Học viên cao học Việt Nam tại Trung Quốc: Mang bản sắc Việt đến bạn bè quốc tế bằng tri thức

SVO - Phạm Quỳnh Như (sinh năm 2003) đang là học viên cao học ngành Quan hệ quốc tế tại ĐH Nam Kinh, Trung Quốc. Như không chỉ đại diện thanh niên Việt Nam tham gia nhiều chương trình quốc tế mà còn truyền cảm hứng bằng chính câu chuyện trưởng thành của mình: Dám bước ra khỏi vùng an toàn để học tập, kết nối và mang hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè thế giới.

Phạm Quỳnh Như (học viên cao học ngành Quan hệ quốc tế tại ĐH Nam Kinh, Trung Quốc).

“Lớp học” lớn nhất là những trải nghiệm ngoài giảng đường

Những ngày đầu đặt chân đến Nam Kinh, Quỳnh Như cũng giống như nhiều du học sinh khác: Bỡ ngỡ, áp lực và nhớ nhà. Lần đầu sống xa gia đình trong thời gian dài, chị phải học cách thích nghi với môi trường học tập hoàn toàn mới, từ nhịp sống, phương pháp nghiên cứu cho đến việc xây dựng các mối quan hệ trong lớp học quốc tế. “Mình từng nghĩ chỉ cần chuẩn bị kiến thức là đủ. Nhưng sang đây mới nhận ra, điều quan trọng hơn là khả năng thích nghi và tinh thần chủ động”, Như kể.

Nhìn lại chặng đường ấy, Như cho rằng chính những năm tháng học tập tại khoa Quan hệ Quốc tế và công tác Đoàn - Hội tại trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP. HCM) đã rèn cho Như “bộ kỹ năng” quý giá: Luôn tiên phong, chủ động và sẵn sàng thích ứng trước mọi thay đổi. Nhờ vậy, thay vì lo lắng trước những thử thách, Như xem mỗi ngày ở môi trường mới là một cơ hội để học thêm điều chưa biết.

Quỳnh Như tham dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên tại trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP. HCM).

Điều Quỳnh Như xem là thế mạnh lớn nhất của bản thân lại không phải khả năng ngoại ngữ hay những giải thưởng quốc tế mà đó là khả năng tự phản tư. Sau mỗi chuyến đi, mỗi dự án hay mỗi bài thuyết trình, chị đều dành thời gian nhìn lại mình đã làm được gì, còn thiếu điều gì và cần thay đổi ra sao. “Mình học từ trải nghiệm nhanh hơn khi biết dừng lại để quan sát chính mình”, Như nói.

Quỳnh Như là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Mang câu chuyện Việt Nam đến bạn bè quốc tế

Trong những năm gần đây, Quỳnh Như liên tiếp được lựa chọn là đại biểu Việt Nam tham gia các chương trình thanh niên ASEAN tại Thái Lan, Philippines và Malaysia. Ở mỗi diễn đàn, Như đều xem bản thân là một “đại sứ nhỏ” mang hình ảnh đất nước đến với bạn bè quốc tế.

Quỳnh Như chia sẻ những câu chuyện, hình ảnh đất nước đến với bạn bè quốc tế.

Có lần, khi nghe các bạn nước ngoài chia sẻ rằng Việt Nam là một đất nước thanh bình với thiên nhiên đẹp và con người thân thiện, Như đã kể thêm câu chuyện phía sau sự bình yên ấy. Như chia sẻ về hành trình xây dựng và phát triển đất nước; về những hy sinh của các thế hệ đi trước để Việt Nam có được diện mạo hôm nay. “Điều mình muốn các bạn hiểu không chỉ là những vẻ đẹp của Việt Nam mà còn là vì sao người Việt lại trân trọng hòa bình đến như vậy”, chị chia sẻ.

Quỳnh Như phát biểu tại Bộ Ngoại giao Thái Lan.

Ấn tượng nhất với Quỳnh Như là 12 ngày tham gia ASEAN Rotary Youth Peacebuilder Program tại Malaysia. Trong một phiên thảo luận về hòa bình, Như lựa chọn kể câu chuyện về cầu Hiền Lương và dòng sông Bến Hải - nơi từng chia cắt hai miền đất nước suốt nhiều năm. Không sử dụng những con số khô khan, Như kể bằng hình ảnh của những gia đình phải nhìn nhau từ hai bờ giới tuyến, về khát vọng đoàn tụ và ước mơ hòa bình của dân tộc Việt Nam: “Đó không chỉ là câu chuyện của Việt Nam mà còn là câu chuyện về khát vọng hòa bình của con người”.

Đoạt Giải thưởng “Người kể chuyện truyền cảm hứng nhất” tại chương trình ASEAN Rotary Youth Peacebuilder Program tại Malaysia.

