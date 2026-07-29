Tân cử nhân xuất sắc Trường Đại học Ngoại thương nổi bật tại Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

Vũ Thị Khánh Vy (sinh năm 2004) - tân cử nhân chuyên ngành Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương đã chính thức bước vào vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 . Khánh Vy cho biết bản thân cảm thấy rất may mắn khi được gặp gỡ và cọ xát với nhiều cô gái tài năng đến từ mọi miền Tổ quốc."Nếu có cơ hội tiến sâu hơn vào nhà chung, mình tin rằng đây sẽ là môi trường tuyệt vời để học hỏi và hoàn thiện bản thân", Vy chia sẻ.

hánh Vy nổi bật tại Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Bắc.

Không chỉ sở hữu ngoại hình sáng và phong thái trình diễn tự tin, đại diện đến từ Trường Đại học Ngoại thương còn gây ấn tượng bởi bảng thành tích học tập nổi trội. Nữ sinh vừa chính thức tốt nghiệp loại Xuất sắc chuyên ngành Kinh tế quốc tế.

Trước khi đến với đấu trường nhan sắc cấp quốc gia, Khánh Vy từng thử sức và giành danh hiệu Người đẹp toàn năng tại cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương 2024 . So sánh hai cột mốc, cô chia sẻ: "Nếu như năm 2024, mình đến với Duyên dáng Ngoại thương bằng tâm thế của một cô sinh viên năm thứ hai đang khám phá chính mình, thì năm nay, mình đến với Hoa hậu Việt Nam bằng tâm thế của một tân cử nhân" .

Trở lại sau hai năm rèn giũa, cô gái sinh năm 2004 quyết định bước ra khỏi vùng an toàn để khai phá những điều mới mẻ. Đối với Khánh Vy, hành trình trải nghiệm tại cuộc thi quan trọng hơn kết quả. Nữ sinh tự hào khẳng định: "Việc dám đăng ký dự thi đã là một bước đột phá mà trước đây mình chưa từng nghĩ tới. Nếu có cơ hội tiến sâu, mình vô cùng vinh hạnh khi được mang tiếng nói cùng tinh thần sáng tạo, bứt phá của con người Ngoại thương đến với một đấu trường sắc đẹp" .

Trước giờ bước vào phòng thi, tân cử nhân cũng không quên dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến các đối thủ của mình : "Mình chúc tất cả các bạn thí sinh sẽ luôn tự tin, may mắn, hoàn thành xuất sắc phần thi và tỏa sáng rực rỡ nhất trong phiên bản của chính mình ngày hôm nay" .