Khi trải nghiệm trở thành ‘chất liệu’ trưởng thành của nữ sinh Báo chí

SVO - Trần Khánh Ngọc (năm thứ hai, ngành Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) ghi dấu bằng thành tích học tập loại Giỏi cùng hành trình trải nghiệm đa dạng, từ biểu diễn nghệ thuật, truyền thông eSports đến dẫn chương trình. Với Ngọc, mỗi lần dám thử sức ở môi trường mới không chỉ là cơ hội trưởng thành, mà còn là cách để hiểu và định nghĩa bản thân trong những năm tháng tuổi trẻ.

Những bước đi đầu tiên trong một hành trình không định sẵn

Có những hành trình tuổi trẻ không đi theo đúng đường thẳng như chúng ta từng nghĩ đến. Với Khánh Ngọc, đại học không chỉ đơn thuần là nơi theo đuổi một lĩnh vực cụ thể, mà là điểm khởi đầu cho một quá trình rộng hơn: Quá trình thử, sai, quan sát và dần hiểu chính mình.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền, dù không phải nguyện vọng đầu, đã trở thành điểm dừng chân đầu tiên của cô trên hành trình trưởng thành ấy. Thay vì đặt bản thân trong một khuôn mẫu cố định, Khánh Ngọc chọn bước ra ngoài nhiều hơn, thử sức ở những môi trường mới và đón nhận những trải nghiệm khác nhau. Bởi đôi khi, câu trả lời cho câu hỏi “Mình thực sự phù hợp với điều gì?” không đến từ việc đứng yên suy nghĩ, mà đến từ chính những lần ta dám bước lên phía trước.

Trần Khánh Ngọc (năm thứ hai, Học viện Báo chí và Tuyên truyền).

Khi trải nghiệm trở thành cách để hiểu chính mình

Có những trải nghiệm không đến như một lựa chọn được tính toán trước, mà đến từ sự cuốn đi theo tự nhiên của đam mê. Với Ngọc, hành trình ấy bắt đầu từ những điệu múa đầu tiên khi còn học THCS, sân khấu còn nhỏ, ánh đèn còn giản dị, nhưng đủ để gieo vào lòng cô một sự gắn bó âm thầm với nghệ thuật biểu diễn. Lên đại học, trải nghiệm ấy được mở rộng trong một không gian lớn hơn, rõ nét nhất là chương trình “Khúc quân hành thời đại” của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trên sân khấu ấy, mỗi chuyển động không chỉ là biểu diễn, mà là sự hòa nhịp của tập thể trong một khuôn khổ kỷ luật chặt chẽ.

Khánh Ngọc tại chương trình “Khúc quân hành thời đại” (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam).

Rời khỏi ánh đèn sân khấu, cô tiếp tục bước vào những không gian khác nhau để thử sức. Ở Câu lạc bộ Văn hóa Hàn Quốc AJC, trong những buổi tập của Ban Hát, Ngọc nhìn thấy âm nhạc không chỉ là giai điệu, mà là cách để những cá nhân trong tập thể tìm được sự hòa nhịp trong xúc cảm. Trong khi đó, tại Câu lạc bộ Thể thao điện tử Đại học Kinh tế Quốc dân, môi trường truyền thông của eSports mở ra một nhịp vận hành hoàn toàn khác: Nhanh, thực tế và giàu tính tổ chức, nơi cô sinh viên báo chí được tiếp cận cách nội dung thể thao điện tử được tạo ra và lan tỏa trong một cộng đồng đặc thù.

Khánh Ngọc tham gia các tiết mục múa.

Bên cạnh đó, Ngọc cũng từng thử sức với vai trò MC trong một số sự kiện nhỏ tại địa phương, trước khi theo học khóa đào tạo MC cơ bản tại ST Lighthouse. Mỗi lần đứng trước sân khấu là một lần làm quen với sự hiện diện của bản thân trước công chúng, nơi kinh nghiệm và sự tự tin được hình thành từ những trải nghiệm nhỏ. Tại ST Lighthouse, Ngọc có cơ hội học thêm vô vàn kiến thức mới về kỹ năng giao tiếp, cách sử dụng ngôn ngữ, xử lý tình huống và xây dựng, biên tập nội dung một cách chuyên nghiệp.

Từ nhảy múa, ca hát, làm truyền thông đến dẫn chương trình, các trải nghiệm dần nối lại thành một hành trình liền mạch. Ở đó, Khánh Ngọc không đi tìm một định nghĩa sẵn có về bản thân, mà để chính trải nghiệm từng bước mở ra cách hiểu rõ hơn về điều mình phù hợp và muốn theo đuổi. Cô cho rằng: “Tuổi trẻ đừng nên đặt nặng vấn đề đi nhanh hay chậm, cũng không nhất thiết phải đặt sẵn một hướng đi hoàn hảo. Hãy cứ thử, cứ sai và cứ hết mình với những điều mình lựa chọn”.

Khánh Ngọc tích cực tham gia các hoạt động, sự kiện của CLB.

Sinh viên trong sự cân bằng giữa đam mê và kỷ luật

Song song với những trải nghiệm đa dạng, Khánh Ngọc vẫn duy trì một nhịp học tập ổn định, với kết quả GPA ở mức giỏi. Với cô, trải nghiệm không phải là sự đối lập với kỷ luật, mà là một phần bổ trợ để hành trình sinh viên trở nên trọn vẹn hơn. Việc tham gia các hoạt động, rèn luyện thêm kỹ năng đều được Ngọc sắp xếp trong một quỹ thời gian có sự cân đối rõ ràng. Mỗi trải nghiệm, dù mang tính học tập hay mang màu sắc cá nhân, đều được đặt trong một sự chủ động nhất định, để không bị cuốn đi mà vẫn giữ được mục tiêu dài hạn.

Khánh Ngọc cùng các thành viên lớp Báo Phát thanh K44 trong chuyến đi thực tế chính trị - xã hội tại tỉnh Lào Cai.

Điều đáng chú ý không nằm ở việc nữ sinh Báo chí tham gia bao nhiêu hoạt động, mà ở cách cô duy trì ổn định trong chính sự đa dạng đó. Giữa nhiều lựa chọn và môi trường khác nhau, việc giữ vững nền tảng học tập trở thành một phần quan trọng trong cách Ngọc xây dựng bản thân, như một điểm tựa để những trải nghiệm có thể tiếp tục mở rộng mà không mất đi định hướng.

Tại đây, Khánh Ngọc không xem trải nghiệm và kỷ luật là hai giá trị đối lập, mà lựa chọn dung hòa chúng trong cùng một hành trình trưởng thành. Một bên là tinh thần không ngừng khám phá, một bên là sự kiên trì giữ nhịp học tập và cuộc sống. Chính sự cân bằng ấy giúp Ngọc duy trì một đời sống sinh viên ổn định nhưng vẫn rộng mở với những cơ hội mới. Từ những điều tưởng chừng giản dị đó, Ngọc đang từng bước hoàn thiện phiên bản trưởng thành hơn của chính mình.

(Ảnh: NVCC)

