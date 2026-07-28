Nữ sinh Ngoại giao và khát vọng 'mang bản sắc Việt ra thế giới' tại 'Hoa hậu Việt Nam 2026'

SVO - Với hành trang là trí tuệ, bản lĩnh, lòng nhân ái và sự tự hào sâu sắc về văn hóa dân tộc, Phạm Nguyên Hoa (chuyên ngành Quan hệ Quốc tế, Học viện Ngoại giao) đã sẵn sàng chinh phục hành trình tại ‘Hoa hậu Việt Nam 2026’. Không chỉ để tìm kiếm vương miện, cô khát mong muốn dùng tiếng nói của thế hệ trẻ để quảng bá hình ảnh quốc gia và lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Từ cô bé từng bị mê hoặc bởi ánh đèn lấp lánh và những bộ đầm dạ hội của Hoa hậu Việt Nam, Phạm Nguyên Hoa đã trưởng thành với một khát vọng sâu sắc hơn. Quyết định ghi danh vào chặng đường đua nhan sắc năm nay, cô mang theo hoài bão "đưa tiếng nói của bản thân đi thật xa và truyền cảm hứng cho cộng đồng về những giá trị tốt đẹp của dân tộc, đặc biệt là người phụ nữ Việt".

Đối với Nguyên Hoa, Hoa hậu Việt Nam không đơn thuần là một đích đến, mà là một hành trình tôi luyện để cô và các thí sinh trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Phạm Nguyên Hoa (sinh năm 2007) - sinh viên chuyên ngành Quan hệ Quốc tế, Học viện Ngoại giao.

Tự hào khi được sinh ra tại mảnh đất “xứ Mường” (Phú Thọ), Phạm Nguyên Hoa lớn lên trong gia đình giàu truyền thống học vấn và đạo đức. Với bố mẹ là những đảng viên, nhà giáo trên 20 năm cống hiến, cùng anh trai là Bác sĩ Nội trú tại Bệnh viện Bạch Mai, cô được truyền cảm hứng mạnh mẽ về tinh thần tự học và rèn luyện bền bỉ. Môi trường giáo dục gia đình chính là bệ phóng vững chắc cho những nỗ lực, bản lĩnh và không ngừng vươn xa của cô.

Với tư duy cầu tiến, Nguyên Hoa liên tiếp gặt hái nhiều cột mốc ấn tượng suốt những năm học phổ thông: Đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc suốt 3 năm THPT và danh hiệu "Học sinh 3 tốt" cấp Tỉnh; IELTS 7.5; liên tiếp đoạt giải cao tại các kỳ thi Học sinh giỏi Tiếng Anh cấp Tỉnh; giải Ba cuộc thi "Nét đẹp Học sinh 2023".

Sau khi bước vào giảng đường Học viện Ngoại giao (DAV), Nguyên Hoa tiếp tục dấn thân để mở rộng thế giới quan và tích lũy kỹ năng thực tế. Cô hiện tham gia trong nhiều vai trò: Thực tập sinh ban Truyền thông ngành Trung Quốc học; thành viên ban Nhân sự CLB Hội nghị mô phỏng Liên hợp quốc (DAVMUN); và MC song ngữ.

Không dừng lại ở trường học, Nguyên Hoa còn tích cực đóng góp cho cộng đồng trong vai trò tình nguyện viên phiên dịch. Những trải nghiệm thực tế này không chỉ giúp cô tôi luyện khả năng giao tiếp, tổ chức và làm việc nhóm, mà còn là hành trang vững chắc để cô tự tin bước vào môi trường hội nhập toàn cầu.

Với hành trang là trí tuệ, bản lĩnh, lòng nhân ái và sự tự hào sâu sắc về văn hóa dân tộc, Nguyên Hoa đã sẵn sàng chinh phục hành trình tại "Hoa hậu Việt Nam 2026".

Dưới lăng kính của một sinh viên Ngoại giao, Nguyên Hoa khẳng định, việc quảng bá hình ảnh quốc gia không nằm ở điều quá lớn lao. Đó có thể là cách người trẻ giới thiệu món ăn Việt, kể câu chuyện lịch sử, hay đơn giản là sự văn minh, thân thiện khi giao tiếp với bạn bè quốc tế.

Ngành học Quan hệ Quốc tế đã trang bị cho Nguyên Hoa tư duy đa chiều và sự thấu cảm sâu sắc. Trước những vấn đề phức tạp, cô chọn cách lắng nghe, phân tích bối cảnh và tôn trọng sự khác biệt để tìm kiếm tiếng nói chung. Góc nhìn vĩ mô này được Nguyên Hoa mang vào sân chơi sắc đẹp, bởi với cô: "Một người đẹp không chỉ cần biết mình là ai, mà phải hiểu mình đang sống trong một xã hội như thế nào và có thể đóng góp gì cho cộng đồng".

Nguyên Hoa tin rằng, mọi giá trị vĩ đại đều khởi nguồn từ những điều bình dị: Lòng nhân ái, sự đồng cảm và tinh thần cống hiến.

Với thông điệp "Hội nhập nhưng không hòa tan", cô khát vọng mang đến thế giới hình ảnh một Việt Nam không chỉ có danh lam thắng cảnh, mà còn là một quốc gia năng động, sáng tạo, nơi thế hệ trẻ tự tin bước ra toàn cầu bằng chính bản sắc dân tộc.

Nguyên Hoa khát vọng, dùng tiếng nói của thế hệ trẻ để quảng bá hình ảnh quốc gia và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của người phụ nữ Việt ra thế giới.

Là một sinh viên Ngoại giao thế hệ mới, Phạm Nguyên Hoa mang đến Hoa hậu Việt Nam 2026 một định nghĩa sâu sắc về chiếc vương miện: Không chỉ “tỏa sáng bằng kim cương”, đó là biểu tượng của trách nhiệm "soi sáng những giá trị tốt đẹp nhất cho cộng đồng". Ở tuổi 19, cô khát khao trở thành một "đại sứ văn hóa", đại diện cho vẻ đẹp, trí tuệ và tâm hồn Việt Nam.

Chiêm nghiệm về hành trình phía trước, Nguyên Hoa khẳng định: "Nhan sắc giúp chúng ta được chú ý, trí tuệ giúp chúng ta được tôn trọng, nhưng lòng nhân ái và sự cống hiến khiến chúng ta được nhớ đến". Giữ vẹn nguyên sự chân thành và tinh thần cầu thị, cô tin rằng, vẻ đẹp giá trị nhất chính là vẻ đẹp biết tạo ra những điều tốt đẹp cho cộng đồng.

(Ảnh NVCC)