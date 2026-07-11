Diễn viên Hoàng Phương Thảo: Không cần triệu follow để lọt mắt xanh các brand luxury

SVO - Trở lại màn ảnh sau gần hai thập kỷ, kể từ dấu ấn của tác phẩm từng đoạt giải Cannes ‘Bi, đừng sợ!’, nữ diễn viên - doanh nhân Hoàng Phương Thảo mang đến một góc nhìn khách quan, khác biệt về nghệ thuật, bài toán kinh tế và lời giải cho tư duy làm nghề.

Năm 18 tuổi, Hoàng Phương Thảo bước vào thế giới điện ảnh độc lập, gai góc của Bi, đừng sợ! bằng một tâm thế giống như “trang giấy trắng”. Giữa thời điểm truyền thông đại chúng chưa có những khái niệm định hình rõ ràng về dòng phim nghệ thuật, cô gái trẻ ngày ấy nhận lời mời từ đạo diễn Phan Đăng Di và nhà sản xuất Nguyễn Hoàng Điệp, mà không hề hay biết hào quang của ánh đèn sân khấu, hay sự nổi tiếng thực sự là gì.

Diễn viên - doanh nhân Hoàng Phương Thảo.

Chính sự "không hiểu" ấy lại trở thành một lá chắn vô hình, giúp cô không bị cuốn vào những ảo vọng sớm. Hoàng Phương Thảo thừa nhận, vai diễn ngày ấy được tạo nên bằng sự thuần khiết và bản năng, bởi “vai diễn chọn người, không phải người chọn vai diễn”. Phải đến 17 năm sau, khi đứng trong chuyến Cinema Tour, cô mới thực sự “chạm tay” vào cảm giác kiêu hãnh của thảm đỏ, mà bất kỳ người diễn viên nào cũng ao ước.

Nhìn vào thế hệ diễn viên trẻ Gen Z và Alpha hiện tại, Hoàng Phương Thảo không giấu được sự ngưỡng mộ trước năng lực và sự nhạy bén của các bạn. Tuy nhiên, thay vì khuyên người trẻ chuẩn bị một “bộ lọc tâm lý” trước áp lực đào thải, cô nhấn mạnh vào việc tích lũy kỹ năng.

Với Hoàng Phương Thảo, đây không chỉ là lần đầu tiên cô tham gia cinema tour kể từ khi bộ phim công chiếu năm 2009, mà còn là dịp đặc biệt để nhìn lại chặng đường trưởng thành của bản thân.

Theo dòng chảy khốc liệt của thị trường, một nghệ sĩ muốn đi đường dài bắt buộc phải giỏi chuyên môn và biết nắm bắt cơ hội. Điện ảnh và truyền hình có những ranh giới rất khác biệt. Bản năng giúp người diễn viên được sống cuộc đời của nhân vật, nhưng kỹ thuật diễn xuất, cách phân tích kịch bản, đến kỹ thuật xử lý giải phóng hình thể, mới là thứ định hình một người làm nghề chuyên nghiệp.

Hoàng Phương Thảo chia sẻ: "Làm nghề càng lâu, chúng ta càng có thêm sự chín chắn, nhưng sự hồn nhiên của ngày đầu bước lên phim trường thì chỉ có một lần trong đời". Chính vì vậy, triết lý cốt lõi mà cô muốn gửi gắm là sự dấn thân không câu nệ: Hãy trân trọng từng cơ hội nhỏ nhất, bởi kinh nghiệm thực tế trên phim trường luôn được nhặt nhạnh từ những vai diễn phụ.

Nhìn vào thế hệ diễn viên trẻ Gen Z và Alpha hiện tại, Hoàng Phương Thảo không giấu được sự ngưỡng mộ trước năng lực và sự nhạy bén của các bạn.

Khi Bi, đừng sợ! đạt đến đỉnh cao ở các liên hoan phim quốc tế, nhiều người ngỡ ngàng khi thấy Hoàng Phương Thảo lựa chọn rời xa ánh đèn sân khấu để đi du học. Giữa cơn lốc mang tên FOMO (sợ bị tụt lại phía sau) của giới trẻ hiện đại, quyết định năm xưa của cô giống như “một nốt lặng đầy lý trí”.

Nhìn lại chương cũ của cuộc đời, nữ diễn viên thẳng thắn đối diện với bài toán muôn thuở: Chọn tiền hay chọn đam mê?

Thời điểm đó, thị trường giải trí chưa nở rộ các cơ hội thương mại giúp nghệ sĩ sống thoải mái với nghề như bây giờ. Với nền tảng học vấn về Kinh tế - Tài chính và cơ duyên làm việc tại Quỹ đầu tư IDG, Hoàng Phương Thảo chọn kinh tế, một nền móng vững chắc cho tương lai. Khi ấy, cô hiểu rằng, bản thân phải "chắc dạ" trước, mới có đủ tự do để làm điều mình muốn sau này.

Suốt quãng thời gian vắng bóng, ngọn lửa nghề trong cô chưa từng tắt. Cô vẫn âm thầm tích lũy vốn sống và bền bỉ theo học các khóa diễn xuất trực tuyến của nghệ sĩ Tú Oanh để mài giũa tư duy.

