Huỳnh Thị Phương Linh: Từ cô gái 2 năm 'quay lưng' với Đại học đến giảng đường Thạc sĩ danh giá tại Pháp

SVO - Trong chương trình Thạc sĩ IDIL - Plant and Microbiological Sciences for Agro-environment tại Đại học Montpellier, Pháp, Huỳnh Thị Phương Linh đang học tập trong một môi trường quốc tế với sinh viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Mỗi người mang theo một nền văn hóa, một cách học và một góc nhìn riêng. Trong môi trường ấy, Linh nhận ra những điều mình từng được rèn luyện ở USTH đã trở thành nền tảng: học chuyên ngành bằng tiếng Anh, dám đặt câu hỏi, dám nói lên ý kiến của mình và đủ bình tĩnh khi mọi thứ không diễn ra như dự đoán.

​Nhưng trước khi trở thành sinh viên trong giảng đường quốc tế tại Pháp, Linh từng là cô gái Tây Ninh kéo chiếc vali ra Hà Nội trong một ngày mưa rất lớn.

Một hành trình bắt đầu sau hai năm tạm dừng

Huỳnh Thị Phương Linh là cựu sinh viên khóa 11 ngành Công nghệ sinh học - Phát triển thuốc, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH). Sau khi tốt nghiệp phổ thông, dù đỗ một vài trường đại học ở miền Nam, Linh không đi học ngay. Khi ấy, cô bạn chưa thật sự nhìn thấy ý nghĩa của việc học đại học.

“Lúc đó em chưa thấy việc đi học là cần thiết”, Linh nhớ lại.

Hai năm sau, sau những trải nghiệm đi làm và tự quan sát bản thân, Linh bắt đầu nghĩ khác. Cô nhận ra mình cần một môi trường học tập nghiêm túc hơn, cần một con đường giúp mình đi xa hơn.

“Từ một người thấy việc học không có ý nghĩa, đến bây giờ em đã hoàn thành đại học, đi du học Thạc sĩ và đang chuẩn bị ứng tuyển chương trình Tiến sĩ. Em thấy hành trình đó thật kỳ diệu”, Linh chia sẻ.

Điều đặc biệt là hành trình ấy không bắt đầu từ một giấc mơ du học quá lớn lao. Hành trình ấy bắt đầu từ việc dám quay lại học, dám bắt đầu lại và thử đi theo một hướng mà trước đây Linh chưa từng nghĩ tới.

Chiếc vali trong cơn mưa đầu tiên ở USTH

Linh chọn ngành Công nghệ sinh học - Phát triển thuốc vì yêu cây cối, thiên nhiên và muốn được làm việc với những điều ấy mỗi ngày. Cô chọn USTH vì chương trình đào tạo bằng tiếng Anh và môi trường quốc tế.

Ngày đầu tiên Linh đặt chân đến USTH là một ngày mưa rất lớn. Từ Tây Ninh ra Hà Nội, Linh kéo theo chiếc vali bước vào một thành phố hoàn toàn xa lạ. Một mình, chưa quen ai, chưa biết phải đi đâu hay làm gì tiếp theo.

“Em còn nhớ hôm đó trời mưa to lắm. Em kéo vali đến trường mà còn chưa biết phải làm giấy tờ như thế nào nữa”, Linh kể.

Các cô ở phòng Công tác sinh viên hướng dẫn Linh hoàn thiện từng thủ tục nhỏ. Những anh chị tuyển sinh cũng liên tục hỏi han, chỉ dẫn rất tận tình để cô gái lần đầu ra Bắc không cảm thấy quá lạc lõng.

“Em cứ nghĩ mọi thứ sẽ phức tạp lắm, nhưng mọi người hỗ trợ em rất nhiều”, cô chia sẻ.

Nếu phải chọn một hình ảnh để nhớ về USTH, có lẽ Linh sẽ nhớ mãi hình ảnh cô gái trẻ kéo chiếc vali trong cơn mưa đầu tiên ấy. Trong chiếc vali có quần áo, sách vở, vài món đồ quê nhà và cả cảm giác chưa chắc chắn về lựa chọn của mình.

Nhưng đôi khi, chỉ cần được đón nhận đúng lúc, người trẻ sẽ có thêm can đảm để bước tiếp.

