Thủ khoa trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM): ‘Không có động lực thì phải có kỷ luật”

SVVN - Với thành tích Ngữ văn 8,5, Sử 10, Tiếng Anh 10 quy đổi từ IELTS, Trần Nguyễn Xuân Nguyên, tân sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, khoa Ngôn ngữ chính thức trở thành thủ khoa trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi Kỳ thi Tốt nghiệp THPT.

Từ nhỏ, Xuân Nguyên đã bị thu hút bởi văn hóa và điện ảnh phương Tây, ngoài ra tinh thần cởi mở, cái nhìn hiện đại của nền văn hóa này cũng là một nguyên nhân truyền cảm hứng cho Xuân Nguyên học tập và nuôi dưỡng đam mê ngoại ngữ.

Cũng như nhiều học sinh cuối cấp khác, Xuân Nguyên cũng từng khá phân vân khi chọn ngành. Ban đầu, Nguyên dự định sẽ theo học ngành Kinh doanh quốc tế hoặc Marketing nhưng sau một thời gian tìm hiểu và làm các bài test tính cách và định hướng nghề nghiệp, Nguyên nhận thấy mình có trí thông minh ngôn ngữ, thích giao tiếp và thích hợp với chương trình học của ngành Ngôn ngữ Anh hơn.

Chia sẻ về bí quyết ôn thi đại học, Nguyên cho rằng, không cần phải học tất cả kiến thức mà nên tập trung ôn tập những phần trọng tâm và bám sát vào chương trình của Bộ GD - ĐT. “Mình không làm nhiều bài tập, chỉ làm ít nhưng sau mỗi bài tập, mỗi câu sai mình phải tìm được lý do, phải hiểu được tường tận vì sao sai câu đó để những lần sau không mắc lỗi vậy nữa”, Nguyên nói.

Ngoài ra, đối với môn Sử, Xuân Nguyên chia sẻ, không cần cố nhồi nhét kiến thức hay cố nhớ chính xác ngày tháng năm mà nên nhớ những sự kiện quan trọng để hệ thống lại kiến thức thì sẽ dễ nắm hơn.

Còn đối với môn Tiếng Anh, Nguyên không học IELTS theo lộ trình bài bản mà chủ yếu tiếp thu ngoại ngữ từ việc xem phim ảnh nước ngoài. “Trước đây, khi xem phim mình thường để sub Tiếng Việt, sau đó chuyển qua sub Tiếng Anh rồi dần dần tắt sub. Khi xem phim nhiều khả năng phát âm của mình cũng trở nên tốt hơn vì nghe nghe giọng của người bản xứ”, Nguyên chia sẻ.

Để đạt được thành tích tốt như hiện tại, Xuân Nguyên còn tham khảo ý kiến từ nhiều thầy cô. Năm lớp 12, vì một vài lý do nên Nguyên đã lựa chọn chuyển trường. Việc chuyển trường vào năm cuối cấp như vậy cũng khiến Nguyên gặp khó khăn trong việc thuyết phục ba mẹ và chạy bài kiểm tra do lịch kiểm tra của hai trường khác nhau. Nhưng Nguyên cảm thấy rất may mắn vì có thể nhận được lời khuyên từ thầy cô của cả hai trường. Môi trường THPT mới rất phù hợp với cô, bạn bè và thầy cô cũng rất tận tình giúp đỡ cô theo kịp bài vở.

Đôi lúc, thủ khoa đầu vào trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) cũng không tránh khỏi bị xao nhãng khi bị cuốn vào một bộ phim hay mạng xã hội nhưng Nguyên cho rằng “động lực không thể duy trì mãi mãi và khi không có động lực thì phải có kỷ luật” nên sau đó đã cố kỷ luật bản thân và giải trí điều độ hơn. Những lúc rảnh rỗi, Nguyên thường nghe podcast chữa lành hoặc đi tập boxing. Nguyên được truyền cảm hứng với bộ môn này từ người mẫu Gigi Hadid, một phần cũng do cảm thấy bản thân hơi yếu đuối nên cô muốn rèn luyện để trở nên mạnh mẽ hơn.

So với môi trường THPT, Xuân Nguyên cảm thấy môi trường đại học có rất nhiều khác biệt. Nguyên chia sẻ ở THPT, giáo viên thường sẽ yêu cầu ghi chép bài vở theo khung, sườn nhất định nhưng khi lên đại học, thầy cô không khuyến khích ghi chép nhiều nữa mà chỉ cần ghi những ý quan trọng, tạo điều kiện giúp Nguyên được chủ động hơn trong học tập.

Với thành tích thi Tốt nghiệp THPT ấn tượng của mình, Trần Nguyễn Xuân Nguyên nhận được học bổng toàn phần từ nhà trường và 30 triệu đồng tiền thưởng. Ngoài ra, Xuân Nguyên cũng đại diện cho hơn 1900 tân sinh viên phát biểu tại Lễ khai giảng trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) năm học 2023 - 2024.

Bước vào ngưỡng cửa đại học, Nguyên cảm thấy vừa áp lực bởi các bạn xung quanh quá giỏi vừa cảm thấy vui mừng vì có thể học hỏi được nhiều điều từ các bạn. Xuân Nguyên xem đây là những áp lực để thúc đẩy bản thân phát triển hơn trong quá trình học tập sắp tới.

Bên cạnh đó, Xuân Nguyên cũng có kế hoạch sẽ gắn bó với một câu lạc bộ trong 4 năm sắp tới để kết nối với nhiều anh chị qua đó rèn luyện bản thân và trau dồi thêm nhiều kiến thức để theo đuổi đam mê trở thành phiên dịch viên của mình.