Dù vắng bóng hơn một thập kỷ, nhưng ngọn lửa nghề trong cô chưa từng tắt.

Sự thực tế đó cũng định hình nên một "nghịch lý" đầy thú vị ở Hoàng Phương Thảo thời điểm hiện tại: Một nghệ sĩ cực kỳ kín tiếng, không chạy theo số lượng người theo dõi hay các xu hướng ồn ào trên mạng xã hội, nhưng lại là gương mặt được các thương hiệu xa xỉ (luxury brands) tin tưởng lựa chọn.

Hiện nay, bên cạnh công việc kinh doanh, cô đang vận hành hai kênh nội dung mang tên Star must go (chia sẻ trải nghiệm dịch vụ 5 - 6 sao) và Phú bà nghệ thuật (chia sẻ đời sống trải nghiệm, nghệ thuật sống). Hoàng Phương Thảo tin rằng, giá trị của một trải nghiệm cao cấp không nằm ở số tiền bỏ ra, mà thuộc về thế giới nội tại và phông văn hóa của mỗi người.

Nếu như các diễn viên “lưu lượng” nắm giữ lợi thế về độ phủ sóng đại chúng, thì những diễn viên thuần nghệ thuật lại sở hữu một giá trị thương mại đặc thù. Mang hình ảnh định vị rõ ràng của một “diễn viên - doanh nhân”, lối sống đơn giản và đời tư không scandal của cô, chính là bảo chứng an toàn cho các nhãn hàng phân khúc cao cấp.

Không chạy theo số lượng người theo dõi hay các xu hướng ồn ào trên mạng xã hội, nhưng Hoàng Phương Thảo luôn được các thương hiệu xa xỉ tin tưởng lựa chọn.



Hoàng Phương Thảo không phủ nhận tầm quan trọng của mạng xã hội đối với thế hệ trẻ, thậm chí, cô bày tỏ sự nể phục đến những đồng nghiệp, vừa diễn giỏi, vừa làm truyền thông khéo léo như diễn viên Thùy Anh. Nhưng, ở độ tuổi và hoàn cảnh hiện tại, cô chọn cho mình một sự cân bằng: "Tôi hài lòng với việc ra đường có người thấy quen mặt, nhưng không quá nổi tiếng đến mức đi đâu cũng có người cầm máy ảnh chụp mình. Tôi vẫn có cuộc sống riêng tư, nhưng cũng có một sức ảnh hưởng nhất định", Hoàng Phương Thảo tâm sự.

Trở lại “đường đua phim ảnh” từ năm 2024, với tư duy đổi mới, Hoàng Phương Thảo không ngại nhận những vai thứ, vai phụ trên màn ảnh truyền hình. Vai diễn cô Lan trong Gió ngang khoảng trời xanh - một nhân vật hoàn toàn đối lập với tính cách dịu dàng ngoài đời của cô, là minh chứng cho thấy Hoàng Phương Thảo sẵn sàng "đập đi xây lại" để thích nghi với hơi thở của thị trường.

Khi làm phim, để có một cái chung trọn vẹn và tốt đẹp, cô luôn tôn trọng “cái tôi chung”, không phải “cái tôi của cá nhân”. Sự tôn trọng dành cho đạo diễn, ê kíp và tổng thể bộ phim luôn phải đặt lên hàng đầu, bởi hình ảnh nhân vật mà diễn viên muốn thể hiện, chưa chắc đã là điều tác phẩm cần.

Cô cũng cổ vũ các bạn trẻ xóa bỏ tâm lý e ngại trong việc thử vai: "Đừng sợ casting! Không có gì đáng xấu hổ nếu mình trượt, chỉ đơn giản là mình chưa phù hợp với nhân vật tại thời điểm đó. Hãy coi casting là một cơ hội để cọ xát".

Hoàng Phương Thảo bắt đầu trở lại “đường đua phim ảnh” từ năm 2024, với tư duy đổi mới.

Hành trình trở lại của Hoàng Phương Thảo được vận hành theo triết lý "chậm mà chắc". Cô không vội vàng tìm kiếm sự bùng nổ, nhưng luôn chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho mỗi cơ hội xuất hiện.

Nữ diễn viên bồi hồi nhớ lại kỷ niệm trước thềm Liên hoan phim châu Á tại Đà Nẵng, khi cô từng tâm sự với người thầy - đạo diễn Phan Đăng Di về nỗi hoang mang vì sợ “mình đã lớn tuổi". Để rồi, lời mời xuất hiện trên thảm đỏ năm ấy đã trở thành một “cú hích” tinh thần vô giá. Chỉ để đổi lại 5 phút tỏa sáng rực rỡ trước ống kính truyền thông, cô đã nghiêm túc chuẩn bị ròng rã suốt một tháng trời.

Sau 17 năm, tinh thần "Bi, đừng sợ!" ngày nào dường như đã chuyển hóa thành một bản lĩnh kiên định, tĩnh lặng nhưng đầy nội lực của người phụ nữ trưởng thành, tiếp tục truyền cảm hứng mạnh mẽ cho những ai đang bước đi trên con đường nghệ thuật chân chính.

(Ảnh: Đạt Trần)