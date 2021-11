Sau màn hợp tác với 'nghệ sĩ tỷ view' Lukas Graham, Vũ. bất ngờ 'lộ' hình ảnh ở Hồng Kông

SVVN - Vẫn kể câu chuyện tình yêu man mác buồn, Vũ. mang đến 'thước phim điện ảnh' mới cùng sự tham gia của dàn diễn viên trẻ tiềm năng của Hồng Kông.

Vũ. tên đầy đủ là Hoàng Thái Vũ - nghệ sĩ Indie chuyên hát những bản tình ca đã trở thành 'hiện tượng' mới của nhạc Việt. Anh đăng tải những ca khúc tự sáng tác trên các nền tảng nhạc số và thể hiện theo thể loại acoustic, pop-rock. Giọng hát trầm khàn, sâu lắng cùng chiếc đàn guitar mộc mạc, Vũ. chinh phục khán giả bằng những sáng tác mang màu tự sự, cảm xúc trong trẻo về tình yêu như Lạ lùng, Lời yêu em, Phút ban đầu, Đông kiếm em.

Sau thành công của Bước qua mùa cô đơn vào cuối năm 2020, Vũ. tiếp tục ghi dấu ấn khi kết hợp cùng Lukas Graham - chủ nhân bản hit tỷ view 7 Years và từng được đề cử giải Grammy - trong ca khúc Happy for you vào tháng Bảy vừa qua. Nhận được sự ủng hộ của người yêu nhạc trong và ngoài nước, Happy for you không chỉ đạt vị trí số 1 trên các BXH âm nhạc tại Việt Nam mà còn góp mặt trong BXH Itunes của 4 quốc gia và Top 200 Shazam của 103 thành phố từ Á sang Âu. Sau một năm với nhiều dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp, Vũ. trở lại với Bước qua nhau - sản phẩm âm nhạc chính thức của nam ca sỹ trong 2021. Đây là phần nối tiếp Bước qua mùa cô đơn và là ca khúc Vũ. đã 'ấp ủ' từ lâu và dành nhiều tâm huyết trong quá trình chuẩn bị.

Cùng mang nỗi tiếc nuối về những kỷ niệm một thời, Bước qua mùa cô đơn mở ra những trăn trở về cách đối mặt với quá khứ. Trong khi đó, Bước qua nhau lại là góc nhìn trưởng thành và chín chắn hơn khi nhắc đến quá khứ nhưng lòng không còn trĩu nặng, những điều còn sót lại giờ chỉ là một thói quen từ lâu: “Giấu trái tim mình và đừng thổn thức khi thấy nhau. Đoàn tàu kia dừng lại, còn hai ta, bước qua nhau.” Lời nhạc đậm chất tự sự được thể hiện qua giọng hát đặc trưng của Vũ. cùng tiếng đàn guitar mộc mạc đầy hoài niệm như món quà đầu đông ấm áp mà Vũ. muốn gửi tặng đến người yêu nhạc.

Hình ảnh “đoàn tàu” xuất hiện trong Bước qua nhau khiến Vũ. cân nhắc nhiều về lựa chọn địa điểm quay MV, dự định ban đầu của Vũ. là chọn lựa tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh phức tạp nên kế hoạch này đã không thực hiện được. Vốn là một ca khúc được Vũ. đặt nhiều tâm huyết, Vũ. mong muốn tác phẩm được truyền tải một cách chỉn chu nhất. Nhưng vì việc sản xuất MV trong giai đoạn dịch COVID-19 tại Việt Nam lại gặp nhiều khó khăn nên sau nhiều trăn trở, MV đã được quyết định quay bởi ê kíp nước ngoài tại Hồng Kông.

Nam ca sĩ cho biết: “Sẽ có những giới hạn khi thực hiện MV mà Vũ. không có mặt tại địa điểm quay, nhưng Vũ. và ê-kíp đã làm việc và trao đổi trực tuyến nhiều với nhau để MV truyền tải được cảm xúc của Bước qua nhau một cách sâu lắng nhất. Thành quả sau cùng của MV Bước qua nhau là tâm huyết của Vũ. cùng ê-kíp trong suốt giai đoạn vừa qua và mong khán giả yêu nhạc có thể cảm nhận được điều đó”.

MV được thể hiện qua sự diễn xuất của Matthew Han, Hazel Lam, Yuki Law - những tài năng trẻ đến từ Hong Kong. Nữ chính Hazel Lam với đôi mắt và nụ cười đầy cuốn hút. Không chỉ chuyên trị những cảnh buồn và tâm trạng, cô nàng còn 'sưởi ấm' người xem với nụ cười tỏa nắng của mình trong MV Bước qua nhau. Nam chính Matthew Han từng xuất hiện trong MV của các nghệ sĩ Hồng Kông như Jude, Dear Jane (nhóm nhạc Hồng Kông có lượt nghe cao nhất năm qua) và xuất hiện trong quảng cáo của nhiều nhãn hàng. Matthew thể hiện tốt được diễn biến tâm trạng của nhân vật nam chính trong MV. Diễn viên Yuki Law là 'nhân vật đặc biệt' xuất hiện trong MV. Cô nàng từng có nhiều vai diễn trong các bộ phim TVB.

MV Bước qua nhau mang màu sắc đầy hoài niệm, là câu chuyện đan xen giữa quá khứ và hiện tại, giữa miền ký ức thanh xuân đầy tươi đẹp và thực tại mang nỗi cô đơn, mất mát. Những khung hình trong trẻo của câu chuyện về mối tình đầu xen lẫn hiện thực là nỗi cô đơn bao phủ lấy các nhân vật, cùng với giọng ca trầm buồn của Vũ., Bước qua nhau hứa hẹn sẽ mang lại những rung cảm sâu đậm cho người hâm mộ.