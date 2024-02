Nữ sinh ngành Y chú trọng trau dồi y đức, lan tỏa yêu thương từ hoạt động cộng đồng

Thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện của Thùy Linh: Chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Trường;

Phó Chánh Văn phòng Đoàn Thanh niên Trường;

Bí thư Chi đoàn; Thành tích Đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp thành phố năm 2023;

Đạt danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp Trường năm học 2021 - 2022;

Học bổng khuyến khích học tập;

Bằng khen của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội do có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID - 19;

Bằng khen của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội do có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối Đại học, Cao đẳng, Học viện năm 2022 - 2023;

Giấy khen của BCH Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Y tế Công cộng do tích cực tham gia trong Chương trình tình nguyện Đông Ấm năm 2022 tại xã Thành Sơn, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình;

Giấy khen của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Y tế Công cộng đã có thành tích xuất sắc trong triển khai Tháng Thanh niên năm 2023;

Giấy khen của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Y tế Công cộng do tích cực trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên;

Giấy khen của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Y tế Công cộng do tích cực trong tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023 tại xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình;

Giấy khen của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tân Lạc do có thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2023.