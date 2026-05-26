Lê Viết Thành Nhân: Từ căn phòng 20m² đến giấc mơ AI toàn cầu tại NYU Abu Dhabi

SVO - Từng cho rằng, du học là điều quá xa vời với hoàn cảnh gia đình, Lê Viết Thành Nhân, nam sinh đến từ Vũng Tàu vừa giành học bổng toàn phần gần 10 tỷ đồng của Đại học New York Abu Dhabi (NYUAD). Đây là một trong những trường đại học có tỷ lệ tuyển chọn khắt khe trên thế giới. Ít ai biết rằng, chuyến xuất ngoại đầu tiên trong đời của anh lại gắn với hơn một tuần mắc kẹt giữa bối cảnh xung đột leo thang tại Trung Đông.

Tuổi thơ biến động và giấc mơ du học tưởng chừng xa vời

Trong ký ức của Lê Viết Thành Nhân, tuổi thơ gắn liền với căn phòng nhỏ rộng khoảng 20m² tại Vũng Tàu, nơi ba mẹ con anh sinh sống suốt nhiều năm. Sau khi bố mẹ ly hôn, mẹ trở thành trụ cột chính của gia đình, một mình nuôi hai chị em trưởng thành. Vì vậy, khi được hỏi, có từng nghĩ đến chuyện du học hay không, Nhân cho biết, câu trả lời của anh trước đây luôn là “không”.

“Mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi du học. Không phải vì không có ước mơ, mà bởi điều đó dường như quá xa với điều kiện của gia đình”, nam sinh chia sẻ.

Thành Nhân phát biểu ra mắt Đoàn trường THPT chuyên Lê Quý Đôn với vai trò Phó Bí thư.

Thế nhưng, chính chàng trai từng xem du học là giấc mơ ngoài tầm với ấy đã trở thành chủ nhân học bổng toàn phần trị giá gần 10 tỷ đồng của Đại học New York Abu Dhabi - ngôi trường chỉ tuyển chọn khoảng 2,9% ứng viên trên toàn cầu. Chưa dừng lại ở đó, Nhân còn liên tiếp được các đại học danh tiếng hàng đầu châu Á và Hoa Kỳ chào đón với loạt học bổng lên đến 100% học phí hay toàn phần: KAIST (Hàn Quốc), Đại học Quốc gia Singapore (NUS), Đại học Minerva (Hoa Kỳ), Đại học Trung Văn Hồng Kông (CUHK), Đại học Hồng Kông (HKU) và VinUni.

Bảng vàng thành tích trên nền nghịch cảnh

Đằng sau những lá thư trúng tuyển là một hồ sơ học thuật dày đặc thành tích. Thành Nhân từng giành giải Nhì Quốc gia môn Tin học, Huy chương Vàng cuộc thi Khoa học Máy tính Quốc tế, Huy chương Bạc Giải vô địch Trí tuệ nhân tạo Việt Nam, hai Huy chương Vàng Olympic 30/4 môn Tin học cùng nhiều giải thưởng học sinh giỏi cấp Tỉnh và khu vực phía Nam.

“Thủ lĩnh” Lê Viết Thành Nhân tổ chức Hội trại truyền thống trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, với quy mô hơn 1.200 người tham dự.

Tuy nhiên, điều khiến hành trình của Nhân nổi bật không chỉ nằm ở bảng thành tích. Với nam sinh này, khoa học máy tính chưa bao giờ đơn thuần là những thuật toán hay dòng lệnh lập trình.

Ngay từ khi còn học phổ thông, Nhân đã phát triển một dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ học sinh khiếm thị tiếp cận các môn STEM thông qua việc nhận diện và mô tả hình ảnh minh họa trong học liệu. Ý tưởng xuất phát từ trăn trở về khoảng cách tiếp cận giáo dục giữa những học sinh bình thường và các bạn có hạn chế về thị giác. Với Nhân, công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo ra giá trị cho cộng đồng.

“Mình luôn nghĩ, công nghệ nên giải quyết một vấn đề cụ thể nào đó của xã hội. Mình muốn theo đuổi AI không chỉ vì đây là lĩnh vực phát triển mạnh, mà vì nó có khả năng tạo ra tác động tích cực nếu được ứng dụng đúng cách”, Nhân nói.

Chuyến xuất ngoại đầu đời và những ngày kẹt lại giữa vùng xung đột

Hành trình đến với NYU Abu Dhabi cũng để lại cho nam sinh trải nghiệm đặc biệt khó quên. Để bước vào vòng cuối cùng của quy trình tuyển chọn, Nhân tham dự “Candidate Weekend” - chương trình đánh giá trực tiếp dành cho các ứng viên nổi bật, với toàn bộ chi phí di chuyển và lưu trú do nhà trường tài trợ. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời anh bước lên máy bay để ra nước ngoài.

