Trên phim chưa hết, Park Yoo Na còn chính thức vào 'nhà đối thủ' của cô bạn thân Moon Ga Young

SVVN - Vào hôm nay, đã có thông tin chính thức về việc Park Yoo Na ký hợp đồng với YG Entertainment, đối thủ cạnh tranh với SM Entertainment, công ty quản lý của cô bạn thân 'nữ thần thế hệ mới' Moon Ga Young.

Công ty YG chia sẻ: “Park Yoo Na là một nữ diễn viên nổi tiếng, với ngoại hình hấp dẫn và kỹ năng diễn xuất ổn định. Vì cô ấy là một nữ diễn viên đã thể hiện tiềm năng vô tận thông qua các tác phẩm đa dạng, chúng tôi sẽ hỗ trợ tích cực để Park Yoo Na phát triển hơn nữa”.

Park Yoo Na ra mắt vào năm 2015 qua bộ phim truyền hình Cheer Up! và tạo danh tiếng qua các bộ phim truyền hình ăn khách, bao gồm: Stranger, My ID is Gangnam Beauty, SKY Castle, Hotel Del Luna và True Beauty. Park Yoo Na hiện đang quay cho bộ phim truyền hình Spirit Fingers.

Ở YG Entertainment, Park Yoo Na sẽ gia nhập dàn diễn viên: Kim Hee Ae, Cha Seung Won, Choi Ji Woo, Yoo In Na, Yoo Seung Ho, Lee Sung Kyung, Jang Ki Yong, Lee Soo Hyuk, Son Naeun...