6 sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ (Hải Phòng) thi Hoa hậu Việt Nam 2026

SVO - Vì sao cuộc thi Hoa hậu Việt Nam lại thu hút được sinh viên của những trường có truyền thống kỹ thuật “khô khan” như Đại học Sao Đỏ (Hải Phòng)? Xin giới thiệu chia sẻ của TS. Phạm Văn Dự - Trưởng phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Sao Đỏ.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do Báo Tiền Phong tổ chức là một cuộc thi có uy tín, có lịch sử lâu đời và có ý nghĩa nhất định đối với đời sống văn hóa, tinh thần của giới trẻ. Cuộc thi không chỉ tôn vinh vẻ đẹp ngoại hình mà ngày càng chú trọng đến các giá trị cốt lõi “sắc đẹp - trí tuệ - nhân ái - trách nhiệm” của người phụ nữ Việt Nam. Cuộc thi sẽ tiếp tục có sức ảnh hưởng tích cực và lan tỏa những hình ảnh đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới.

TS. Phạm Văn Dự - Trưởng phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Sao Đỏ.

Các tiêu chí của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam phù hợp với thí sinh đến từ Trường Đại học Sao Đỏ. Bởi vì, các tiêu chí của cuộc thi không chỉ tập trung vào vẻ đẹp hình thể mà còn chú trọng đến trí tuệ, đạo đức, kỹ năng giao tiếp, khả năng ứng xử, tài năng và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Đây cũng là những phẩm chất mà đơn vị chúng tôi hướng tới trong quá trình giáo dục, đào tạo và phát triển toàn diện cho các bạn sinh viên.

Theo tôi, tiêu chí khó nhất là tiêu chí đánh giá tổng hợp về trí tuệ, khả năng ứng xử và bản lĩnh của thí sinh. Bởi vì, tiêu chí này đòi hỏi thí sinh không chỉ có vẻ đẹp hình thể mà còn phải có kiến thức xã hội, khả năng tư duy nhanh, giao tiếp tốt, sự tự tin và cách xử lý linh hoạt trước những tình huống bất ngờ. Đặc biệt, trong phần thi ứng xử, thí sinh phải thể hiện được quan điểm cá nhân một cách rõ ràng, sâu sắc nhưng vẫn phù hợp với các giá trị văn hóa và chuẩn mực xã hội. Để đáp ứng tốt tiêu chí này, thí sinh cần có quá trình tích lũy kiến thức, rèn luyện kỹ năng và trải nghiệm thực tế trong thời gian dài. Đây là những yếu tố không thể có ngay trong thời gian ngắn trước khi tham gia cuộc thi.

Thí sinh Lê Ánh Dương (Trường Đại học Sao Đỏ).

Khi tham gia cuộc thi, tôi mong muốn thí sinh của Trường Đại học Sao Đỏ đạt được những mục tiêu sau:

- Tự tin thể hiện bản thân, mạnh dạn giao tiếp và phát huy những điểm mạnh, năng khiếu của mình.

- Rèn luyện và phát triển toàn diện về ngoại hình, trí tuệ, kỹ năng ứng xử, giao tiếp và bản lĩnh trước đám đông.

- Tích lũy thêm kinh nghiệm và trải nghiệm, qua đó trưởng thành hơn trong học tập, công việc và cuộc sống.

- Lan tỏa hình ảnh đẹp của sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ, thể hiện nét đẹp của tuổi trẻ năng động, trí tuệ, nhân ái và có trách nhiệm với cộng đồng.

- Có thành tích tốt trong cuộc thi, phấn đấu đạt thứ hạng cao, nhưng quan trọng hơn là sau cuộc thi, thí sinh tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp và trở thành hình ảnh tích cực, truyền cảm hứng cho các bạn trẻ khác.

Thí sinh Nguyễn Bảo Linh (Trường Đại học Sao Đỏ).

Tôi kỳ vọng các thí sinh của Trường Đại học Sao Đỏ sẽ thể hiện được hình ảnh đẹp, năng động, tự tin và có trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Tự tin và bản lĩnh: Dám thể hiện cá tính, năng lực và quan điểm của bản thân, có khả năng ứng xử linh hoạt trước các tình huống.

Có vẻ đẹp toàn diện: Không chỉ chú trọng ngoại hình mà còn thể hiện được tri thức, văn hóa, nhân cách, tài năng và lòng nhân ái.

Có tinh thần học hỏi và cầu tiến: Chủ động rèn luyện, tiếp thu ý kiến và không ngừng hoàn thiện bản thân trong suốt quá trình tham gia cuộc thi.

Có trách nhiệm với cộng đồng: Biết lan tỏa những giá trị tích cực, tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện và có ý thức đóng góp cho cộng đồng.

Đạt kết quả tốt trong cuộc thi: Tôi kỳ vọng các thí sinh sẽ nỗ lực hết mình, phấn đấu đạt thành tích cao, qua đó góp phần khẳng định hình ảnh và uy tín của Trường Đại học Sao Đỏ.