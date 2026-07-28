Nữ sinh trường ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên) mang 'hương sắc xứ trà' chinh phục 'Hoa hậu Việt Nam 2026'

SVO - Không chỉ sở hữu nét đẹp dịu dàng, trong trẻo như hương sắc của vùng đất chè Thái Nguyên, Nguyễn Ngọc Mai (sinh năm 2007, trường ĐH Khoa học, ĐH Thái Nguyên) còn gây ấn tượng bởi tư duy sắc bén và khát vọng lan tỏa giá trị tri thức. Đến với ‘Hoa hậu Việt Nam 2026’, Ngọc Mai mang theo bản lĩnh 'bình dị nhưng đầy nội lực', quyết tâm bước ra khỏi vùng an toàn để khẳng định bản thân.

Chính thức ghi danh vào đường đua Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Ngọc Mai cho biết, đây không phải là một quyết định ngẫu hứng, mà là kết quả của một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và khát vọng tự hoàn thiện bản thân.

Đối với Ngọc Mai, cuộc thi là một cột mốc đặc biệt trên hành trình trưởng thành. Từ một cô gái từng nghĩ sân khấu lớn là điều xa vời, Ngọc Mai đã chứng minh, mọi giới hạn đều có thể bị phá vỡ, nếu bản thân dám ước mơ và hành động.

Nguyễn Ngọc Mai (sinh năm 2007) – sinh viên trường ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên).

Nhắc đến Thái Nguyên, Ngọc Mai luôn cảm thấy một niềm tự hào khó gọi tên. Đó là niềm tự hào về một vùng đất giàu lịch sử, nơi có những con người kiên cường, hiền hòa và giàu tình nghĩa. Mang theo niềm tự hào quê hương cùng tinh thần "bình dị nhưng đầy nội lực" của người con “xứ trà”, Ngọc Mai tin rằng, việc dám bước ra ánh sáng và vượt qua chính mình đã là chiến thắng lớn nhất.

Với chủ đề "Miền hương sắc" của Hoa hậu Việt Nam 2026, Ngọc Mai nhìn nhận "hương sắc" của Thái Nguyên không nằm ở sự phô trương, mà ở chiều sâu rất riêng, tựa như hương trà, "nhẹ nhàng nhưng lưu luyến, giản dị nhưng bền bỉ".

"Hương sắc" của Ngọc Mai có thể không rực rỡ nhất, nhưng cô hy vọng sẽ "là một mùi hương đủ để người ta nhớ – như cách Thái Nguyên luôn để lại dấu ấn trong lòng những ai từng ghé qua".

"Hoa hậu Việt Nam 2026" là một cột mốc đặc biệt đối với Ngọc Mai trên hành trình trưởng thành.

Ngọc Mai khẳng định, niềm tin vào vẻ đẹp bền vững bắt nguồn từ tri thức. Cô cho rằng: "Ngoại hình có thể thu hút ánh nhìn đầu tiên, nhưng chính tri thức, nhân cách và chiều sâu nội tâm mới là điều giữ lại ánh nhìn đó lâu nhất". Đối với Ngọc Mai, một Hoa hậu không chỉ là người đẹp trên sân khấu, mà còn phải là người có khả năng lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Học tập, với Ngọc Mai, không chỉ là con đường tích lũy kiến thức, mà còn là hành trình rèn luyện tư duy, sự thấu cảm và bản lĩnh sống. Cô luôn hướng đến việc trở thành một cô gái đẹp hơn mỗi ngày, không chỉ ở vẻ ngoài mà còn ở cách suy nghĩ và hành động.

Ngọc Mai khẳng định, niềm tin vào vẻ đẹp bền vững bắt nguồn từ tri thức.

Quyết định đăng ký tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026 của Ngọc Mai không phải là một quyết định ngẫu hứng. Đó là cả một quá trình suy nghĩ và chuẩn bị kỹ lưỡng. Cô luôn mong muốn, có cơ hội thử thách bản thân ở một sân chơi lớn hơn, nơi cô có thể học hỏi, trưởng thành và khám phá những giới hạn mới của bản thân.

Hành trình bước ra khỏi vùng an toàn của Ngọc Mai luôn có sự đồng hành, tiếp sức từ hậu phương vững chắc. Sự định hướng giữ gìn giá trị bản thân từ cha mẹ, sự tạo điều kiện của thầy cô trường ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên) cùng năng lượng tích cực từ bạn bè, chính là bệ phóng lớn nhất.

"Sự yêu thương và ủng hộ vô điều kiện đó là động lực để mình nghiêm túc theo đuổi và tự tin bước tiếp trên hành trình này", Ngọc Mai chia sẻ.

Nhắc đến Thái Nguyên, Ngọc Mai luôn cảm thấy một niềm tự hào khó gọi tên.

Khi được hỏi về “vũ khí” tự tin nhất, Ngọc Mai khẳng định, đó không phải ngoại hình, mà chính là sự chân thành, tinh thần cầu tiến và ý chí tự hoàn thiện. Thay vì đặt mục tiêu nổi bật hơn người khác, Ngọc Mai hướng đến việc lan tỏa hình ảnh một người trẻ bản lĩnh, giàu năng lượng và cầu thị.

Để hiện thực hóa mục tiêu tại Hoa hậu Việt Nam 2026, Ngọc Mai đã có sự chuẩn bị toàn diện từ thể chất, kỹ năng đến tâm lý vững vàng. Với cô, mỗi thử thách tại cuộc thi đều là một nấc thang để trưởng thành và phát triển.

Dù kết quả phía trước ra sao, Ngọc Mai vẫn kỳ vọng giữ vững tinh thần tích cực, khắc họa trọn vẹn chân dung một cô gái “xứ trà” hiện đại: Bản lĩnh, tri thức và khát vọng.

(Ảnh: NVCC)