thưởng sinh viên xuất sắc 4/4 kỳ học tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân;

Là thành viên chính thức đội tuyển trường Đại học Kinh tế Quốc dân tham gia cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới - MOSWC 2023;

Thực hiện 02 đề tài Nghiên cứu về lĩnh vực Quản trị rủi ro Tài chính;

Tham gia các cuộc thi học thuật về tài chính như: Hiểu đúng về tiền do Vụ Truyền thông Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Học viện Ngân hàng tổ chức, Cuộc thi tìm kiếm tài năng sinh viên Kinh tế số: deFrontier,… Về các hoạt động Đoàn - Hội và phong trào thanh niên: Xếp loại Đoàn viên Xuất sắc năm học 2022 – 2023;

Bí thư lớp chi đoàn Ngân hàng 63B;

Uỷ viên BCH Liên chi đoàn Viện Ngân hàng - Tài chính nhiệm kì 36, phụ trách ban Truyền thông - Kỹ thuật, ban Văn nghệ - Thể thao của Liên chi đoàn, tham gia với nhiều chức vụ trong các chương trình;

Có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2022-2023 do BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Kinh tế Quốc dân khen thưởng;

Đóng góp tích cực trong hoạt động giữa trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Ngee Ann Polytechnic năm 2023;

Đóng góp tích cực trong hoạt động tình nguyện do tổ chức phi chính phủ NGO Recruitment Project Vietnam chứng nhận (9/2023);

Top 150 Cuộc thi "Lý tưởng Sinh viên" năm 2023 do Hội Sinh viên trường tổ chức (4/2023);

Top 100 Hội Cán bộ Đoàn giỏi "Sao tháng Ba" năm 2023 do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức (4/2023),...