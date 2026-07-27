Tuổi trẻ ĐH Phenikaa vào bếp nấu ‘Bữa ăn tri ân’ cho các thương binh cao tuổi

SVO - Không chỉ mang theo những phần quà, các sinh viên ĐH Phenikaa còn cùng dọn dẹp nhà cửa, vào bếp nấu những bữa cơm và ngồi trò chuyện với các thương binh cao tuổi. Trong những ngày tháng Bảy, những việc làm bình dị ấy đã trở thành cách để tuổi trẻ gửi lời tri ân chân thành đến thế hệ đi trước.

Trong khuôn khổ Chiến dịch “Mùa Hè Xanh" 2026, ngày 26/7, đội hình tình nguyện của tuổi trẻ ĐH Phenikaa đã tổ chức chương trình "Bữa ăn tri ân" tại xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị, dành tặng những bữa cơm ấm cúng cho các gia đình thương binh cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn trên địa bàn.

Sinh viên ĐH Phenikaa cùng gia đình thương binh quây quần bên mâm cơm trong chương trình “Bữa ăn tri ân” tại xã Phong Nha (Quảng Trị).

Thay vì chỉ trao những phần quà thiết thực, các tình nguyện viên dành trọn một ngày để đồng hành cùng các gia đình. Các đoàn viên, thanh niên cùng dọn dẹp nhà cửa, chỉnh trang không gian sống, đi chợ, chuẩn bị nguyên liệu và đặc biệt trực tiếp nấu những mâm cơm ngay trong căn bếp của các bác thương binh. Từ những món ăn giản dị đến cách bày biện mâm cơm, mọi công đoạn đều được thực hiện bằng sự chỉn chu và lòng biết ơn.

﻿ Từ khâu nhặt rau, sơ chế nguyên liệu đến nấu nướng, các tình nguyện viên đều trực tiếp chuẩn bị bữa cơm dành tặng các gia đình thương binh.

Điều đặc biệt của chương trình ở khoảng thời gian các bạn trẻ cùng ngồi xuống bên mâm cơm gia đình, lắng nghe những câu chuyện về một thời chiến tranh, về những năm tháng cống hiến và hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Những lời hỏi thăm chân thành, những nụ cười và cả những phút trầm lặng đã khiến khoảng cách giữa hai thế hệ dần được xóa nhòa.

Những món ăn giản dị được chính các tình nguyện viên chuẩn bị.

Đối với nhiều thương binh cao tuổi, nhất là những người sống neo đơn hoặc có hoàn cảnh khó khăn, điều quý giá không chỉ là những món quà được trao tận tay mà còn là sự hiện diện của những người trẻ. Một bữa cơm có người cùng ăn, một buổi chiều có người chuyện trò hay căn nhà bỗng rộn ràng tiếng cười cũng đủ mang đến cảm giác ấm áp trong những ngày tháng Bảy - tháng của lòng biết ơn và truyền thống đền ơn đáp nghĩa.

Nụ cười của người thương binh cao tuổi trong ngày đón những vị khách trẻ đến thăm là khoảnh khắc đọng lại nhiều cảm xúc của chương trình.

Hoạt động cũng mang đến cho các tình nguyện viên những trải nghiệm đáng nhớ. Qua những việc làm bình dị như quét dọn nhà cửa, nhặt rau, nấu ăn hay ngồi lắng nghe những câu chuyện của các bác thương binh, nhiều bạn trẻ cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và giá trị của sự sẻ chia bằng những hành động thiết thực.

Người thương binh ghi lại những dòng lưu niệm gửi tới đội hình tình nguyện sau chương trình “Bữa ăn tri ân”.

Đại diện đội hình tình nguyện chia sẻ: “Tri ân không chỉ được thể hiện bằng những bó hoa hay những lời chúc. Đôi khi, đó đơn giản là cùng dọn dẹp một căn nhà, nấu một bữa cơm và dành thời gian ngồi ăn, trò chuyện với những người đã hy sinh cả tuổi thanh xuân vì độc lập của Tổ quốc”.

Đại diện tuổi trẻ ĐH Phenikaa trao quà và chụp ảnh lưu niệm cùng các gia đình thương binh sau chương trình.

"Bữa ăn tri ân" là một trong nhiều hoạt động được tuổi trẻ ĐH Phenikaa triển khai trong Chiến dịch “Mùa Hè Xanh" 2026 tại xã Phong Nha. Thông qua những việc làm gần gũi nhưng giàu ý nghĩa, chiến dịch không chỉ góp phần chăm lo đời sống tinh thần cho các gia đình chính sách, mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, bồi đắp lòng nhân ái và truyền thống đền ơn đáp nghĩa trong thế hệ trẻ.

Hành trình sẽ khép lại, nhưng sự ấm áp mà các tình nguyện viên mang đến vẫn còn đọng lại trong ký ức của những người lính năm xưa. Đó cũng là cách để tuổi trẻ hôm nay nối dài truyền thống tri ân bằng những việc làm giản dị, chân thành và đầy trách nhiệm.