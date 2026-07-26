Bài học cuối cùng từ Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế: 'Sự chính trực mới giúp các em giữ được niềm tin'

SVO - Chiều 26/7 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2026 cho gần 1700 tân tiến sĩ, tân thạc sĩ và tân cử nhân. Tại sự kiện này, bài phát biểu của PGS. TS Nguyễn Trúc Lê - Hiệu trưởng Nhà trường đã truyền tải những thông điệp sâu sắc về lòng biết ơn, sự chính trực và trách nhiệm phụng sự cộng đồng tới các thế hệ sinh viên trước ngưỡng cửa lập nghiệp.

Những "chữ ký vô hình" thấm đẫm yêu thương

Mở đầu bài phát biểu PGS. TS. Nguyễn Trúc Lê đã hướng sự tri ân sâu sắc đến các bậc phụ huynh. Ông chia sẻ một góc nhìn rất đặc biệt: Trên mỗi tấm bằng chỉ in tên của một người, nhưng con đường dẫn đến tấm bằng ấy chưa bao giờ chỉ có bước chân của một cá nhân đơn độc. Đằng sau vinh quang của ngày tốt nghiệp là vô vàn những cái tên không được nhắc đến.

Đó là sự hy sinh thầm lặng của gia đình, những người đã lặng lẽ thu xếp công việc, lùi lại phía sau để các bạn trẻ có một khoảng lặng cần thiết cho việc học tập.

"Có những người cha không quen nói lời yêu thương, nhưng luôn nhớ từng dấu mốc quan trọng của con. Có những người mẹ, dù con đã lớn, tối muộn vẫn chờ nghe tiếng cửa mở rồi mới yên tâm đi ngủ", vị Hiệu trưởng chia sẻ.

PGS. TS Nguyễn Trúc Lê - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN phát biểu tại buổi lễ.

Bên cạnh đó, ông cũng nhắc nhở các tân khoa đừng quên tri ân những người thầy, người cô đã tận tụy, nghiêm khắc và những người bạn đã kề vai sát cánh trong những đêm thức trắng làm bài. Tất cả những tình cảm ấy chính là những "chữ ký vô hình" thiêng liêng nhất đặt lên tấm bằng của mỗi người.

Khuyên các bạn trẻ đừng chần chừ gửi lời cảm ơn đến đấng sinh thành, PGS. TS. Nguyễn Trúc Lê nhắn nhủ: "Hôm nay, xin các bạn hãy nhìn thật kỹ mái tóc của cha mẹ có thể đã bạc thêm, đôi bàn tay đã mang nhiều dấu vết của thời gian và gương mặt ấy cũng đang ánh lên niềm vui có lẽ lớn hơn bất kỳ ai trong hội trường này. Bởi trong khi các bạn mải miết lớn lên, cha mẹ cũng đang lặng lẽ già đi".

Đừng sống theo thời khóa biểu của người khác

Bên cạnh lòng biết ơn, vị Hiệu trưởng cũng mang đến những góc nhìn thực tế về chặng đường lập nghiệp phía trước. Ông thấu hiểu rằng cuộc đời sẽ không chấm điểm theo cách trường học từng làm. Trong quá trình phấn đấu, sẽ có những lúc tân khoa cảm thấy chùng lòng khi nhìn thấy một người bạn tiến xa hơn mình.

"Nhưng xin hãy nhớ đừng sống cuộc đời mình theo thời khóa biểu của một người khác. Một khởi đầu chậm hơn không có nghĩa là một tương lai nhỏ bé hơn. Công việc đầu tiên chỉ là dòng mở đầu, không phải toàn bộ câu chuyện", ông động viên.

Bước ra khỏi cánh cổng đại học, các tân khoa mang trên vai niềm tự hào của một ngôi trường có bề dày truyền thống, vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Ba và lọt top nhiều bảng xếp hạng khu vực. Tuy nhiên, PGS. TS. Nguyễn Trúc Lê cũng thẳng thắn chỉ ra những thách thức trong bối cảnh kỷ nguyên số, khi công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi mọi cấu trúc công việc.

Ông dặn dò các học trò của mình không ngừng trau dồi một trái tim biết thấu cảm: "Máy móc có thể xử lý dữ liệu nhanh hơn chúng ta, nhưng không thể nhìn vào mắt những người sẽ chịu ảnh hưởng bởi một quyết định; cũng không thể giữ lời hứa hay chịu trách nhiệm thay chúng ta".

Vị Hiệu trưởng khẳng định, năng lực có thể giúp một cá nhân giành được một vị trí công việc, nhưng chỉ có sự chính trực mới giúp họ giữ được niềm tin lâu dài. Dù cuộc sống có nhiều ngã rẽ khó khăn, mỗi người vẫn cần chọn sự trung thực ngay cả khi không có ai nhìn thấy.

Yêu Tổ quốc từ những điều bình dị nhất

Khép lại bài phát biểu, người đứng đầu Nhà trường gửi gắm một thông điệp mạnh mẽ về lòng yêu nước và trách nhiệm phụng sự. Theo ông, tình yêu Tổ quốc không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều quá lớn lao. Tình yêu ấy nảy mầm từ việc mỗi cá nhân làm thật tốt công việc của mình, không thờ ơ trước khó khăn của đồng bào và tuyệt đối không quay lưng lại với những điều bất công.

Đặc biệt, ông mong mỏi thế hệ trẻ khi đã đạt được thành công và có một vị trí nhất định, hãy dùng chính vị trí ấy để mở thêm cánh cửa cho những người đi sau.

"Cách đẹp nhất để trả ơn gia đình, thầy cô và đất nước đã nuôi dưỡng mình chính là làm cho cuộc sống của một người khác tốt hơn nhờ sự hiện diện của chúng ta", PGS. TS. Nguyễn Trúc Lê nhấn mạnh.

Buổi lễ tốt nghiệp đã khép lại một chặng đường thanh xuân rực rỡ, đồng thời mở ra một hành trình mới đầy hứa hẹn. Nơi đó, mỗi sinh viên bước ra từ Nhà trường sẽ tiếp tục viết lên câu chuyện của chính mình bằng sự tử tế, bản lĩnh và khát vọng cống hiến cho xã hội.