Từ ngại khác biệt đến thoải mái với chính mình

Những ngày đầu ở Hà Nội, Linh vừa phải học chuyên ngành bằng tiếng Anh, vừa tập thích nghi với những khác biệt rất đời thường. Là một cô gái miền Nam, cô từng ngại vì giọng nói của mình. Có lần đi chợ, vừa cất tiếng hỏi mua đồ, cả khu chợ quay lại nhìn vì tò mò chất giọng miền Nam. Linh hiểu mọi người không có ý xấu, nhưng cảm giác khác biệt vẫn khiến mình bối rối. Có một khoảng thời gian, Linh từng tập nói giọng Bắc. Rồi một hôm, bạn bè trong lớp nói với cô: “Giọng mày dễ thương mà, không cần đổi đâu”.

Chỉ một câu nói rất đơn giản, nhưng đủ để Linh dừng việc cố gắng trở thành một phiên bản khác của chính mình. Sau này nhìn lại, cô nhận ra sự trưởng thành không phải là cố gắng giống người khác, mà là biết cách hòa hợp với mọi người nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng của mình một cách tự tin.

Học bằng tiếng Anh: Khó, nhưng là nền tảng để đi xa

Những ngày đầu học các môn tự nhiên bằng tiếng Anh không hề dễ dàng. Với Linh, đó gần như là cảm giác học lại từ đầu: nghe giảng bằng tiếng Anh, viết báo cáo bằng tiếng Anh, thực hành trong phòng lab bằng tiếng Anh và làm quen với hàng loạt thuật ngữ chuyên ngành hoàn toàn mới. Có những lúc cô cảm thấy mệt vì mọi thứ đều mới và khó hơn mình nghĩ. Nhưng chính quãng thời gian ấy lại trở thành nền tảng rất quan trọng khi Linh bước sang môi trường học tập quốc tế tại Pháp.

“Ở USTH mình học như thế nào thì sang đây em thấy cách học cũng khá tương đồng. Điều đó giúp em thích nghi dễ hơn”, Linh nói.

Từ một người từng sợ mình không theo kịp, Linh dần nhận ra những năm học ở USTH đã âm thầm chuẩn bị cho cô khả năng đứng trong một lớp học quốc tế, lắng nghe, trao đổi và học cùng bạn bè đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

Học khoa học là học cách bình tĩnh trước những “sai số”

Khi nhớ về bản thân của những ngày mới vào trường, Linh kể mình từng rất dễ hoảng khi mọi thứ không diễn ra như kỳ vọng. Nhưng những giờ làm thí nghiệm đã khiến cô thay đổi rất nhiều.

“Khi làm khoa học, kết quả không phải lúc nào cũng ra đúng như mình mong muốn. Ngày xưa mỗi lần làm sai em rất sợ và nghĩ chắc chắn lỗi là do mình. Nhưng thầy cô ở USTH giúp em hiểu rằng có khi chính những kết quả không như dự đoán mới là điều làm nên khoa học”, Linh chia sẻ.

Từ phòng thí nghiệm, cô học được một điều lớn hơn chuyện nghiên cứu. Trong cuộc sống cũng vậy, có những “sai số” buộc con người phải bình tĩnh quan sát, kiên nhẫn điều chỉnh và tiếp tục thử lại. Đó cũng là điều Linh mang theo khi bước sang một đất nước khác.

Người giảng viên phía sau một hành trình đi xa

Trong ký ức của Linh, cô Mai Nga là một trong những người ảnh hưởng nhiều nhất đến hành trình hiện tại của Linh.

“Nhìn cô lúc nào cũng nghiêm, môn cô dạy cũng khó nên em sợ lắm”, Linh cười kể lại.

Nhưng khi làm internship dưới sự hướng dẫn của cô, Linh dần nhận ra đằng sau vẻ ngoài nghiêm nghị là một người thầy rất tận tâm. Có lần, khi Linh cầm pipette trong phòng thí nghiệm, tay em run lên vì quá sợ. Cô chỉ hỏi nhẹ: “Có gì đâu mà sao run dữ vậy?”.

Câu nói ấy khiến Linh nhớ mãi. Cô bạn hiểu rằng làm khoa học không phải là không được phép sai hay không được phép sợ. Điều quan trọng là sau những lần ấy, mình vẫn dám tiếp tục đặt tay vào thí nghiệm tiếp theo. Vì trong khoa học, sai số đôi khi cũng là một phần của quá trình học hỏi.

Montpellier và những “sợi rễ” từ USTH

Linh chọn Đại học Montpellier vì đây là môi trường mạnh về lĩnh vực thực vật và khoa học nông nghiệp. Sang Pháp, cô bất ngờ khi nhận ra nhiều giảng viên, nhà nghiên cứu ở đây đều biết đến USTH hoặc có kết nối học thuật với các thầy cô của trường.

“Ở đây, khi nhắc đến USTH, em thấy có nhiều người biết”, Linh chia sẻ.

