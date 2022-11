'Sao chịu chi nhất nhì V-biz' nói là làm dẫn 'bản sao khiếm thị' đi chữa mắt được netizen tán thưởng

SVVN - Trở lại đường đua âm nhạc lần đầu tiên kể từ sau màn ra mắt vào hồi tháng Năm vừa qua, LE SSERAFIM cùng ca khúc "ANTIFRAGILE" nhận được rất nhiều phản hồi tích cực của công chúng. Nhưng nhóm lại có một đợt quảng bá "lận đận" hơn bao giờ hết, khi liên tục gặp những chuyện không may.

SVVN - "The Second World" do JTBC hội tụ nhiều tên tuổi Rapper nữ của K-pop như Moonbyul (MAMAMOO), Exy (WJSN), Joo E (MOMOLAND)... đã diễn ra đêm chung kết. Dù được kỳ vọng nhưng chương trình lại rơi vào cảnh "flop" với tỷ suất lượt xem cho đêm chung kết vô cùng thấp, chỉ 0,3%.