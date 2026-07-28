Nữ đảng viên trẻ trường ĐH Sao Đỏ quyết tâm bứt phá tại 'Hoa hậu Việt Nam 2026'

SVO - Không chỉ sở hữu nền tảng học thức vững vàng và danh hiệu đảng viên tuổi đôi mươi đáng tự hào, Lê Ánh Dương (sinh năm 2006) còn gây ấn tượng tại ‘Hoa hậu Việt Nam 2026’ bởi tư duy độc lập và chiều sâu tâm hồn. Mang theo câu chuyện văn hóa sâu sắc qua hình tượng 'Cây trúc kiên cường và Đầm sen ngát hương', nữ sinh trường ĐH Sao Đỏ khát khao bước ra khỏi vùng an toàn để khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và lòng nhân ái của thế hệ trẻ Việt Nam thời đại mới.

Ở tuổi 20, Lê Ánh Dương (sinh năm 2006, quê Quảng Ninh) đã sở hữu những cột mốc đáng mơ ước: Sinh viên loại Giỏi, ngành Sư phạm Tiếng Trung Quốc (trường ĐH Sao Đỏ) và vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Là đảng viên ở tuổi đôi mươi vừa là niềm tự hào, vừa là lời nhắc nhở cô gái trẻ luôn sống gương mẫu và trách nhiệm.

Bên cạnh việc học, Ánh Dương còn là một gia sư tận tâm. Đây không chỉ là công việc, mà còn là cách cô nuôi dưỡng sự kiên nhẫn, lòng yêu thương và làm dày thêm nét chuẩn mực của một cô giáo tương lai.

Lê Ánh Dương (sinh năm 2006, quê Quảng Ninh) - sinh viên ngành Sư phạm Tiếng Trung Quốc, trường ĐH Sao Đỏ.

Từ sự bình yên bên trang sách, Ánh Dương giờ đây khao khát được bứt phá trên một sân khấu rộng lớn hơn, đánh dấu bước chuyển mình tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Nếu ở giảng đường, cảm xúc của cô thường gắn liền với sự điềm tĩnh và tỉ mỉ, thì khi đứng trước cơ hội này, Ánh Dương lại cảm thấy bồi hồi, và tuổi trẻ trong cô dường như mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Ánh Dương chia sẻ: "Giảng đường cho mình tri thức làm gốc rễ, còn sân khấu lớn cho mình đôi cánh để vươn xa và cống hiến hết mình cho thanh xuân". Đây là một lời khẳng định mạnh mẽ về ý chí vượt qua giới hạn bản thân, không chỉ để theo đuổi tri thức, mà còn khám phá và phát huy tiềm năng cá nhân.

Từ sự bình yên bên trang sách, Ánh Dương giờ đây khao khát được bứt phá trên một sân khấu rộng lớn hơn, đánh dấu bước chuyển mình tại "Hoa hậu Việt Nam 2026".

Nền tảng học thức vững vàng, kỹ năng thấu cảm cùng tư duy hội nhập quốc tế được rèn luyện tại khoa Du lịch và Ngoại ngữ, trường ĐH Sao Đỏ đã trở thành hành trang giúp Ánh Dương tự tin bước vào cuộc thi lớn. Sự đồng hành, tạo điều kiện toàn diện từ nhà trường chính là bệ phóng để cô phát triển bản lĩnh, sẵn sàng chinh phục những thử thách mới, bằng một trái tim rộng mở.

Đến với cuộc thi, Ánh Dương mang theo câu chuyện văn hóa sâu sắc qua hình tượng "Cây trúc kiên cường và Đầm sen ngát hương". Nếu cây trúc đại diện cho bản lĩnh dẻo dai, đứng vững trước phong ba, thì đầm sen lại tôn vinh vẻ đẹp thanh cao, thuần khiết trong tâm hồn người Việt. Sự giao thoa ấy cũng chính là kết tinh khí chất của vùng đất Hải Dương xưa – nay là một phần di sản và động lực phát triển rực rỡ của TP. Hải Phòng - nơi cô đang học tập, một tọa độ vừa giàu truyền thống lịch sử, với di sản Côn Sơn - Kiếp Bạc, vừa chan chứa tình người mộc mạc.

Qua biểu tượng này, Ánh Dương gửi gắm thông điệp mạnh mẽ và đầy tự hào đến bạn bè quốc tế: “Người Việt Nam hội tụ đủ sự vững vàng của tre trúc và nét thanh tao của hoa sen. Hãy đến để cảm nhận một Việt Nam vẹn nguyên giá trị truyền thống, nhưng luôn sẵn sàng vươn mình và mở rộng trái tim chào đón thế giới!”.

Nền tảng học thức vững vàng, kỹ năng thấu cảm cùng tư duy hội nhập quốc tế được rèn luyện tại trường học đã trở thành hành trang giúp Ánh Dương tự tin bước vào cuộc thi lớn.

Giữa một vườn hoa ngát hương và rực rỡ sắc màu của Hoa hậu Việt Nam 2026, Ánh Dương định vị bản thân là "một nhành hoa nhỏ, mang hương thơm ấm áp của sự chân thành". Không lộng lẫy xa hoa, cô mang đến hơi thở trong lành của giảng đường, nét dịu dàng của một nhà giáo tương lai và khát vọng cháy bỏng của tuổi 20. Sự mộc mạc, biết lắng nghe cùng tình yêu thương sâu sắc chính là gam màu độc bản, giúp cô tỏa sáng bền bỉ mà không cần phô trương.

Với Ánh Dương, "Hương" và "Sắc" của người phụ nữ thời đại mới là hai tầng giá trị cộng hưởng để kiến tạo nên thần thái trọn vẹn: "Sắc" không nằm ở chuẩn mực đóng khung, mà là khí chất tự tin xuất phát từ việc thấu hiểu và trân trọng giá trị nguyên bản. "Hương" chính là chiều sâu tri thức, trải nghiệm và lòng nhân ái – thứ mật ngọt không hình hài nhưng có sức lan tỏa vượt thời gian.

Ánh Dương tin rằng, một người phụ nữ hội tụ đủ "Sắc" để khẳng định bản lĩnh và có "Hương" để chạm tới lòng người sẽ luôn tỏa sáng bền vững. Đây cũng là tuyên ngôn mạnh mẽ về hình mẫu phụ nữ hiện đại: Tự tin, trí tuệ và nhân ái.

Ánh Dương tin rằng, một người phụ nữ hội tụ đủ "Sắc" để khẳng định bản lĩnh và có "Hương" để chạm tới lòng người sẽ luôn tỏa sáng bền vững.

Bước đi trên một hành trình lớn, Ánh Dương nhận ra phía sau bước chân của mình không chỉ có giấc mơ của cá nhân, mà còn mang theo tình yêu, niềm tin và sự kỳ vọng của gia đình, mái trường thân yêu.

Sự cổ vũ từ gia đình, bạn bè và đặc biệt là các thầy cô, sinh viên trường ĐH Sao Đỏ, chính là điểm tựa mềm mại, là nguồn năng lượng vô giá tiếp thêm can đảm cho cô. Vì vậy, Ánh Dương luôn tự nhắc nhở, bản thân phải thi đấu bằng tất cả sự chân thành, bản lĩnh và sự nỗ lực trọn vẹn nhất để tỏa sáng một cách tự hào!

(Ảnh: NVCC)