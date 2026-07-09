Xuất phát điểm hay hoàn cảnh không bao giờ là rào cản định vị bạn là ai

SVO - Từng choáng ngợp trước nhịp sống thủ đô và áp lực của môi trường nhà đài chuyên nghiệp, Nguyễn Thùy Dung (chuyên ngành Biên tập truyền hình, trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội) chưa từng chọn cách trốn tránh. Bằng triết lý sống tự lập mạnh mẽ, cô gái người Mường đã biến mọi thử thách thành chất xúc tác để viết nên câu chuyện thanh xuân đầy kiêu hãnh.

Nguyễn Thùy Dung (chuyên ngành Biên tập truyền hình, trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội).

Ngay từ nhỏ, hình ảnh những MC xinh đẹp, rạng rỡ trên sóng truyền hình đã luôn có sức hút kỳ lạ đối với Thuỳ Dung, thôi thúc cô nuôi dưỡng ước mơ được đứng trên sân khấu và cống hiến cho khán giả. Chính niềm đam mê thuở bé ấy đã dẫn lối Thùy Dung đến với chuyên ngành hiện tại.

Tuy nhiên, khi thực sự bước chân vào ngành, góc nhìn của Thuỳ Dung về nghề đã có sự thay đổi sâu sắc. Cô chia sẻ: "Phía sau vài phút lung linh, chỉn chu trên sóng là cả một hành trình lặng thầm ở hậu trường, từ những đêm miệt mài tìm ý tưởng, trăn trở viết kịch bản, cho đến lúc lăn lộn hiện trường để hoàn thiện một sản phẩm truyền hình".

Ngay từ nhỏ, hình ảnh những MC xinh đẹp, rạng rỡ trên sóng truyền hình đã luôn có sức hút kỳ lạ đối với Thuỳ Dung, thôi thúc cô đến với nghề.

Qua quá trình học tập và làm việc, Thuỳ Dung ngày càng thấm thía và khâm phục sự nỗ lực của các anh chị đi trước. Cô nhận ra rằng, đam mê không chỉ là hào quang khi xuất hiện, mà còn là niềm vui sâu sắc khi đứa con tinh thần của mình được khán giả đón nhận.

Để trực tiếp bổ trợ cho chuyên ngành Biên tập, Thuỳ Dung đã chủ động thử sức ở vai trò MC. Việc được cầm micro và đứng trước ống kính không chỉ giúp cô hiểu được tâm lý của người dẫn chương trình, mà còn rèn luyện sự tự tin và tư duy xử lý tình huống linh hoạt.

Với tình yêu dành cho cái đẹp, Thùy Dung còn làm thêm công việc người mẫu ảnh tự do. Trải nghiệm này không chỉ mang lại thu nhập, mà còn bổ trợ rất nhiều cho ngành học, giúp cô có gu thẩm mỹ tốt hơn và nhạy bén hơn về mặt hình ảnh.

Để trực tiếp bổ trợ cho chuyên ngành Biên tập, Thuỳ Dung đã chủ động thử sức ở vai trò MC.

Là một người con của đồng bào dân tộc thiểu số, Nguyễn Thuỳ Dung đã rèn luyện tinh thần tự lập từ rất sớm. Từ năm lớp 6, cô đã xa gia đình để theo học nội trú. Đến khi đỗ đại học, Thuỳ Dung "chân ướt chân ráo" xuống Hà Nội để theo đuổi ước mơ. Thời gian đầu tại thủ đô, mọi thứ rất mới mẻ và đôi lúc khiến cô choáng ngợp. Sự khác biệt về môi trường sống, những khó khăn khi tự xoay sở mọi việc sinh hoạt, học tập và nỗi nhớ nhà... đã có lúc khiến Thuỳ Dung muốn thu mình lại.

Tuy nhiên, nhờ sự kiên cường và tự lập được tôi luyện từ những năm tháng học nội trú, Thùy Dung bắt đầu bước ra khỏi vùng an toàn. Cô chủ động tìm kiếm cơ hội làm MC, người mẫu ảnh, vừa để có thêm thu nhập, vừa giúp bản thân tự tin hơn.

Nhìn lại hành trình từ một cô bé trường nội trú ngày nào, giờ đã có thể tự tin đứng trước ống kính, Thuỳ Dung đúc kết: "Xuất phát điểm hay hoàn cảnh không bao giờ là rào cản định vị bạn là ai. Chỉ cần bạn dám giữ đôi chân vững vàng và một trái tim kiên định, bạn hoàn toàn có thể tự vẽ nên một chương thanh xuân rực rỡ theo cách của riêng mình".

Với tình yêu dành cho cái đẹp, Thùy Dung còn làm thêm công việc người mẫu ảnh tự do.

Cột mốc đáng nhớ nhất trong hành trình trưởng thành của Thùy Dung chính là khoảng thời gian đầu làm việc tại VTV7. Giữa môi trường truyền hình quốc gia chuyên nghiệp, cô từng bị choáng ngợp và không hoàn thành tốt nhiệm vụ, dẫn đến sự thất vọng và áp lực nặng nề.

Tuy nhiên, khi nhận ra một lỗi sai nhỏ có thể ảnh hưởng đến công sức của cả một ê kíp, Thùy Dung chọn cách đối mặt thay vì trốn tránh. Cô tâm sự: "Lời khiển trách ngày hôm đó chính là gáo nước lạnh giúp mình bừng tỉnh khỏi sự non nớt". Chủ động sửa sai và cẩn trọng trong từng chi tiết, bài học đắt giá ấy đã rèn giũa nên một cô gái Mường bản lĩnh, vững vàng của ngày hôm nay.

Cột mốc đáng nhớ nhất trong hành trình trưởng thành của Thùy Dung chính là khoảng thời gian đầu làm việc tại VTV7.

Trên hành trình tích lũy những dấu ấn riêng, điều Thùy Dung tự hào nhất không phải là danh hiệu, mà là tác phong làm việc nghiêm túc, trách nhiệm. Dù ở vai trò làm nội dung phía sau hậu trường, MC hay người mẫu ảnh, cô luôn làm hết sức mình vì một sản phẩm chỉn chu.

Với Thùy Dung, thành tích lớn nhất lúc này chính là sự trưởng thành của bản thân qua từng bài học đắt giá mỗi ngày. Cô nuôi dưỡng ước mơ trở thành một MC - Biên tập viên truyền hình chuyên nghiệp. Dù biết rằng tương lai còn nhiều thử thách, Thùy Dung vẫn kiên định với triết lý sống của mình: "Luôn tự đứng vững trên đôi chân, trong đầu có tri thức, trong tim có thiện lương và trong lòng có trách nhiệm".

Thùy Dung kiên định với triết lý sống: "Luôn tự đứng vững trên đôi chân, trong đầu có tri thức, trong tim có thiện lương và trong lòng có trách nhiệm".

Một câu nói tiếng Anh mà Thùy Dung vô cùng yêu thích: "Whatever will be, will be" (Điều gì đến sẽ đến). Cô tin rằng, khi đã sống trọn vẹn và cố gắng không hối tiếc, thì dù kết quả ra sao, cô cũng sẽ mỉm cười đón nhận. Bởi, theo Thuỳ Dung, mọi điều đến trong cuộc đời này đều có lý do của nó, và chúng đến để giúp cô trưởng thành hơn.

(Ảnh: NVCC)