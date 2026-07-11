Thế hệ trẻ An ninh nhân dân: ‘Sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Đảng, Tổ quốc và Nhân dân cần’

SVO - Đại diện thế hệ trẻ lực lượng An ninh nhân dân khẳng định quyết tâm tiếp nối truyền thống 80 năm anh hùng, không ngừng làm chủ khoa học - công nghệ, tiên phong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ để bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia.

Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân và đón nhận Huân chương Sao vàng lần thứ tư, Thượng úy Nguyễn Thị Lâm Viên - cán bộ Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), đã thay mặt thế hệ trẻ lực lượng An ninh nhân dân phát biểu, bày tỏ niềm tự hào, lòng biết ơn và lời hứa tiếp bước các thế hệ cha anh.

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, nữ sĩ quan trẻ cho biết, sau khi theo dõi chương trình sử thi nghệ thuật, lắng nghe diễn văn và những chia sẻ của các thế hệ cán bộ an ninh đi trước, tuổi trẻ lực lượng An ninh nhân dân càng thêm tự hào về chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành với nhiều chiến công hiển hách của lực lượng.

Thượng úy Nguyễn Thị Lâm Viên - cán bộ Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an). Ảnh: Phú Khánh

"Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước những công lao, cống hiến, sự hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân. Những giá trị vô giá đó đã hun đúc nên truyền thống vẻ vang, trở thành ngọn lửa soi đường, nguồn động lực để thế hệ trẻ an ninh hôm nay gìn giữ, tiếp bước và phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng", Thượng úy Lâm Viên chia sẻ.

Theo đại diện thế hệ trẻ, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia đứng trước nhiều thời cơ, thách thức mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là lực lượng trẻ, phải không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân và đón nhận Huân chương Sao vàng lần thứ tư.

Thượng úy Nguyễn Thị Lâm Viên khẳng định, tuổi trẻ lực lượng An ninh nhân dân nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình trong giai đoạn mới và nguyện tiếp nối ngọn lửa truyền thống của các thế hệ đi trước.

"Chúng tôi nguyện sẽ là những người kỷ luật nhất trong những cán bộ Công an kỷ luật nhất, trung thành nhất trong những cán bộ Công an trung thành nhất, gần dân nhất trong những cán bộ Công an gần dân nhất; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống", nữ sĩ quan nhấn mạnh.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân và đón nhận Huân chương Sao vàng lần thứ tư.

Đáng chú ý, trước yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đại diện thế hệ trẻ xác định việc làm chủ khoa học - công nghệ là nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, tuổi trẻ An ninh nhân dân cam kết tiên phong lan tỏa tinh thần học tập suốt đời, chủ động nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế; thực hiện nhiệm vụ với tinh thần kỷ luật trách nhiệm, kỷ luật thực thi, "làm đến cùng, làm vì Đảng, vì Dân phải chất lượng nhất, hiệu quả nhất", góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các chủ trương chiến lược về phát triển đất nước.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân và đón nhận Huân chương Sao vàng lần thứ tư.

Khép lại bài phát biểu, Thượng úy Nguyễn Thị Lâm Viên thay mặt thế hệ trẻ lực lượng An ninh nhân dân bày tỏ quyết tâm mang toàn bộ sức trẻ, khát vọng và nhiệt huyết để viết tiếp truyền thống vẻ vang của lực lượng.

"Chúng tôi xin hứa: Mang tất cả sức trẻ, hoài bão lớn, lòng nhiệt huyết, nguyện chung sức, đồng lòng viết tiếp trang sử vàng truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Đảng, Tổ quốc và Nhân dân cần đến; quyết tâm bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng", nữ sĩ quan khẳng định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân và đón nhận Huân chương Sao vàng lần thứ tư.

Thượng úy Nguyễn Thị Lâm Viên hiện là cán bộ Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an. Chị là Thủ khoa đầu vào và Thủ khoa tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, đồng thời đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, các năm 2023 và 2025.