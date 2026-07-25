Hơn 1300 tân cử nhân Học viện Ngoại giao sẵn sàng phụng sự đất nước trong kỷ nguyên mới

Toàn cảnh lễ tốt nghiệp đại học hệ chính quy khóa 49 của Học viện Ngoại giao

Tham dự buổi lễ có ông Lê Hoài Trung - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Inthavong Manithong - Tham tán Giáo dục - Văn hóa, Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam, đại diện của các cơ quan, tổ chức và đối tác chiến lược của Học viện. Về phía Học viện Ngoại giao, có Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn - Giám đốc Học viện Ngoại giao cùng các lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, các bậc phụ huynh và hơn 1300 tân cử nhân khoá 49.

Tại buổi lễ năm nay, Học viện Ngoại giao đã chính thức công nhận và trao bằng cử nhân cho 1.336 sinh viên. Đây là thế hệ sinh viên được kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực, bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp đối ngoại và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong bối cảnh phát triển mới của đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lê Hoài Trung gửi gắm kỳ vọng tới các tân cử nhân về tinh thần tự học, bản lĩnh và hoài bão cống hiến cho đất nước.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Bộ trưởng Lê Hoài Trung chia sẻ niềm xúc động khi trở lại mái trường nơi ông từng theo học cách đây gần 50 năm, đồng thời bày tỏ niềm tự hào trước sự phát triển mạnh mẽ của Học viện ngày nay.

Đánh giá về bối cảnh thế giới đang có nhiều biến chuyển sâu sắc về trật tự chính trị, kinh tế và sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhắn nhủ các tân cử nhân cần trang bị cho mình hoài bão, bản lĩnh và quyết tâm cao độ. Ông nhấn mạnh: "Các bạn sẽ cùng đóng góp tích cực vào việc gìn giữ hòa bình, tham gia vào quá trình phát triển chung và đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân dân".

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng gửi lời chúc mừng tới các tân cử nhân đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn trong bốn năm học để đạt được thành quả đáng tự hào. Bộ trưởng bày tỏ kỳ vọng nhiều tân cử nhân sẽ trở thành đồng nghiệp của ông trong thời gian tới, hoặc tham gia đóng góp tích cực tại các cơ quan của Đảng, Nhà nước, các doanh nghiệp và tổ chức xã hội. Đặc biệt, ông nhấn mạnh khóa 49 là một khóa học mang dấu ấn lịch sử, thế hệ cử nhân đầu tiên của Học viện Ngoại giao bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Tại buổi lễ, Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn - Giám đốc Học viện Ngoại giao đã gửi lời cảm ơn, tri ân tới sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ Ngoại giao dành cho nhà trường, đồng thời gửi lời chúc mừng tới các tân cử nhân vì đã nỗ lực không ngừng để có được những thành quả bước đầu.

Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn phát biểu tại buổi lễ.

Giám đốc Học viện Ngoại giao đã nhắn nhủ tới các tân cử nhân rằng sự trưởng thành của sinh viên không được đo bằng số tín chỉ hay điểm số, mà bằng cách các bạn nhìn nhận thế giới và nhìn nhận chính mình.

"Cuộc đời phía trước sẽ đưa các bạn đến rất nhiều nơi, mỗi người sẽ có một hành trình riêng. Nhưng rồi sẽ có lúc các bạn nhận ra rằng, giá trị của một con người không nằm ở nơi mình đi tới, cũng không chỉ ở chức danh mình đảm nhiệm hay những thành tựu mà mình đạt được. Điều thực sự làm nên giá trị của một con người là những ý nghĩa họ mang theo trên mỗi một chặng đường. Đó là sự trung thực để giữ trọn niềm tin, là lòng nhân ái để biết lắng nghe và chia sẻ, là bản lĩnh để bảo vệ điều đúng, là tinh thần trách nhiệm để phụng sự. Mỗi khi đứng trước một quyết định quan trọng của cuộc đời, thay vì tự hỏi đất nước có thể mang lại điều gì cho mình, tôi hy vọng các bạn sẽ hỏi mình có thể đóng góp được điều gì cho đất nước", Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn nhắn gửi tới các tân cử nhân khoá 49.

Tân cử nhân Phạm Quỳnh Hương, thủ khoa khóa 49 Học viện Ngoại giao chia sẻ cảm xúc và lòng biết ơn sâu sắc trong ngày lễ trọng đại.

Đại diện cho các tân cử nhân, bạn Phạm Quỳnh Hương, thủ khoa khóa 49 đồng thời là thủ khoa ngành Ngôn ngữ Anh, đã có bài phát biểu đầy cảm xúc. Chia sẻ về chặng đường sắp tới, Quỳnh Hương chia sẻ: "Ngày mai đây bước ra khỏi cánh cổng Học viện Ngoại giao là một thế giới rộng lớn muôn vàn cơ hội nhưng cũng đầy rẫy áp lực. Nếu có một lời duy nhất mình mong muốn gửi gắm đến các bạn, đó chính là hãy giữ đôi chân thật vững vàng trên mặt đất, nhưng tầm mắt phải luôn hướng trọn về bầu trời bao la. Chúng ta không chỉ bước ra thế giới để viết tiếp câu chuyện của riêng mình, mà còn mang trên vai trọng trách cống hiến trọn vẹn cho sự nghiệp ngoại giao nước nhà".

Khoảnh khắc thiêng liêng nhất của buổi lễ là nghi thức tri ân. Toàn thể tân cử nhân đã đặt tay lên ngực trái, cúi đầu gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các bậc phụ huynh và thầy cô giáo vì đã dành trọn tình yêu thương, bao dung và nâng đỡ trong suốt bốn năm thanh xuân.

Buổi lễ cũng vinh danh những nỗ lực rèn luyện của các sinh viên quốc tế. Đại diện cho lưu học sinh Lào, bạn Southida Singdala, sinh viên ngành Quan hệ quốc tế tự hào bày tỏ: "Bước ra khỏi cánh cổng này, mỗi lưu học sinh chúng tôi không chỉ mang theo hoài bão cá nhân mà còn mang trên vai sứ mệnh giữ gìn truyền thống hữu nghị, tình đoàn kết keo sơn giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào".