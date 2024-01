Sự trở lại của 'nữ hoàng phim hài lãng mạn xứ Hàn' khiến khán giả 'ngỡ ngàng' trước vẻ đẹp không tuổi 'khác lạ'

SVVN - Kim Ha Neul, Yeon Woo Jin và Jang Seung Jo đã xác nhận sẽ đóng chung trong một bộ phim truyền hình kinh dị bí ẩn mới.

Bộ phim truyền hình thứ Hai-thứ Ba mới của đài KBS2, Let's Get Grabbed by the Collar dự kiến phát sóng vào tháng 3 đã tiết lộ dàn diễn viên bao gồm Kim Ha Neul, Yeon Woo Jin và Jang Seung Jo.

Hiện Let's Get Caught by the Collar đang nhận được rất nhiều sự quan tâm do sự xuất hiện của ba diễn viên hàng đầu. Cộng đồng mạng háo hức muốn biết câu chuyện nào sẽ diễn ra giữa hai người đàn ông và một phụ nữ, những con người nội tâm phức tạp đã dung hòa lẫn nhau trong quá trình làm sáng tỏ manh mối về vụ án giết người.