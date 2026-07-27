Thủ khoa Học viện Ngoại giao: 'Danh hiệu chỉ là một dấu mốc đẹp, điều quan trọng là mình sẽ sống thế nào sau hôm nay'

SVO - Phạm Quỳnh Hương - Thủ khoa Khóa 49, Học viện Ngoại giao (tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh và đang theo học văn bằng hai ngành Luật Quốc tế) cho biết, điều đọng lại nhiều nhất trong ngày đại diện hơn 1.000 tân cử nhân phát biểu tại lễ tốt nghiệp là lòng biết ơn dành cho gia đình, thầy cô và bạn bè. Sau bốn năm đại học, nữ sinh ghi dấu hành trình của mình bằng những trải nghiệm, những lần nghi ngờ bản thân và sự trưởng thành, hơn là các danh hiệu đạt được.

Điều đầu tiên nghĩ đến trong ngày tốt nghiệp là lòng biết ơn

Khi được xướng tên là thủ khoa và đại diện hơn 1.000 tân cử nhân Khóa 49 phát biểu tại lễ tốt nghiệp Học viện Ngoại giao, Phạm Quỳnh Hương cho biết, cảm xúc lớn nhất của cô không phải tự hào, mà là biết ơn.

Đứng trên sân khấu nhìn hàng nghìn sinh viên trong lễ phục, cùng gia đình và thầy cô có mặt trong ngày đặc biệt ấy, nữ sinh cảm nhận rõ hành trình bốn năm đại học chưa bao giờ là câu chuyện của riêng mình.

Phạm Quỳnh Hương trong ngày nhận danh hiệu Thủ khoa Khóa 49 Học viện Ngoại giao. Với nữ sinh, điều đọng lại nhiều nhất sau lễ tốt nghiệp là lòng biết ơn dành cho gia đình, thầy cô và bạn bè đã đồng hành suốt bốn năm đại học.

"Được đại diện cho hơn 1.000 tân cử nhân Khóa 49 phát biểu trong ngày lễ tốt nghiệp là một vinh dự rất lớn, nhưng đồng thời cũng là một trách nhiệm. Mình mong, bài phát biểu không chỉ kể câu chuyện của bản thân mà còn thể hiện được cảm xúc của rất nhiều bạn sinh viên khi khép lại một chương thanh xuân đẹp nhất", Quỳnh Hương chia sẻ.

Đối với nữ sinh, ngày tốt nghiệp không chỉ khép lại quãng đời sinh viên mà còn mở ra một chặng đường mới, với nhiều trách nhiệm hơn.

Hai đề tài nghiên cứu cùng lúc và bước ngoặt tìm thấy điều mình muốn theo đuổi

Nhìn lại bốn năm theo học tại Học viện Ngoại giao, Quỳnh Hương cho biết, cột mốc đáng nhớ nhất là thời điểm thực hiện cùng lúc hai đề tài nghiên cứu khoa học thuộc hai lĩnh vực khác nhau. Việc theo đuổi hai hướng nghiên cứu song song buộc cô phải xây dựng kế hoạch học tập nghiêm ngặt, liên tục chuyển đổi tư duy giữa các lĩnh vực và phân bổ thời gian hợp lý.

Thành quả đạt được từ hai đề tài không chỉ mang ý nghĩa về mặt học thuật mà còn giúp Hương xác định rõ niềm đam mê đối với con đường nghiên cứu. Theo Quỳnh Hương, điều quý giá nhất mà Học viện Ngoại giao mang lại không dừng ở kiến thức chuyên môn về ngoại ngữ, luật hay quan hệ quốc tế. Đó còn là tư duy phản biện, khả năng giao tiếp trong môi trường đa văn hóa và sự sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức với những điều mới.

"Tri thức luôn phải đi cùng trách nhiệm. Một người làm ngoại giao hay làm nghiên cứu không chỉ cần giỏi chuyên môn mà còn phải có tinh thần phụng sự cộng đồng và ý thức về những giá trị mà mình theo đuổi”, Quỳnh Hương nhìn nhận.

Những trải nghiệm ấy cũng góp phần định hình lựa chọn nghề nghiệp của nữ sinh sau khi tốt nghiệp.

Điều còn lại sau những lần nghi ngờ bản thân

Đằng sau những kết quả đạt được, Quỳnh Hương cho biết, cô cũng từng trải qua không ít giai đoạn hoài nghi chính mình.

Có những cuộc thi không đạt kết quả như kỳ vọng. Cũng có những thời điểm, cô cảm thấy mình chưa đủ giỏi để theo đuổi những mục tiêu đã đặt ra. Tuy nhiên, khi nhìn lại, nữ sinh nhận ra, chính những trải nghiệm chưa trọn vẹn ấy lại là điều giúp bản thân trưởng thành hơn.

"Nếu có một điều mình muốn chia sẻ thì đó là: Đừng quá vội vàng so sánh hành trình của mình với người khác. Trong bốn năm đại học, mình cũng từng có rất nhiều thời điểm nghi ngờ bản thân. Có những cuộc thi mình không đạt kết quả như mong muốn, có những lúc mình cảm thấy bản thân chưa đủ giỏi. Nhưng khi nhìn lại, mình nhận ra rằng, mỗi trải nghiệm đều góp phần giúp mình trưởng thành hơn”, Quỳnh Hương nói.

Theo Hương, đại học không phải cuộc đua để xem ai về đích trước, mà là khoảng thời gian mỗi người có cơ hội hiểu rõ bản thân muốn trở thành ai trong tương lai.

Danh hiệu Thủ khoa vì thế chỉ là một dấu mốc đẹp trên hành trình ấy: "Danh hiệu Thủ khoa là một dấu mốc đẹp, nhưng mình tin điều quan trọng hơn là sau hôm nay, mình sẽ tiếp tục sống như thế nào để xứng đáng với những gì mình đã nhận được từ gia đình, thầy cô và Học viện”.

Theo Quỳnh Hương, thành công không nằm ở việc học ở đâu hay làm việc ở đâu, mà ở giá trị mỗi người có thể tạo ra cho cộng đồng.

Với các tân sinh viên sắp bước vào Học viện Ngoại giao, điều Hương mong muốn gửi gắm nhất là các bạn trẻ đừng ngại thử sức với những cơ hội mới. Theo cô, nhiều cơ hội quan trọng trong quãng đời đại học đều bắt đầu từ việc dám làm điều mà trước đó bản thân nghĩ mình chưa đủ khả năng.

Sau lễ tốt nghiệp, Quỳnh Hương dự định tiếp tục hoàn thành chương trình văn bằng hai ngành Luật Quốc tế, đồng thời theo đuổi công việc nghiên cứu và giảng dạy thông qua các dự án học thuật.

Ảnh: NVCC