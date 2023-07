Nữ sinh trường Báo: Trưởng thành hơn từ những thất bại

SVVN - Từng trải qua không ít thất bại đầu đời ngay khi còn là cô sinh viên năm nhất, Nguyễn Thị Ngọc Anh - nữ sinh tài năng Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã vươn lên mạnh mẽ và gặt hái được nhiều thành công không chỉ trên giảng đường mà còn trong lĩnh vực hùng biện.

Khép lại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 một cách xuất sắc, Ngọc Anh quyết định cho bản thân mình nghỉ ngơi như bao sĩ tử khác. Tuy nhiên, điều này đã vô tình khiến Ngọc Anh chủ quan và gặp nhiều “thất bại” về điểm số trong thời gian đầu đặt chân đến Hà Nội học đại học.

Sau kỳ học đầu tiên của năm nhất không đạt kết quả như kỳ vọng, nữ sinh trường Báo đã ngay lập tức lấy lại tinh thần, đặt ra những mục tiêu mới và quyết tâm chấn chỉnh bản thân. Giờ đây, sau ba năm học tập, Ngọc Anh đã có một hành trình rực rỡ với nhiều thành tích nổi bật tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Đứng lên từ vấp ngã của những ngày đầu học đại học

Điểm tích lũy ở mức yếu ngay trong kỳ học đầu tiên của đại học giống như một gáo nước lạnh với cô sinh viên năm nhất khi ấy. Nhận thấy tình trạng đáng báo động, Ngọc Anh đã nhanh chóng lên dây cót tinh thần, tự kiểm điểm bản thân và vạch ra những chiến lược, mục tiêu cụ thể cho kỳ học tới. Kết quả là khi quay lại guồng học tập, Ngọc Anh đã có 5 lần liên tiếp giành học bổng cho Sinh viên Xuất sắc trong những năm học sau đó. Kỳ học vừa qua, Ngọc Anh cũng cán đích thành công với số điểm GPA 3.92/4.00 đáng ngưỡng mộ.

Nếm vị đắng của thất bại và thành quả xứng đáng cho sự nỗ lực bền bỉ

Năm 2021, tuy còn là sinh viên năm nhất non nớt, Ngọc Anh đã dũng cảm đăng ký tham gia cuộc thi hùng biện Beyond Your Limits. Ngọc Anh chia sẻ: “Lúc đó, mình giống như một trang giấy trắng, kiến thức chưa đủ rộng, kinh nghiệm thực chiến cũng như lập luận chưa đủ sắc sảo để tiến sâu vào các vòng trong. Tuy nhiên, mình vẫn cố gắng thử sức để cọ xát với môi trường, học hỏi từ những người đi trước và rút ra bài học cho bản thân.”

Sau một năm rèn giũa, Ngọc Anh quyết tâm trở lại cuộc thi với một phiên bản mới mạnh mẽ hơn, dạn dĩ hơn và sâu sắc hơn rất nhiều. “Để chuẩn bị cho lần thi này, mình đã vạch ra chiến lược rõ ràng nhằm củng cố kiến thức và thuyết phục ban giám khảo ở những mảng nhất định. Khó khăn lớn nhất với mình trong hành trình Beyond Your Limits 2022 là vượt qua bóng ma tâm lý thất bại ở mùa trước. Thú thật, mình đã rất áp lực. Tuy nhiên, những lời động viên của gia đình, bạn bè đã giúp mình giữ vững tinh thần và thể hiện xuất sắc phần thi trong đêm chung kết.”

Trải qua ba vòng thi khốc liệt, vượt qua hàng loạt những đối thủ mạnh, Ngọc Anh đã chính thức trở thành chủ nhân chiếc cúp Quán quân cuộc thi Hùng biện Beyond Your Limits 2022. Và như một cơ duyên, năm 2023, Ngọc Anh đã một lần nữa quay trở lại cuộc thi này, nhưng không phải dưới tư cách một thí sinh mà là trên cương vị của một nữ giám khảo.

Đặc biệt, cũng trong năm nay, Ngọc Anh bằng tài năng và kinh nghiệm của mình đã trở thành một trong ba người “cầm cân nảy mực” cho vòng chung khảo cuộc thi hùng biện trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN: Dare to Change 2023. Kiên trì, nỗ lực và không ngừng phát triển bản thân chính là những yếu tố đã giúp Ngọc Anh đạt được thành quả xứng đáng trong ba năm đại học của mình.

Năng nổ hoạt động ngoại khóa và trái tim hướng thiện

Ngoài việc tham gia các cuộc thi học thuật để trau dồi kiến thức, Ngọc Anh còn rất chăm chỉ tham gia các hoạt động ngoại khóa. Cô nàng cũng chính là một trong bốn thành viên đồng tổ chức một hoạt động thiện nguyện về giáo dục diễn ra trực tiếp tại tỉnh Hà Giang trong thời gian vừa qua.

Từ hành trình của mình, Ngọc Anh muốn gửi gắm đến các bạn trẻ một thông điệp: “Hãy luôn tạo cơ hội cho bản thân được khai phá chính mình. Ngọc Anh tin rằng khi không ngừng nỗ lực và cho bản thân cơ hội thể hiện, đó cũng chính là lúc chúng ta được bứt phá khỏi những giới hạn từng đặt ra, chinh phục được những điều thậm chí chưa từng nghĩ tới. Và rõ ràng, chúng ta là những sinh viên trẻ, không có gì nhiều hơn ngoài nhiệt huyết và thời gian. Vậy nên, hãy luôn thử thách, khám phá sức mạnh và rèn giũa chính mình!”