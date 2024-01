Sự trở lại của 'những gã khổng lồ âm nhạc xứ Hàn' năm 2024

SVVN - Những 'gã khổng lồ âm nhạc' IU, G-Dragon và Cho Yong-Pil đều thông báo sự trở lại vào năm 2024.

Khi năm 2024 đã đến, nhiều ca sĩ đang chuẩn bị cho sự trở lại của mình, trong đó có một số nghệ sĩ tên tuổi quen thuộc. IU, G-Dragon và Cho Yong Pil đã làm tăng thêm sự kỳ vọng với thông báo trở lại của họ.

IU dự định sẽ phát hành một album sau khoảng hai năm. Kể từ khi phát hành Pieces vào tháng 12/2021, nữ ca sĩ liên tiếp hoạt động với vai trò diễn viên và giờ dự định sẽ trở lại làm ca sĩ vào năm mới 2024, thể hiện sức mạnh thực sự của mình trong âm nhạc.

IU đã nhận được nhiều tình cảm cho mỗi bài hát mình phát hành thời gian qua, chẳng hạn như Good Day, You and I, Red Shoes, Palette, Lilacvà Blueming... cũng như đặc biệt gây ấn tượng mạnh với buổi hòa nhạc solo tại sân vận động Jamsil, buổi hòa nhạc đầu tiên của một nữ nghệ sĩ K-pop tại đây.

IU đã đích thân thông báo về việc chuẩn bị cho màn trở lại thông qua kênh YouTube của mình. Cô tiết lộ: "Tôi đã thu âm cho đến tận bình minh. Tôi phải thu âm ca khúc chủ đề và một bài hát quan trọng khác". Cô ấy cũng đề cập rằng, không giống như cách cô thường đặt tên bài hát gồm ba chữ cái, lần này tiêu đề sẽ không phải là ba chữ cái.

Đặc biệt, trước đó đã có thông tin tiết lộ rằng V (BTS), người nhập ngũ vào ngày 11/12, sẽ xuất hiện trong video âm nhạc mới của IU, tạo nên tiếng vang lớn. IU chia sẻ: "Video âm nhạc này đã rất tuyệt vời ngay từ khi quay. Nó hoàn toàn không có CG và mang đến bầu không khí chưa từng có trong bất kỳ video âm nhạc nào của IU trước đây".

G-Dragon, người đã thoát khỏi cáo buộc sử dụng ma túy, cũng 'bóng gió' về việc anh sẽ trở lại với sự nghiệp chính của mình. Từng bị truy tố tội sử dụng ma túy, G-Dragon đã tự nguyện xuất hiện tại đồn cảnh sát để kiểm tra ma túy đơn giản và đánh giá chi tiết, chứng minh mình vô tội. Sau khi xóa bỏ cáo buộc, anh đã ký hợp đồng độc quyền với Galaxy Corporation và tuyên bố khởi đầu mới của mình. G-Dragon, trong cuộc họp báo do công ty mới Galaxy Corporation tổ chức vào ngày 21/12, đã hứa sẽ thiết lập nền tảng cho việc xóa bỏ ma túy và hoàn thành cả trách nhiệm nghệ thuật và xã hội của mình, với sự trở lại vào năm 2024. Đặc biệt là vì G-Dragon chưa phát hành nhạc mới kể từ mini album Kwon Ji Yong, năm 2017, nên kỳ vọng vào sản phẩm sắp ra mắt của anh ấy đặc biệt cao, sau khoảng 6 năm 6 tháng.

Ngoài ra, 'ông hoàng nhạc Hàn' Cho Yong Pil dường như cũng đang lên kế hoạch trở lại vào năm tới. Năm 2024 đánh dấu kỷ niệm 55 năm ra mắt, Cho Yong Pil thông báo phát hành album phòng thu thứ hai mươi, với 10 bài hát vào mùa Thu.

Tuy nhiên, nam ca sỹ mới chỉ phát hành Road to Twenty-Prelude One và Road to Twenty-Prelude Two vào tháng 4 và tháng 11 cho dự án album thứ 20 của mình, nhưng album đầy đủ vẫn chưa được phát hành. Kỳ vọng ngày càng tăng cho việc phát hành nó trong nửa đầu năm 2024. Trong khi đó, Cho Yong Pil đã chứng minh vị thế lâu dài của mình với tư cách là 'ông hoàng nhạc Hàn' bằng cách tổ chức các buổi hòa nhạc kỷ niệm 55 năm bắt đầu tại Gwangju vào ngày 2/1, tiếp theo là Seoul, Daegu và Busan.