Nữ sinh trường ĐH Vinh mang ‘hương sắc’ xứ Nghệ đến 'Hoa hậu Việt Nam 2026'

SVO - Không chỉ sở hữu vẻ đẹp ngoại hình, Trần Lê Trúc Chi (ngành Ngôn ngữ Anh, trường ĐH Vinh) bước vào sân chơi ‘Hoa hậu Việt Nam 2026’ với tâm thế của một thế hệ trẻ năng động và giàu khát vọng. Kết tinh từ tinh thần hiếu học của mảnh đất Nghệ An và 5 giá trị cốt lõi của nhà trường, cô gái 19 tuổi mong muốn dùng tri thức, ngôn ngữ để làm cầu nối, mang ‘hương sắc’ mộc mạc nhưng kiên cường của miền Trung giới thiệu đến công chúng và bạn bè quốc tế.

Đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, Trần Lê Trúc Chi mang theo niềm tự hào về mảnh đất hiếu học và khát vọng lan tỏa giá trị tích cực của thế hệ trẻ. Đối với cô, trường ĐH Vinh không chỉ là nơi tích lũy tri thức, mà còn là bệ phóng rèn luyện bản lĩnh và trách nhiệm cộng đồng. Quyết định thử sức tại một đấu trường nhan sắc lớn là hành trình để Trúc Chi trưởng thành, đồng thời giới thiệu hình ảnh năng động của sinh viên nhà trường đến với công chúng.

Trần Lê Trúc Chi (sinh năm 2007) sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, trường ĐH Vinh.

Sinh ra và lớn lên tại Nghệ An, Trúc Chi được tôi luyện từ sự khắc nghiệt của thiên nhiên và nuôi dưỡng bằng tình người sâu sắc. Sự kiên cường, lòng trắc ẩn và sự chân thành của con người xứ Nghệ chính là nền tảng giúp cô luôn nghiêm túc học hỏi, lắng nghe và đứng vững trước mọi áp lực. Cô quan niệm, Hoa hậu Việt Nam không đơn thuần là một cuộc thi, mà là nơi những người trẻ cùng nhau lớn lên và lan tỏa điều tử tế.

"Miền hương sắc" với Trúc Chi không chỉ là hương của đất, của hoa hay sắc màu của thiên nhiên, mà còn là “hương của văn hóa, sắc của con người và những giá trị được gìn giữ qua nhiều thế hệ”. Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, cô muốn mang theo "hương sắc" của Nghệ An và miền Trung: Mộc mạc nhưng sâu sắc, kiên cường nhưng nghĩa tình, giản dị mà luôn chứa đựng một sức sống mạnh mẽ.

"Hương sắc" ấy không nằm ở sự rực rỡ bên ngoài, mà kết tinh từ chiều sâu văn hóa ví, giặm, tinh thần hiếu học và ý chí kiên cường vượt qua nghịch cảnh của người dân quê hương. Đại diện cho thế hệ trẻ năng động, giàu lòng nhân ái của trường ĐH Vinh, Trúc Chi bước đến cuộc thi với tâm thế tự tin khẳng định bản sắc riêng. Không cầu kỳ tỏa sáng, cô mong muốn để lại dấu ấn về một cô gái mang trọn tinh thần miền Trung: Mạnh mẽ trước thử thách, dịu dàng trong đối nhân xử thế và luôn nỗ lực vì cộng đồng.

Đến với cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2026", Trần Lê Trúc Chi mang theo niềm tự hào về mảnh đất hiếu học và khát vọng lan tỏa giá trị tích cực của thế hệ trẻ.

Dù không tránh khỏi những hồi hộp trong lần đầu chạm ngõ sân chơi lớn, Trúc Chi vẫn tràn đầy lòng biết ơn và sự háo hức. Cô hướng tới hình ảnh một người con gái miền Trung bản lĩnh nhưng dịu dàng, sống trách nhiệm và giàu khát vọng.

Hành trình của Trúc Chi luôn có sự đồng hành, tiếp sức vững chắc từ gia đình, thầy cô và bạn bè. Đặc biệt, niềm tin cùng sự cổ vũ từ Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường ĐH Vinh đã trở thành động lực lớn lao, thôi thúc cô nỗ lực hết mình để đại diện cho tiếng nói và tinh thần của tập thể.

Trúc Chi chia sẻ: "Có những hành trình không bắt đầu từ việc chúng ta đã hoàn toàn tự tin, mà bắt đầu từ khoảnh khắc có người nói: ‘Em làm được’. Và may mắn, khi luôn có rất nhiều người như thế ở phía sau mình".

"Hoa hậu Việt Nam" với Trúc Chi không đơn thuần là một cuộc thi, mà là nơi những người trẻ cùng nhau lớn lên và lan tỏa điều tử tế.

Trúc Chi quan niệm, một "vẻ đẹp có tiếng nói" phải được kiến tạo từ tri thức, lòng nhân ái và trách nhiệm. Trong kỷ nguyên số, giá trị khác biệt không nằm ở việc ai nói nhiều hơn, mà là ai nói đúng, nói để kết nối và sẵn sàng hành động vì cộng đồng. Là một sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, cô hiểu rằng, ngôn ngữ chính là cầu nối xóa nhòa khoảng cách, thấu hiểu văn hóa và lan tỏa năng lượng sống tích cực.

Nuôi dưỡng khát vọng trở thành người phụ nữ có "tiếng nói đáng để lắng nghe", Trúc Chi mong muốn được đồng hành lâu dài cùng Hoa hậu Việt Nam để thực hiện sứ mệnh đại sứ văn hóa. Bằng vốn tiếng Anh và tiếng Trung của mình, cô kỳ vọng sẽ mang câu chuyện về một Nghệ An giàu truyền thống, hiếu học, những làn điệu dân ca ví, giặm sâu lắng và một Việt Nam tự tin hội nhập ra thế giới. Với nữ sinh xứ Nghệ, thành công lớn nhất của ngôn ngữ chính là chạm đến trái tim, khiến bạn bè quốc tế thêm yêu trân quý các giá trị và bản sắc Việt.

(Ảnh: NVCC)