Nữ sinh Hải Dương xuất sắc tại kỳ thi Olympic Kinh tế toàn quốc, trúng tuyển sớm 9 trường đại học

Thành tích nổi bật của Thùy Trang trong học tập và rèn luyện: Thành tích ở năm nhất Đại học Top 30 cuộc thi Busitech Bootcamp do Đại học Bách Khoa và Đại học Ngoại thương tổ chức;

Khen thưởng “Sinh viên giỏi” năm 2022-2023 Trường Đại học Ngoại thương;

Được vinh danh là Chi hội phó xuất sắc tại Trường Đại học Ngoại thương;

Giấy khen thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại Trường Đại học Ngoại thương trong năm học 2022-2023;

Trưởng ban Ban Đối Ngoại CLB Cờ vua tại Trường Đại học Ngoại thương;

Phó Ban Sự Kiện tại Đội Sinh Viên Đồng Hương Hải Dương Đại Học Bách Khoa Hà Nội;

Đại sứ truyền thông Sự kiện Win U game cho FPT và Thành Đoàn Hà Nội tổ chức;

Đại sứ truyền thông tại các cuộc thi: Sáng tạo khởi nghiệp công nghệ Đại học Bách khoa, You Can của Học viện Tài chính, Kiểm toán viên tài năng tại Đại học Ngoại thương, Future Business Analysis của Đại học RMIT;

Giấy chứng nhận Cộng Tác Viên Xuất Sắc tại Ivolunteer Vietnam;

Cộng Tác Viên UNICEF;

Uỷ viên Ban chấp hành Chi đoàn tại Trường Đại học Ngoại thương;

Giấy chứng nhận hoàn thành nội dung học tập nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII;

Đại diện Đoàn trường tham dự: "Liên hoan tuổi trẻ sáng tạo"; Thành tích ở Trung học phổ thông Thí sinh Đường lên Đỉnh Olympia năm thứ 21;

Điểm thi THPTQG: Tiếng Anh: 9,8; Vật Lý: 9,5 ( Thủ khoa khối A01 của trường);

Đỗ xét tuyển sớm 9 trường đại học: UET, FTU, NEU, UEB, ULIS, HANU, HUS, BA, HAUI;

Thành tích xuất sắc tại kỳ thi Olympic Kinh tế toàn quốc;

Tham gia trại hè Tiếng Anh của Đại học Ngoại thương: "Teen Entrepreneurship Bootcamp", nhận được học bổng khóa học lập trình Web từ Funix;

Giải Ba tỉnh kỳ thi Internet Olympic English (vượt cấp);...