Sau phần chia sẻ, nhiều đại biểu quốc tế đã chủ động đến trò chuyện cùng Như để tìm hiểu thêm về lịch sử Việt Nam. Chính câu chuyện ấy cũng giúp Như được các đại biểu bình chọn là “Người kể chuyện truyền cảm hứng nhất” của chương trình.

- Đại biểu Việt Nam tham gia chương trình ASEAN Youth Camp for Sustainable Development 2025 tại Thái Lan. - Đại biểu Việt Nam tham gia ASEAN Rotary Youth Peacebuilder Program 2026 tại Malaysia. - Đại biểu Việt Nam tham gia ASEAN–Australia Young Leaders Forum (AAYLF) 2025 tại Philippines. - Giải thưởng Người kể chuyện truyền cảm hứng nhất (Most Inspiring Storyteller) do toàn thể 40 đại biểu bầu chọn trong khuôn khổ chương trình ASEAN Rotary Youth Peacebuilder Program 2026.

Hội nhập bắt đầu từ việc học

Sau nhiều lần đại diện thanh niên Việt Nam tham gia các diễn đàn quốc tế, điều Quỳnh Như nhận được không chỉ là những người bạn mới hay những chứng nhận quốc tế mà đó là một góc nhìn rộng mở hơn về thế giới. “Mình nhận ra người trẻ ở đâu cũng có chung khát vọng đóng góp cho cộng đồng. Điều khác biệt nằm ở cách mỗi người chuẩn bị hành trang tri thức để thực hiện điều đó”, chị tâm sự.

Theo Như, càng tiếp xúc với bạn bè quốc tế, chị càng ý thức phải học nhiều hơn. Không chỉ học chuyên ngành, Như luôn chủ động cập nhật tình hình trong nước, chính sách mới, đọc thêm tài liệu và rèn luyện ngoại ngữ để tự tin trao đổi trong các lớp học và diễn đàn quốc tế. Như cho rằng hội nhập không phải là trở thành một phiên bản giống thế giới: “Hội nhập là mang bản sắc, trí tuệ và giá trị Việt Nam để kết nối với thế giới”.

Vì thế, người trẻ muốn bước ra quốc tế cần hiểu đúng lịch sử dân tộc, đồng thời không ngừng trau dồi ngoại ngữ, kỹ năng và tư duy toàn cầu. Đó là nền tảng để mỗi người vừa tự tin hội nhập, vừa giữ được lòng tự hào dân tộc.

Quỳnh Như cùng các bạn tham gia chuyến công tác tại quần đảo Trường Sa từ ngày 26/4-02/5/2024.

Hiện nay, ngoài việc học toàn thời gian và làm trợ lý nghiên cứu tại ĐH Nam Kinh, Quỳnh Như vẫn dành thời gian phát triển dự án cá nhân "Beyonders Vietnam". Đối với chị, đây là cách để những trải nghiệm không dừng lại ở bản thân mà tiếp tục lan tỏa đến nhiều sinh viên Việt Nam khác. Thông qua dự án, Như mong muốn chia sẻ thông tin về học bổng, các chương trình giao lưu quốc tế, đồng thời trang bị cho các bạn trẻ những kỹ năng cần thiết để tự tin bước ra thế giới.

Những kỷ niệm đáng nhớ tại Nhà giàn DK1.

Gửi gắm đến những sinh viên còn e ngại trước giấc mơ du học hay hội nhập quốc tế, Như chia sẻ: “Đừng chờ đến khi mình đủ giỏi mới dám bước ra thế giới. Hãy vừa đi, vừa học và vừa trưởng thành. Không phải mọi nỗ lực đều cho kết quả ngay lập tức, nhưng mỗi trải nghiệm sẽ góp phần tạo nên bản lĩnh và mở ra những cơ hội mà có thể chúng ta chưa từng nghĩ tới”.

Một số thành tích nổi bật của Phạm Quỳnh Như:

- Tốt nghiệp Cử nhân loại Giỏi ngành Quan hệ Quốc tế, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP. HCM) vào tháng 04/2025. - Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. HCM và Huy hiệu Chiến sĩ Trường Sa của Bộ Tư lệnh Hải quân về việc “Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tại quần đảo Trường Sa từ ngày 26/4-02/5/2024, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyển biển, đảo và thềm lục địa của Tổ quốc”. - Bằng khen của Thành đoàn TP. HCM vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, năm học 2023-2024. - Giấy khen của Ban Cán sự Đoàn ĐHQG-HCM vì có đóng góp xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, giai đoạn 2022-2024. - Giấy khen của Ban Cán sự Đoàn ĐHQG-HCM vì có đóng góp tích cực trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, năm học 2022-2023. - Giấy khen của Ban Thường vụ Đoàn trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn vì có đóng góp xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, nhiệm kỳ 2022-2024.

Ảnh: NVCC