Thành tích 'khủng' của nữ Thủ khoa 'trường Đoàn': Đồng chủ biên sách chuyên khảo, giành giải thưởng khoa học cấp Bộ

SVO - Trở thành thủ khoa đầu ra khóa 11 của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trương Thị Kim Ngân gây ấn tượng mạnh mẽ với bảng thành tích học tập, nghiên cứu khoa học xuất sắc cùng sự năng nổ trong các phong trào thanh niên. Tại lễ bế giảng, nữ đảng viên trẻ đã có bài phát biểu truyền cảm hứng về hành trình bốn năm thanh xuân nỗ lực bền bỉ.

Đại diện cho hơn 500 tân cử nhân bước lên bục danh dự, Kim Ngân không giấu được sự xúc động. Chia sẻ tại buổi lễ, tân thủ khoa bày tỏ: "Được đại diện cho toàn thể tân cử nhân phát biểu trong buổi lễ tốt nghiệp hôm nay là một niềm vinh dự to lớn đối với em. Em cảm thấy vừa tự hào, xúc động, vừa biết ơn thầy cô, gia đình và bạn bè đã luôn đồng hành, động viên trong suốt bốn năm học. Đây không chỉ là dấu mốc đẹp khép lại quãng đời sinh viên mà còn là động lực để em tiếp tục cố gắng trên chặng đường phía trước".

Nhìn lại chặng đường đã qua, Kim Ngân cho biết, cô không có một cột mốc nào thực sự mang tính bứt phá. Thành quả ngày hôm nay là sự đền đáp xứng đáng cho một quá trình nỗ lực, kiên trì: "Mình luôn tâm niệm rằng thành công không đến từ một khoảnh khắc, mà được tạo nên từ sự cố gắng mỗi ngày".

Trương Thị Kim Ngân - thủ khoa khoá 11 Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Trong suốt bốn năm học tập tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Ngân luôn duy trì kết quả học tập dẫn đầu, giành học bổng xuất sắc qua các học kỳ và liên tiếp đạt danh hiệu Khôi nguyên ngành Quan hệ công chúng. Danh hiệu thủ khoa khóa 11 - thủ khoa ngành Quan hệ công chúng chính là niềm tự hào, đồng thời cũng là sự khẳng định rõ nét nhất cho hành trình rèn luyện bền bỉ mà nữ sinh viên đã theo đuổi.

Không chỉ xuất sắc trong học tập với 12 năm liền là học sinh giỏi, Kim Ngân còn sở hữu bảng thành tích nghiên cứu khoa học đáng nể. Cô là đồng chủ biên sách chuyên khảo Ứng dụng sản phẩm đa phương tiện trong giáo dục giá trị gia đình cho thanh niên dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên hiện nay (cùng TS Nguyễn Diệu Linh). Bên cạnh đó, nữ sinh viên còn giành Giải Nhì giải thưởng Khoa học Công nghệ cấp Bộ năm 2025; giải Nhất nghiên cứu khoa học cấp Khoa và cấp Học viện.

Các công trình nghiên cứu của Ngân đã được công bố rộng rãi trên các tạp chí khoa học. Nữ sinh cũng từng trực tiếp báo cáo tại Hội thảo Quốc tế về Khoa học dạy học lần thứ X, năm 2024, tại trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Kim Ngân được anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vinh danh cùng các thủ khoa các ngành của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Song song với hoạt động học thuật, Kim Ngân còn là một cán bộ Đoàn năng nổ, một đảng viên trẻ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cô vinh dự được Đảng ủy T.Ư Đoàn và Đảng ủy Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tuyên dương là điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bốn năm liên tiếp, Ngân đều nhận được giấy khen sinh viên giỏi của Giám đốc Học viện và giấy khen của Đoàn Thanh niên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam vì những thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Nữ đảng viên trẻ cũng tích cực tham gia các sự kiện lớn của đất nước với vai trò tình nguyện viên tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX.

Nói về những dự định trong tương lai, tân thủ khoa mong muốn tiếp tục theo đuổi lĩnh vực truyền thông, quan hệ công chúng và không ngừng học hỏi để trau dồi chuyên môn. "Mình có dự định học tập ở bậc cao hơn để phát triển bản thân một cách toàn diện, tích lũy thêm kiến thức, kinh nghiệm, từ đó có thể đóng góp nhiều giá trị hơn cho công việc và xã hội", Ngân chia sẻ.

Khép lại hành trình rực rỡ trên giảng đường, Kim Ngân gửi lời tri ân chân thành tới các thế hệ giảng viên đã tận tâm truyền cảm hứng và đồng hành cùng sinh viên. Nhắn nhủ tới thế hệ kế tiếp, nữ thủ khoa nhấn mạnh: "Các bạn hãy luôn chủ động học hỏi, mạnh dạn trải nghiệm và không ngừng nỗ lực. Thành công không đến từ một khoảnh khắc bứt phá, mà được tạo nên từ sự kiên trì mỗi ngày. Chúc các bạn sẽ có một hành trình đại học thật ý nghĩa và đạt được những mục tiêu mình đã đặt ra".