Anh Tú Atus lên tiếng khi được Trường Giang ưu ái quá nhiều trong phim Tết

SVO - Không chỉ đảm nhận vai diễn Phát trong bộ phim Tết 'Nhà ba tôi một phòng', Anh Tú Atus tiếp tục ghi dấu ấn khi chính thức góp giọng trong ba ca khúc nhạc phim (OST), mang đến màu sắc cảm xúc xuyên suốt dự án.

Anh Tú Atus đã cho ra 3 MV lyric gồm Nhớ nhớ quên quên, Tình yêu hột quẹtTừ ngày hôm nay. Các ca khúc đều là sáng tác của nhạc sĩ, ca sĩ Nguyễn Đình Vũ, được đạo diễn Trường Giang đặt riêng cho dự án phim Nhà ba tôi một phòng.

633957828-1511064153709220-7726575825483788490-n.jpg

Mỗi bài hát đại diện cho một cung bậc cảm xúc khác nhau của nhân vật, từ những rung động ngọt ngào, sự lưỡng lự trong tình yêu cho đến tinh thần trưởng thành và khát khao thay đổi vì gia đình.

e00bafc8-6e15-491c-9ad9-c749f0a42358.jpg

Nói về việc góp giọng vào OST Nhà ba tôi một phòng, Anh Tú Atus cho biết: “Tú cũng khá bất ngờ khi anh Giang giao cho mình hát luôn nhạc phim. Vừa diễn xuất, vừa được thể hiện nhạc phim, là cơ hội đặc biệt. Tú mong, âm nhạc sẽ giúp khán giả cảm nhận được rõ nét hơn nội tâm nhân vật. Khán giả sau khi xem xong không chỉ nhớ đến nội dung phim mà còn cả những giai điệu đẹp đẽ”.

635540764-1513714730110829-1473680685313531477-n.jpg

Những ngày vừa qua, Anh Tú Atus tất bật với lịch trình cinetour cùng ê kíp phim. Dù đã khá quen với việc gặp khán giả vào mùa Tết nhưng anh vẫn không khỏi hồi hộp: “Tú hạnh phúc vì được là một phần kỷ niệm trong dịp Tết Nguyên đán của khán giả đến xem phim".

af36c826-1a7f-4e38-8874-8d22f36a7f6e.jpg

"Tú nhận được rất nhiều lời chúc và tình cảm của mọi người. Cũng nhân dịp đầu năm Bính Ngọ, Tú chúc tất cả khán giả sẽ có một năm mới bình an, vui vẻ, mọi điều thuận lợi”, nam diễn viên bày tỏ.

636483461-1511063987042570-4925844448017163814-n.jpg

Sau 7 ngày công chiếu, theo Box office Vietnam, bộ phim của Trường Giang chạm mốc hơn 89 tỷ đồng. Phim được dự đoán là tác phẩm doanh thu trăm tỷ tiếp theo của Anh Tú Atus, sau Cua lại vợ bầu, Siêu lừa gặp siêu lầy, Gặp lại chị bầu.

Bình Nguyễn
#Anh Tú Atus phim Tết #Anh Tú Atus #Trường Giang #phim Tết của Trường Giang #Nhà ba tôi một phòng #phim của Trường Giang Nhà ba tôi một phòng

