Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam trao bằng cử nhân đợt hai năm 2026

SVO - Sáng 24/7, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027 và trao bằng tốt nghiệp đại học chính quy đợt 2 năm 2026.

﻿ Tham dự buổi lễ có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Đức Nguyên - Phó Trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn; TS Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT); TS Tô Hồng Nam - Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Bộ GD&ĐT); TS Nguyễn Tiến Đạo - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ (Bộ Nội vụ). Về phía Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam có TS Trịnh Minh Thái - Bí thư Đảng ủy Học viện; TS Hoàng Minh Tuấn - Phó Giám đốc phụ trách Học viện; TS Đặng Vũ Tùng - Phó Giám đốc Học viện, Giám đốc Phân hiệu miền Nam, đại diện các khoa, phòng, các giảng viên và gần 500 tân cử nhân tốt nghiệp đợt 2.

﻿ Tại buổi lễ, Ban lãnh đạo Học viện đã đón nhận lẵng hoa chúc mừng từ Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT).

TS Đặng Vũ Tùng thay mặt Ban Giám đốc Học viện trình bày tổng kết năm học 2025 - 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học mới. Ông nhấn mạnh, năm học vừa qua khép lại trong bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam bước vào giai đoạn đổi mới sâu rộng gắn với Luật Giáo dục đại học năm 2025, cùng yêu cầu tinh gọn tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong năm học vừa qua, với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên, Học viện đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu đề ra và tạo nhiều dấu ấn tích cực . Về công tác tuyển sinh và đào tạo, nhà trường hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển sinh với 2.088 sinh viên nhập học .

Đặc biệt, Học viện đã mở mới hai ngành Công nghệ thông tin và Kinh tế, đồng thời hoàn thành xây dựng đề án mở ngành Quản lý công trình độ Thạc sĩ . Về nghiên cứu và đảm bảo chất lượng, số lượng công bố khoa học trong và ngoài nước tiếp tục tăng . Điểm nhấn đáng chú ý là Tạp chí Thanh niên đã được đưa vào danh mục tạp chí khoa học đạt chuẩn của Bộ Khoa học và Công nghệ . Công tác đảm bảo chất lượng cũng được chú trọng với việc hoàn thành đánh giá ngoài bảy chương trình đào tạo .

Học viện xác định bốn định hướng lớn cho năm học 2026-2027 . Thứ nhất là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tuyển sinh theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp . Thứ hai là đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn bộ quy trình quản lý, phát triển các chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra . Thứ ba là xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong vững mạnh, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và mở rộng hợp tác . Cuối cùng là nâng cao chất lượng phục vụ người học, số hóa dịch vụ hành chính, tăng cường công tác cố vấn học tập và hỗ trợ việc làm .

Theo báo cáo tổng kết chi tiết, công tác đào tạo tiếp tục được duy trì ổn định và chuyên nghiệp . Trong đợt hai năm 2026, Học viện đã tiến hành tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp đại học chính quy cho 563 sinh viên thuộc các khóa 7,8,9,10 và 11 .

Đại diện cho các tân cử nhân, sinh viên Trương Thị Kim Ngân, thủ khoa khóa 11 ngành Quan hệ công chúng, đã có bài phát biểu đầy cảm xúc. Tân thủ khoa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cùng các thầy cô giáo đã tận tâm truyền đạt tri thức, tạo dựng môi trường nhân văn, kỷ cương. Đồng thời, tân thủ khoa cũng gửi lời tri ân tới gia đình và bạn bè đã luôn sát cánh trong suốt bốn năm thanh xuân trên giảng đường.

TS Hoàng Minh Tuấn - Phó Giám đốc phụ trách Học viện đã có lời dặn dò tâm huyết gửi tới các tân cử nhân. Ông nhấn mạnh, tấm bằng tốt nghiệp không phải là điểm kết thúc mà là khởi đầu của một hành trình mới trong một thế giới biến động không ngừng. Lãnh đạo Học viện nhắn nhủ thế hệ trẻ cần giữ vững tinh thần học tập suốt đời, trang bị tư duy đổi mới, rèn luyện bản lĩnh vượt khó và nêu cao trách nhiệm cống hiến cho xã hội.

﻿ Anh Nguyễn Tường Lâm, TS Nguyễn Thị Thu Thủy cùng Ban lãnh đạo Học viện đã lần lượt trao bằng và vinh danh các tân thủ khoa, á khoa cùng sinh viên tốt nghiệp loại giỏi.