“Cảm giác đặt chân xuống sân bay ở Abu Dhabi rất khác lạ. Với mình, đó giống như một cánh cửa mới mở ra, bởi trước đó mình chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội đi xa như vậy”, nam sinh kể lại.

Thành Nhân là thủ lĩnh của nhóm tình nguyện Xanh Vũng Tàu trong chiến dịch môi trường Earth Day 2025.

Nhưng chuyến đi đầu tiên ấy không diễn ra hoàn toàn suôn sẻ. Trong thời gian diễn ra chương trình, tình hình an ninh tại Trung Đông trở nên căng thẳng, khiến nhiều chuyến bay bị gián đoạn. Thành Nhân cùng nhiều học sinh quốc tế khác rơi vào tình trạng mắc kẹt tại Abu Dhabi hơn một tuần.

Lần đầu ở nước ngoài, lại giữa bối cảnh khủng hoảng khu vực, nam sinh không tránh khỏi những ngày nhiều lo lắng. Tuy nhiên, theo chia sẻ của Nhân, nhà trường đã nhanh chóng triển khai các phương án hỗ trợ, bảo đảm chỗ ở, chi phí sinh hoạt và an toàn cho các học sinh bị ảnh hưởng.“Ban đầu, mình khá hoang mang vì chưa từng đối diện tình huống như vậy. Nhưng cách nhà trường xử lý khiến mình ấn tượng. Mình cảm nhận rõ sự chuyên nghiệp, trách nhiệm và tinh thần quan tâm tới sinh viên”, Nhân cho biết.

Ít lâu sau chuyến đi đặc biệt ấy, nam sinh nhận được thư báo trúng tuyển học bổng toàn phần của NYU Abu Dhabi. Gói hỗ trợ bao gồm học phí, sinh hoạt phí cùng nhiều chi phí học tập khác trong suốt bốn năm học, với tổng giá trị gần 10 tỷ đồng.

Nhìn lại hành trình đã qua, Nhân cho biết, giai đoạn chuẩn bị hồ sơ là khoảng thời gian áp lực nhất. Có thời điểm, anh phải vừa ôn thi học sinh giỏi quốc gia, vừa hoàn thiện hàng chục bài luận và hồ sơ nộp vào các trường quốc tế. Quá trình ấy, theo nam sinh, không đơn thuần là cuộc đua thành tích mà còn là hành trình nhìn lại bản thân, xác định rõ điều mình muốn theo đuổi và lý do mình muốn theo đuổi nó.

“Có những giai đoạn, mình gần như phải chạy đua với thời gian. Ban ngày ôn thi, ban đêm viết bài luận, chỉnh sửa hồ sơ. Nhưng chính khoảng thời gian đó khiến mình hiểu rõ hơn mình là ai, điều gì thực sự quan trọng với mình và vì sao mình muốn bước ra thế giới”, Nhân chia sẻ.

Chị Trâm Vũ (cố vấn du học tại Avela Education), người đồng hành cùng Nhân trong suốt quá trình chuẩn bị hồ sơ, chia sẻ: “Thành Nhân là một trong những hồ sơ đặc biệt nhất mà tôi từng hỗ trợ. Với xuất phát điểm khiêm tốn, em đã chứng minh rằng, nghị lực và tài năng có thể vượt qua mọi rào cản.” Đại diện Avela Education cũng cho biết, trung tâm luôn tìm kiếm và bồi dưỡng những tài năng trẻ vượt khó và Thành Nhân là minh chứng rõ nét cho sứ mệnh “ươm mầm ước mơ toàn cầu”.

“Học bổng này không phải điểm kết thúc. Với mình, đây là cơ hội để tiếp tục học tập, nghiên cứu và phát triển những dự án AI có ích cho cộng đồng”, Nhân nói.

Từ căn phòng nhỏ 20m² tại Vũng Tàu đến cánh cửa của một trong những trường đại học cạnh tranh nhất thế giới, câu chuyện của Lê Viết Thành Nhân không chỉ là hành trình chinh phục học bổng hay bảng thành tích của một học sinh xuất sắc. Đó còn là câu chuyện về một người trẻ bước ra từ hoàn cảnh không nhiều lợi thế nhưng vẫn lựa chọn theo đuổi những mục tiêu lớn, bằng năng lực, sự bền bỉ và niềm tin rằng, công nghệ có thể được dùng để tạo ra những thay đổi tích cực cho xã hội.

(Ảnh: NVCC)