Có lẽ với một sinh viên theo đuổi lĩnh vực thực vật, hình ảnh “sợi rễ” là một cách rất đẹp để nói về hành trình này. Những gì được gieo xuống trong những năm học ở USTH vẫn tiếp tục bám sâu và nâng đỡ Linh khi cô bước vào một môi trường học thuật lớn hơn.

Cô gái Tây Ninh mang bánh tráng và muối tôm sang Pháp

Là một cô gái đến từ Tây Ninh, nơi nổi tiếng với bánh tráng và muối tôm, Linh kể rằng trong hành lý sang Pháp của mình có rất nhiều “đồ cứu đói tinh thần”.

“Em mang rất nhiều bánh tráng với đủ loại muối tôm sang đây luôn”, Linh cười.

Có lẽ với nhiều du học sinh, quê hương đôi khi nằm trong những điều rất nhỏ: một hũ muối tôm, một bịch bánh tráng hay chỉ đơn giản là một món ăn quen thuộc giúp mình nhớ rằng mình đến từ đâu. Một tháng đầu tiên ở Pháp, Linh gần như chỉ ăn được KFC vì chưa quen khẩu vị. Nhưng rồi cũng giống như những ngày đầu ở Hà Nội, cô dần học cách thích nghi với những khác biệt mới.

“Bây giờ thì em ăn được hết rồi”, Linh cười.

Trong giảng đường quốc tế tại Montpellier

Tại Montpellier, Linh học cùng bạn bè đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Trong môi trường ấy, mỗi sinh viên đều cần tham gia thảo luận, đặt câu hỏi và bảo vệ quan điểm của mình. Với Linh, đây là lúc cô thấy rõ giá trị của môi trường USTH.

“Ở Việt Nam, nhiều khi mình sợ thầy cô, sợ nói sai, sợ hỏi. Nhưng các thầy cô ở USTH dạy bọn em phải biết bày tỏ ý kiến và tự tin”, Linh chia sẻ.

Trong lớp học quốc tế ấy, sự tự tin không còn là một điểm cộng để nổi bật hơn người khác. Nó trở thành điều cần thiết để một người có thể hòa nhập và đóng góp tiếng nói của mình.

“Nếu trong một môi trường đa dạng mà mình không dám nói lên tiếng nói của mình thì đó là một thiệt thòi”, cô bày tỏ.

Từ cô gái từng ngại vì giọng nói của mình ở Hà Nội, Linh giờ đây đã có thể tự tin nói lên quan điểm của mình trong một môi trường học thuật quốc tế.

Tự chọn, tự chịu trách nhiệm và tự đi xa

Trong hành trình của mình, Linh không có một bản đồ được vạch sẵn từ đầu. Bố mẹ em luôn ủng hộ về vật chất, nhưng để cô tự quyết định tương lai của mình. Có những lúc Linh nhìn bạn bè được gia đình định hướng từ rất sớm và tự hỏi liệu mình có đang đi đúng đường không.

“Đến học kỳ 2 năm nhất, em vẫn còn không biết lựa chọn này đúng hay sai”, Linh nhớ lại.

Nhưng chính vì tự chọn, cô cũng học được cách tự chịu trách nhiệm với lựa chọn ấy. Và đến hôm nay, khi nhìn lại hành trình từ một người từng không muốn học đại học đến một sinh viên đang chuẩn bị ứng tuyển Tiến sĩ tại Pháp, Linh có thể mỉm cười và nói: “Đúng chứ sao sai”.

Khi được hỏi muốn nhắn gửi điều gì đến các bạn học sinh đang cân nhắc lựa chọn USTH, Linh chia sẻ rằng điều quan trọng nhất là hãy tìm hiểu thật kỹ, lắng nghe trải nghiệm từ những người đã học ở đây và tin vào cảm nhận của chính mình.

“Nếu các bạn thấy mình phù hợp với một môi trường học bằng tiếng Anh, có nhiều cơ hội tiếp xúc với nghiên cứu và kết nối quốc tế, thì USTH là một lựa chọn rất đáng để cân nhắc”, Linh gửi gắm.

Từ Tây Ninh đến Montpellier, từ bánh tráng và muối tôm đến giảng đường quốc tế tại Pháp, hành trình của Huỳnh Thị Phương Linh nhắc chúng ta rằng: không phải ai cũng bắt đầu đúng lúc. Nhưng nếu đủ can đảm để bắt đầu lại và đủ kiên trì để đi tiếp, một ngày rất bình thường cũng có thể trở thành điểm khởi đầu của một hành trình rất xa.

