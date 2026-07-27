Á khoa Đào Xuân Việt: Từ 'thí sinh rụt rè' đến người truyền lửa

SVO - Quyết định bước ra khỏi những hoài nghi và e dè thuở tân sinh viên, Đào Xuân Việt đã khép lại hành trình 4 năm đại học với danh hiệu Á khoa đầu ra ngành Khoa học Quản lý, trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG Hà Nội). Không chỉ nổi bật trong học tập và nghiên cứu khoa học, chàng tân cử nhân còn ghi dấu ấn với vai trò thủ lĩnh câu lạc bộ, MC và người truyền cảm hứng.

Đào Xuân Việt nhận khen thưởng sinh viên xuất sắc trên sân khấu tốt nghiệp.

Bốn năm để khẳng định một hành trình

Đạt danh hiệu Á khoa đầu ra ngành Khoa học Quản lý không đơn thuần là một kết quả học tập, mà còn là minh chứng cho việc ứng dụng tri thức vào đời sống thực tế. Việt bộc bạch rằng, bài học lớn nhất giảng đường mang lại cho anh chính là tư duy hệ thống.

Nếu như trước đây, Việt chỉ tập trung vào phần việc của bản thân khi đứng trên sân khấu, thì tư duy quản trị đã giúp anh nhìn nhận mọi dự án dưới góc độ một hệ sinh thái đồng bộ. Một sự kiện thành công không chỉ nằm ở người MC nói hay, mà là kết quả của sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhiều bộ phận, từ nội dung, truyền thông, hậu cần đến kỹ thuật và đối ngoại.

Khi đảm nhiệm vai trò Chủ nhiệm PEM – CLB Thuyết trình MC, hay tổ chức các chương trình thực tế, Việt luôn nỗ lực xây dựng quy trình vận hành rõ ràng, phân công phù hợp để tối ưu nguồn lực. Anh chia sẻ quan điểm: "Một người dẫn dắt không phải là người làm giỏi nhất, mà là người giúp cả tập thể cùng làm tốt hơn".

Đồng thời, tư duy về quản trị con người giúp anh thấu hiểu điểm mạnh, điểm yếu và động lực của từng cá nhân, từ đó thiết kế cách giao việc, đồng hành và phát triển phù hợp thay vì áp dụng một công thức rập khuôn. Chính những kiến thức được tích lũy trên giảng đường đã trở thành nền tảng để Việt trưởng thành trong cả học tập lẫn hoạt động phong trào.

Đào Xuân Việt đoạt Giải thưởng Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Trường trong hai năm liên tiếp.

Từ 'thí sinh rụt rè' đến người 'truyền lửa'

Từng làm Giám khảo chuyên môn kỳ thi sát hạch PEMCA (Đội tuyển MC Chất lượng cao), hay Mentor Chung kết cuộc thi "Tôi thuyết trình 2025" nhưng Đào Xuân Việt vốn là một thí sinh rụt rè, luôn e ngại mỗi lần đứng trước đám đông, tự ti về giọng nói, ngoại hình và cho rằng, có quá nhiều người giỏi hơn mình. Chính vì từng trải qua những cảm xúc ấy, Việt thấu hiểu sự hồi hộp, lo lắng của những người lần đầu bước lên sân khấu.

Chính những "vết xước" của sự tự ti trong quá khứ đã nhào nặn nên một người dẫn đường biết lắng nghe và đồng cảm. Với Việt, một mentor tốt không phải là người chỉ ra mọi lỗi sai một cách rập khuôn, mà là người giúp học trò nhìn thấy điểm mạnh của bản thân và khơi dậy động lực để tiếp tục cố gắng.

Anh nhận ra, nghề nói thực chất là nghề của sự lắng nghe, quan sát và kết nối, nơi một người dẫn chương trình giỏi không phải là người tỏa sáng nhất, mà là người biết cách giúp người khác tỏa sáng. Vì vậy, trong mỗi lần đồng hành cùng các bạn trẻ, Việt luôn bắt đầu bằng việc giúp họ giảm bớt áp lực, nhắc nhở rằng không ai bước lên sân khấu lần đầu mà hoàn hảo cả.

Đào Xuân Việt dẫn chương trình tại Sự kiện Kick off, cuộc thi Video thử thách sáng tạo Xanh.

Thay vì phán xét kỹ thuật ngay lập tức, Việt lựa chọn tạo dựng một "môi trường an toàn để dám sai". Theo anh, chỉ khi giải phóng bản thân khỏi nỗi sợ bị phán xét, người trẻ mới thực sự dám thử nghiệm, dám thay đổi để bứt phá và phát triển. Triết lý truyền lửa của chàng Á khoa cũng được gói gọn trong một điều: ngừng so sánh bản thân với người khác, kiên nhẫn nhìn vào những tiến bộ nhỏ nhất của chính mình qua từng ngày.

'Á khoa không phải là đích đến'

Với Việt, danh hiệu Á khoa đầu ra chỉ là một cột mốc nhắc nhở bản thân không được ngừng học hỏi.

Đào Xuân Việt tự hào nhận danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp ĐHQG Hà Nội năm 2025.

Nhìn về tương lai, chàng trai trẻ định hướng phát triển sự nghiệp trong các lĩnh vực giàu tính nhân văn và đòi hỏi tư duy hệ thống như đào tạo, truyền thông nội bộ và phát triển con người. Việt mong muốn thiết kế những chương trình đào tạo thực chất, mang lại giá trị bền vững, giúp mọi người thay đổi cả tư duy lẫn hành động. Song song với đó, anh vẫn tiếp tục theo đuổi vai trò MC và diễn giả để lan tỏa những giá trị tích cực đến thế hệ trẻ.

Nhìn lại hành trình bốn năm đại học với nhiều dấu mốc đáng nhớ, Việt gửi gắm thông điệp đến những tân sinh viên còn đang rụt rè và tự ti: "Đừng sợ mình bắt đầu muộn. Đừng sợ mình chưa giỏi. Chỉ cần mỗi ngày tiến thêm một chút, rồi sẽ có lúc ta nhìn lại và bất ngờ với chính hành trình của mình".

Niềm vui ngày tốt nghiệp của Đào Xuân Việt bên bố mẹ.

Theo chàng Á khoa, chính những lần thất bại, những hoài nghi cá nhân và sự dũng cảm đứng lên làm lại đã tạo nên con người của ngày hôm nay. Anh nhắn nhủ: "Đừng chờ đến khi tự tin mới bắt đầu. Hãy bắt đầu để sự tự tin dần được hình thành. Đại học không phải là nơi tìm kiếm một phiên bản hoàn hảo của bản thân, mà là nơi bạn có cơ hội khám phá mình có thể trở thành ai".