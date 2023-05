Tìm ra Quán quân cuộc thi ‘AIoT Developer InnoWorks 2022’

SVVN - Các ý tưởng đổi mới sáng tạo đáp ứng nhu cầu thị trường trong lĩnh vực sản xuất thông minh & kết nối máy móc, thành phố thông minh, y tế, chăm sóc sức khỏe thông minh, năng lượng & môi trường được các đội thi trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM) giới thiệu tại vòng Chung kết cuộc thi 'AIoT Developer InnoWorks 2022'.

Năm 2022, trường ĐH Bách khoa hợp tác cùng công ty Advantech Việt Nam tổ chức cuộc thi 'AIoT Developer InnoWorks 2022' nhằm tạo sân chơi thực chiến cho các bạn sinh viên đam mê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Phát biểu mở đầu vòng Chung kết cuộc thi, PGS. TS Nguyễn Danh Thảo nhận định kiến thức về kết nối vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI) ở trường ĐH Bách khoa chính là nền tảng lý thuyết, song song đó nhà trường và sinh viên luôn cần gắn kết với cộng đồng bên ngoài chính là doanh nghiệp, tổ chức, các cuộc thi mang tính thực hành hơn.

“Thông qua cuộc thi, sinh viên tăng cường kinh nghiệm thực tiễn về thiết kế và thực hành với nhiều công cụ phần cứng và phần mềm ứng dụng chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu thị trường; phát hiện và trau dồi sinh viên tài năng trong lĩnh vực AI, IoT đồng thời kết nối sinh viên với các chuyên gia từ doanh nghiệp”, PGS. TS Nguyễn Danh Thảo nói.

Ông Trần Kiên - Phó Tổng Giám đốc Advantech Việt Nam đánh giá, các ý tưởng của các nhóm đều mang tính nhân văn và thiết thực, hướng đến giải quyết một số vấn đề thực tiễn. Phó Tổng Giám đốc Advantech Việt Nam hy vọng rằng, trong cuộc thi liên trường giữa trường ĐH Bách khoa, trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM và trường ĐH Việt Đức vào ngày 23/6, các nhóm sẽ tiếp tục thể hiện sự sáng tạo và bứt phá của đội mình.

Tại vòng Chung kết cuộc thi, Innoworks còn kết hợp tổ chức triển lãm sản phẩm của các đội thi từ vòng loại và các sản phẩm liên quan của các nhóm sinh viên, doanh nghiệp được ươm tạo bởi Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ (trường ĐH Bách khoa, ĐHQG TP. HCM) nhằm giới thiệu các ý tưởng mang tính đổi mới sáng tạo đến cộng đồng khởi nghiệp TP. HCM.

Sau buổi kick-off cuộc thi vào tháng 12/2022, 36 đội thi đã có hơn 5 tháng xây dựng và đầu tư cho sản phẩm của đội mình. Trải qua các vòng tranh tài gay cấn, Ban Giám khảo đã chọn ra 10 đội thi có những ý tưởng nổi bật góp mặt vào Vòng chung kết. Tại đây, 5 đội tiếp tục được chọn để thuyết trình và phản biện các câu hỏi của Ban Giám khảo để chứng minh cho tính khả thi và thiết thực của dự án đội mình.

Kết quả chung cuộc, giải Nhất thuộc về đội "SNIG", với dự án Máy lọc nước thông minh giám sát hành vi và sức khỏe con người (Smart water purifier monitors human behavior and health). "SNIG" cũng chính là đội nhận về giải thưởng Đội được yêu thích nhất. Giải Nhì thuộc về đội "HKH-ABCTeam", với dự án máy đo huyết áp thông minh - (Smart blood pressure and heart rate monitoring system with IoT). Giải Ba thuộc về đội "QCBK", với dự án giám sát hệ thống điện dựa trên nền tảng đám mây - (Cloud-based environment for monitoring power systems on campus). Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao một số giải thưởng phụ khác cho các đội thi.