Quyết tâm dám nghĩ và dám làm của nữ sinh khoa Báo chí trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

SVVN - Cao Giang (sinh năm 2002) đang là sinh viên năm 4, khoa Báo chí Truyền thông của trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên. Cô là một sinh viên tích cực tham gia các hoạt động phong trào và hoạt động thiện nguyện. Với vẻ ngoài ưa nhìn và sự hoạt ngôn, Cao Giang đã đạt một số thành tích trong các cuộc thi sắc đẹp trong và ngoài nhà trường.

Mình sinh ra và lớn lên tại mảnh đất xứ trà Thái Nguyên, trong một gia đình không hạnh phúc, chứng kiến nhiều lần bố mẹ mâu thuẫn đã in sâu vào tâm trí của một bé gái 8 tuổi. Không lâu sau bố mẹ ly hôn, bố có gia đình mới. Mẹ mình đã quyết định sang Đài Loan nhập quốc tịch để có thu nhập gửi về nuôi con. Vì mẹ đi làm xa để có thu nhập gửi cho mình, nên chưa bao giờ mẹ để mình phải thiếu thốn bất cứ thứ gì, thậm chí mình có thể cảm nhận được những gì tốt nhất, đẹp nhất mẹ đều dành dụm mà bù đắp cho mình. Trong khoảng thời gian đó, bà ngoại đã nuôi nấng và chăm sóc mình cho đến lớp 12. Bà ngoại không chỉ đơn thuần là người chăm sóc, mà còn góp phần không nhỏ trong quá trình tạo nên tính cách, suy nghĩ của mình về nhân sinh quan. Được sự yêu thương, cổ vũ từ mẹ và bà, từ đó mình quyết tâm rằng chắc chắn mình phải trở thành một công dân có ích, đóng góp cho xã hội.

Sau 12 năm đèn sách, mình quyết định học tại ngôi trường Đại học Khoa học, vì đó là cơ sở duy nhất tại Thái Nguyên có chương trình đào tạo về Báo chí và hơn nữa có thể được học gần nhà, vừa đi lại trông coi bà ngoại. Trong quá trình học tập, mình đã có nhiều cơ hội được tiếp xúc với những thầy cô tâm huyết, những người bạn lắng nghe và những anh chị em cùng khoa hoà đồng.

Được sự tin tưởng của nhiều bạn sinh viên trong trường, mình may mắn có cơ hội làm Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Lễ tân và sự kiện với số lượng gần 100 thành viên. Nhờ có môi trường tốt cùng động lực cá nhân, mình đã tham gia rất nhiều các cuộc thi về khởi nghiệp, sắc đẹp và đã có những thành tích tự hào cho bản thân: Đại sứ truyền thông trường Đại học Khoa học tại Sinh viên Thanh lịch TNUS 2023, Người đẹp áo dài cấp Đại học Thái Nguyên 2022, Giải Nhất Nét đẹp nữ Đoàn viên Thanh niên trường Đại học Khoa học,.. và mới đây mình đã may mắn lọt vào top 28 chung kết tại Hoa khôi du lịch Tây Bắc tại Sa Pa.

Ngoài giờ lên lớp, mình đã tìm kiếm những cơ hội mà từ những danh hiệu mình có được để ứng tuyển các công việc như làm mẫu ảnh, mẫu catwalk, mẫu livestream, KOC để kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình. Từ đó cũng có một khoản nhỏ riêng để đầu tư cho bản thân và ước mơ nhỏ của mình - phát thanh viên truyền hình.

Một câu châm ngôn mình luôn ghi nhớ chính là: “What you do, the way you think, makes you beautiful”. Ghi tâm với điều đó, bản thân mình luôn cố gắng hành động những việc tốt bản thân đủ sức làm được, đó là thường xuyên tham gia vào các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ nhiều mảnh đời bất hạnh, trẻ em mồ côi, khuyết tật, trẻ em vùng cao,… để không một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau.

Hiện tại mình đang hoàn thành chương trình học tại trường và luôn cố gắng để bản thân có một nền tảng tốt hướng đến những mục tiêu, danh hiệu và thành tích nổi bật hơn nữa trong tương lai, cùng kim chỉ nam: Dám ước mơ, dám nghĩ, dám làm.