Bộ trưởng Lê Hoài Trung dự lễ tốt nghiệp Học viện Ngoại giao, gửi gắm kỳ vọng tới các tân cử nhân về tinh thần tự học

SVO - Sáng 25/7 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Học viện Ngoại giao đã tổ chức Lễ tốt nghiệp đại học hệ chính quy khóa 49. Tham dự và phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Lê Hoài Trung - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã có những chia sẻ sâu sắc về sự thay đổi của thế giới, đồng thời gửi gắm kỳ vọng tới các tân cử nhân về tinh thần tự học, bản lĩnh và hoài bão cống hiến cho đất nước.

Sáng 25/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tới dự Lễ tốt nghiệp đại học hệ chính quy khóa 49 - Học viện Ngoại giao.

Bối cảnh mới và khát vọng của dân tộc

Mở đầu bài phát biểu, Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ sự xúc động đặc biệt khi trở lại trường cũ sau gần 50 năm, kể từ ngày ông bước chân vào Đại học Ngoại giao (tiền thân của Học viện Ngoại giao ngày nay) vào năm 1977 . Bộ trưởng bày tỏ niềm tự hào trước sự vươn mình, phát triển mạnh mẽ cả về cơ sở vật chất lẫn chất lượng đào tạo của Học viện ngày nay.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại buổi lễ.

Nhận định về bối cảnh toàn cầu hiện tại, Bộ trưởng nhấn mạnh thế giới đang trải qua những thay đổi sâu sắc về trật tự chính trị, chiến lược và kinh tế. Dù xu thế hòa bình và liên kết toàn cầu vẫn là chủ đạo, nhân loại đồng thời phải đối mặt với nhiều bất ổn do xung đột, dịch bệnh, biến đổi khí hậu và tội phạm xuyên quốc gia.

Bên cạnh đó, sự thay đổi lớn về kinh tế vĩ mô và khoa học - công nghệ cũng đang đặt ra những cơ hội và thách thức mới. Đặc biệt, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đang thay đổi hoàn toàn cách thức quản trị của các doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi thế hệ trẻ bước vào đời phải trang bị nhận thức và tư duy hoàn toàn mới.

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với khát vọng hùng cường, thịnh vượng, với thuận lợi được sống trong hòa bình, được tiếp xúc với những tiến bộ của khoa học - công nghệ, được rèn luyện chuyên môn, ngoại ngữ và kỹ năng bài bản, các tân cử nhân có tiềm năng to lớn để phát triển bản thân và phụng sự đất nước.

Không ngừng tự học và dấn thân

Để đáp ứng yêu cầu của thời đại, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhắn nhủ các tân cử nhân cần trang bị cho mình hoài bão, bản lĩnh và quyết tâm cao độ. Đặc biệt, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự trau dồi kiến thức: “Kiến thức Học viện trang bị chỉ là bước đầu, chúng ta còn phải học thêm và sáng tạo nhiều hơn nữa”.

Chia sẻ từ chính trải nghiệm cá nhân những ngày đầu công tác tại Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, Bộ trưởng gợi ý phương pháp trau dồi tri thức: Mỗi ngày hãy dành khoảng 30 phút để đọc một cuốn tạp chí chuyên môn uy tín bằng tiếng Anh. Thói quen bền bỉ này không chỉ giúp giải quyết rào cản ngôn ngữ mà còn rèn luyện tư duy chiều sâu trong công việc.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao gửi lời chúc mừng tới các tân cử nhân Khoá 49, "khóa sinh viên đầu tiên của Học viện Ngoại giao bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc".

Bộ trưởng cũng lưu ý rằng khoa học xã hội khác với khoa học tự nhiên ở chỗ không có phòng thí nghiệm riêng biệt, mà chính xã hội là "phòng thí nghiệm" lớn nhất. Vì vậy, sinh viên bước vào môi trường làm việc thực tế không nên mong đợi mọi thứ đều hoàn hảo, sẵn có, mà cần tự tin vận dụng phương pháp học được để giải quyết các vấn đề phức tạp trong cuộc sống.

Khép lại bài phát biểu, Bộ trưởng chúc các tân cử nhân nhiều niềm vui, hạnh phúc và có những đóng góp thiết thực cho nước nhà. Mượn tinh thần tích cực từ ca khúc Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Bộ trưởng hy vọng thế hệ trẻ sẽ luôn giữ vững tinh thần lạc quan, tích cực và bản lĩnh để vượt qua mọi khó khăn trên chặng đường cống hiến phía trước.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của khóa tốt nghiệp này: “Khóa 49 là khóa sinh viên đầu tiên của Học viện Ngoại giao bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc, trong một giai đoạn mới của khu vực và thế giới”.