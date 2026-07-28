Vẻ đẹp tri thức của cô gái vùng biên giới Đắk Lắk tại 'Hoa hậu Việt Nam 2026'

SVO - Mang theo niềm tự hào của vùng biên giới Ea Súp (Đắk Lắk) cùng hành trang tri thức vững chắc từ Học viện Ngoại giao, Bùi Thị Quỳnh Anh (sinh năm 2004) bước vào hành trình ‘Hoa hậu Việt Nam 2026’ với một tâm thế khác biệt. Không chỉ tìm kiếm cơ hội tỏa sáng, cô còn ấp ủ ước mơ lớn: Dùng tri thức hội nhập để nâng tầm vị thế cho trái sầu riêng quê nhà.

Nghiên cứu khoa học và các cuộc thi sắc đẹp thường được xem là hai thế giới đối lập, nhưng với Bùi Thị Quỳnh Anh (sinh năm 2004), chúng lại là sự giao thoa hoàn hảo. Theo đuổi tri thức tại Học viện Ngoại giao (DAV), cô từng xuất sắc đoạt giải thưởng Nghiên cứu khoa học cấp Khoa và luôn mang trong mình một tâm niệm: "Tri thức chỉ thực sự có giá trị khi được lan tỏa".

Bùi Thị Quỳnh Anh (sinh năm 2004) - sinh viên ngành Kinh doanh Quốc tế, Học viện Ngoại giao.

Chính những năm tháng miệt mài bên các báo cáo kinh tế và những con số đã giúp Quỳnh Anh nhận ra, trách nhiệm của người trẻ với cộng đồng. Nhận định Hoa hậu Việt Nam là bệ phóng cho những khát vọng cống hiến, cô quyết định bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức tại đấu trường nhan sắc danh giá.

Đến với cuộc thi, Quỳnh Anh muốn “đập tan” định kiến về những cô gái làm khoa học. Cô chứng minh rằng, một trí tuệ sắc sảo, đam mê nghiên cứu hoàn toàn có thể tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu, truyền cảm hứng mạnh mẽ về tinh thần học tập, sự tử tế và khát vọng tự thân. Với Quỳnh Anh, vẻ đẹp đích thực là sự hòa quyện giữa ngoại hình, chiều sâu trí tuệ và tâm hồn.

Mang theo niềm tự hào của vùng biên giới Ea Súp (Đắk Lắk) cùng hành trang tri thức vững chắc, Quỳnh Anh bước vào hành trình ‘Hoa hậu Việt Nam 2026’ với một tâm thế khác biệt.

Học viện Ngoại giao không chỉ trang bị cho Quỳnh Anh kiến thức mà còn nuôi dưỡng một tinh thần cốt lõi: "Phụng sự để dẫn đầu". Đây là triết lý đã thấm nhuần trong tư duy của cô. Tại DAV, Quỳnh Anh được khuyến khích thể hiện bản thân, giữ gìn bản sắc cá nhân nhưng đồng thời phải luôn có trách nhiệm với lời nói và hành động của mình. “Đây là hành trang rất quan trọng khi bước vào bất kỳ môi trường nào”, cô nhấn mạnh.

Quỳnh Anh cũng thẳng thắn cho rằng, lợi thế không chỉ thuộc về sinh viên DAV. Trong bối cảnh thế giới đang bước sang một giai đoạn mới, điều quan trọng nhất vẫn là tinh thần học tập suốt đời. Cô phân tích: "Kiến thức hôm nay có thể trở nên cũ vào ngày mai, nhưng khả năng học hỏi, thích nghi và không ngừng phát triển mới là điều giúp mỗi người tiến xa". Quỳnh Anh tin rằng, đây là giá trị mà ngay cả trí tuệ nhân tạo, dù phát triển đến đâu, cũng không thể thay thế hoàn toàn.

Chủ đề của Hoa hậu Việt Nam 2026 là "Miền hương sắc", trong đó nhấn mạnh vào "Sắc của trí tuệ, của bản lĩnh, của khát vọng vươn lên". Với vai trò là một người trẻ nghiên cứu về kinh tế quốc tế, Quỳnh Anh ý thức sâu sắc về "nền kinh tế tri thức" gắn liền với hình ảnh người phụ nữ hiện đại.

Với vai trò là một người trẻ nghiên cứu về kinh tế quốc tế, Quỳnh Anh ý thức sâu sắc về "nền kinh tế tri thức" gắn liền với hình ảnh người phụ nữ hiện đại.

Trước những đối thủ nặng ký, thay vì áp lực, Quỳnh Anh lại đầy háo hức: "Đó là cơ hội lớn để mình học hỏi và hoàn thiện bản thân". Sự tự tin của cô đến từ nền tảng tri thức vững chắc, minh chứng là điểm số 8.5 Reading trong kỳ thi IELTS. Hiện tại, Quỳnh Anh đang miệt mài chinh phục thêm tiếng Trung, với một mục tiêu rất cụ thể và thực tế: Nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế của sầu riêng Đắk Lắk tại thị trường tỷ dân, đưa nông sản quê hương bứt phá.

Đến với cuộc thi, Quỳnh Anh mang theo thông điệp truyền cảm hứng mạnh mẽ đến thế hệ trẻ: "Người trẻ Việt Nam hôm nay hoàn toàn có thể mang trong mình những ước mơ lớn, nhưng đừng quên cội nguồn nơi xuất phát. Hãy bước ra thế giới để học hỏi, rồi mang tri thức trở về đóng góp cho quê hương. Với mình, đó mới là ý nghĩa đẹp nhất của hội nhập".

Trước những đối thủ nặng ký, thay vì áp lực, Quỳnh Anh lại đầy háo hức với cơ hội lớn được học hỏi và hoàn thiện bản thân.

Với Quỳnh Anh, hành trình tại Hoa hậu Việt Nam 2026 chính là một "món quà của hiện tại". Tâm đắc với câu nói nổi tiếng: "Hôm qua là lịch sử, ngày mai là điều bí ẩn, còn hôm nay là một món quà", cô lựa chọn sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, dám ước mơ, trải nghiệm và dấn thân theo tiếng gọi của con tim.

Không lo sợ tương lai hay nuối tiếc quá khứ, Quỳnh Anh khẳng định: "Nếu sau này nhìn lại, mình hy vọng bản thân sẽ không phải tiếc, vì đã không đủ can đảm để bắt đầu". Bằng tất cả sự biết ơn, nỗ lực và khát vọng của tuổi trẻ, Quỳnh Anh đang đón nhận và tự tay viết nên chương rực rỡ nhất cho món quà hiện tại của chính mình.

(Ảnh: NVCC)