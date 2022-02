Tân binh bị 'phốt' nhanh nhất trong lịch sử K-pop, vướng cáo buộc chỉ 24 tiếng sau ra mắt

Nhóm nhạc nữ mới của JYP Entertainment NMIXX đã chính thức ra mắt vào 22/2. Là một nhóm nhạc nữ đến từ “Big 3 công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc”, như một lẽ đương nhiên, cái tên NMIXX 'phủ sóng' cực mạnh kể từ khi chính thức phát hành MV ra mắt O.O. Chiêu đãi khán giả với 'bữa tiệc visual' thịnh soạn khi tất cả các thành viên đều sở hữu nhan sắc 'có tầm', nhưng sau chưa đầy 24 tiếng ra mắt, NMIXX đã nhận được khá nhiều phản ứng trái chiều.

Hình ảnh đa dạng trong O.O phản ánh nhiều thể loại âm nhạc được sử dụng trong bài hát, phù hợp với tên nhóm NMIXX - một nhóm nhạc thử nghiệm kết hợp các thể loại âm nhạc khác nhau với nhau để tạo ra 'thể loại mới' có tên 'MIXX POP'.

Trong khi cư dân mạng dường như đồng ý rằng tất cả các thành viên đều thể hiện tài năng tuyệt vời và nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai, một số người chỉ ra rằng MV O.O có những điểm tương đồng vô cùng dễ thấy, cụ thể ở đây là với MV Illusion của ATEEZ.

Cư dân mạng còn lục ra được rằng DIGIPEDI, studio sản xuất O.O, là studio mà ATEEZ đã từng hợp tác trước đây, điều này có thể giải thích cho sự giống nhau giữa các video. Tuy nhiên, DIGIPEDI lại không sản xuất Illusion của ATEEZ.

Điều này làm cho những điểm tương đồng khó giải thích hơn. Mặc dù hầu hết người hâm mộ đồng ý rằng việc các video khác nhau có chủ đề và bối cảnh chung là điều hoàn toàn bình thường, nhưng việc “bê nguyên mẫu” vào trong video vẫn là một điều khó chấp nhận. Những hashtag yêu cầu JYP lên tiếng giải thích về vấn đề này từ người hâm mộ liên tục xuất hiện trong 'top tìm kiếm thịnh hành'.

Tuy nhiên, ngoài các vấn đề với cáo buộc 'đạo nhái', cư dân mạng còn cho rằng thể loại mới của nhóm là "MIXX POP" không hoàn toàn mới như JYP đã tuyên bố. Mặc dù "MIXX POP" được đánh giá cao trong việc sáng tạo, kết hợp các bài hát thuộc nhiều thể loại khác nhau thành một bài hát thử nghiệm, nhưng O.O thực sự vô cùng lộn xộn, không được kết hợp một cách logic và ngang phè. O.O có một khởi đầu không mấy khả quan trên các bảng xếp hạng và vẫn đang nhận 'cả rổ' lời chê.

Ngay từ khi giới thiệu về "MIXX POP", JYP đã nhận không ít lời “mỉa mai” rằng muốn NMIXX 'đú' theo đối thủ Aespa – vì sự thành công của Next Level (ca khúc điển hình của việc kết hợp nhiều thể loại nhạc) là quá 'khủng'.

So sánh cùng một thời điểm, thành tích màn ra mắt của NMIXX cho đến giờ phút này vẫn còn khá khiêm tốn so với đàn chị “cùng nhà” là TWICE và ITZY. Nhưng không thể phủ nhận rằng các thành viên của nhóm đều có sức hút riêng và JYP thì là “Ông trùm nhóm nhạc nữ”. Nhiều người tin rằng nhóm sẽ sớm thành công vang dội trong tương lai gần.